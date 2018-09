Lai veicinātu jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu veidošanos Latvijā, gan Rīgā, gan reģionos ilgstoši darbojas biznesa inkubatori. Tie darbojas ne tikai vairāk nekā 15 pilsētās visā Latvijā, bet mūsdienās arī liela daļa augstskolu un universitāšu cenšas nodrošināt saviem studentiem biznesa inkubatora atbalstu biznesa uzsākšanai. Vai visos inkubatoros notiek aktīva uzņēmējdarbība un vai tas joprojām ir pieprasīts atbalsta veids?

Klasiskajā izpratnē biznesa inkubators palīdz tiem jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, kuri paši vēl nav gatavi darboties pavisam patstāvīgi. Šo atbalstu lieliski īsteno visā Latvijā esošie 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras inkubatori, kā arī augstskolu biznesa inkubatori. Šobrīd inkubatori ir specializējušies noteiktos darbības virzienos, lai spētu piedāvāt būtisku atbalstu mainīgajā biznesa vidē.

Uzskatu, ka ikvienai augstskolai, kurā var apgūt biznesu vai uzņēmējdarbību, ir nepieciešami šādi inkubatora tipa veidojumi, lai tiem jauniešiem, kuri vēlas sevi pierādīt biznesā, būtu darbības poligons. Šādas koprades telpas pie augstskolas ir ļoti populāras visā pasaulē, tostarp ASV, un man ir liels prieks, ka šāda tendence ir arī Latvijā.

Bizness ir atbildība, pienākumi un tikai tad – peļņa

Koncepts, pēc kāda darbojas "Turība Business HUB", ļauj ērti transformēties un pielāgoties biznesa vides izmaiņām. Lielākais uzsvars ir ne tikai uz koprades telpām, bet uz mentoringa programmu, kas sniedz iespēju mācīties no tiem, kuri sevi biznesa vidē jau ir pierādījuši. Mana pārliecība ir tāda, ka augstskolās vairāk "nevajag spēlēt biznesu"! To var izmēģināt skolas mācību uzņēmumos, bet augstskolas līmenī jau jāapzinās, ka bizness ir atbildība, pienākumi un tikai tad – peļņa. Lai to apgūtu, jauniešiem nepieciešama iespēja iesaistīties reālos projektos, pamēģināt savas spējas īstā biznesa vidē, darbojoties 24/7. Jābūt iespējai iesaistīties reāli darbojošos uzņēmumos un gūt ieskatu procesos no A līdz Z. Mentorklase ir šāda iespēja. Tā ir piemērota arī tiem, kuriem jau ir bizness, taču nepieciešama profesionāla un pieredzējuša mentora palīdzība specifiskos jautājumos, lai spētu savu biznesu attīstīt, uzlabot vai paplašināt.

Ar vai bez biznesa idejas

Ir aplami uzskatīt, ka biznesa inkubators vai mentoringa programmas ir domātas tikai tiem, kuriem jau ir sava biznesa ideja. Patiesībā es nodalītu gadījumus, kuros mentorings būtu vērtīgs. Pirmkārt, ja ir sava biznesa ideja, tā ir iespēja komunicēt ar citiem jaunajiem censoņiem, kā arī biznesa vidē pieredzējušiem mentoriem, kas gatavi sniegt padomu. Otrkārt, tas ir vērtīgi arī gadījumos, ja savas biznesa idejas nav. Un tas nav slikti! Ir pietiekami arī ar vēlmi – vēlmi kļūt par uzņēmēju, darboties, gūt pieredzi un mācīties. Ja nav savas idejas, ir iespēja iesaistīties mentoru projektos un iegūt pieredzi, turklāt procesa gaitā nereti šī ideja var atnākt. Treškārt, biznesa inkubators vai mentorings ir vērtīgs arī tajos gadījumos, kad jaunietis vēl īsti nezina, ko viņš grib. Tā ir iespēja pārbaudīt, vai bizness ir tā joma, ar ko saistīt savu dzīvi. Ja pašos biznesa pirmsākumos ir gūta praktiskā pieredze, tas nozīmē, ka šis uzņēmējs nākotnē daudz labāk "pazīs drēbi".

Atspēriens spējīgākajiem

No tā iegūst arī uzņēmēji. Jāapzinās, ka mentorings nav domāts visiem – pēc pieredzes redzam, ka tādi, kuri vēlas darboties ar jauniešiem, visbiežāk ir pieredzes bagāti uzņēmēji, kuri ir guvuši noteiktus sasniegumus, pierādījuši sevi, tajā skaitā arī "apdedzinājušies", un tagad vēlas dalīties savā pieredzē. Tie ir biznesa nozares līderi, kuri domā plašāk un raugās vairākus soļus uz priekšu. Viņi nedomā, ka šādi rada sev konkurentus, bet uztver to kā ieguldījumu valsts attīstībā. Ir arī tādi uzņēmēji, kuri caur mentoringu meklē jaunus un mērķtiecīgus cilvēkus, kurus nākotnē iesaistīt savos projektos, vai saredz viņu biznesa idejās potenciālus un nolemj kļūt par investoriem.

Uzņēmēju atsaucība nav ne lielāka, ne mazāka kā līdzīgos projektos citās valstīs, taču mērķis nav masveidīga kustība. Mērķis ir atspēriens spējīgākajiem. Mūsu pieredze liecina, ka tie jaunieši, kuri ir guvuši pieredzi no mentoriem, nereti vēlāk atgriežas projektā jau kā mentori, kas liecina par šādu atbalstu mehānismu lietderību.

Biznesa inkubatori un mentoringa programmas pastāvēs arī nākotnē, patiesībā paredzu, ka to popularitāte tikai pieaugs. Viss jau ir atkarīgs tikai un vienīgi no pašiem cilvēkiem – cik daudz mēs vēlēsimies saņemt un cik daudz – dot. Sev apkārt redzu aktīvus, enerģiskus un uzņēmīgus jauniešus, tāpēc nākotnē raugos ar optimismu.