Ilgstoša sausuma, lietavu un citu nelabvēlīgu laika apstākļu vai dabas stihiju ietekme uz ražu ir lauksaimniecības nozares neatņemama specifika, kas var notikt jebkurā laikā. Tādēļ arī banku finansējuma nosacījumiem šai nozarei ir jābūt elastīgiem un ar iespēju mainīt kredīta atmaksas grafiku. Tāpat valstī ir svarīgi beidzot atrisināt gadiem ilgušo "vistas un olas" problēmu ar iespēju apdrošināt lauksaimniecības platības par saprātīgām cenām.

Lauksaimniecība ir viena no galvenajām nozarēm, ko finansē banka Citadele, un, jau gadiem strādājot ar to, skaidri saprotam, ka šīs nozares specifika ir tā, ka jebkurā mirklī laika apstākļi – vai tas ir sausums šogad, vai spēcīgas lietavas kā pērn - ir neatņemama šīs nozares specifika. Ar to ir jārēķinās ne tikai lauksaimniekiem, bet arī bankām kā finansējuma piešķīrējiem.

Tādēļ savu kreditēšanas politiku visu veidu lauksaimniekiem – tai skaitā graudkopjiem, augļkopjiem, piena lopkopībai, dārzeņu un sakņu audzētājiem u.c. – veidojam tā, ka jebkurā brīdī lauksaimnieks var nākt pie mums, informēt par aktuālo situāciju un kopā varam pārstrukturizēt kredīta maksājumus tā, kā katram klientam viņa konkrētajā situācijā ir visizdevīgāk. Tas ir atbalsta instruments, ko var izmantot.

Graudkopības kreditēšanas jomā kredīta pamatsummas maksājumus jau sākotnēji esam salāgojuši ar sezonalitāti un ražas novākšanu. Tas nozīmē, ka lielākajai daļai zemnieku šie maksājumi būs tikai gada nogalē. Ja laika apstākļu dēļ raža būs mazāka nekā plānots, skaidrs, ka arī pamatsummas maksājumu pārcelšana uz gada nogali lauksaimnieku neglābs. Tādēļ esam gatavi gan graudkopjiem, gan arī citu lauksaimniecības veidu saimniecībām atcelt kredīta pamatsummas atmaksu arī uz ilgāku laiku – atbilstoši katra situācijai. Tāpēc aicinām lauksaimniekus droši vērsties bankā, ja nepieciešams pārcelt kredīta pamatsummas maksājumus saistībā ar force majeure apstākļiem.

Iespēja apdrošināt lauksaimniecības platības – neizmantots risku mazināšanas instruments

Apzināmies, ka iepriekš minētais ir tikai daļējs risinājums, un pats galvenais ir beidzot atrisināt gadiem ilgušo "vistas un olas" problēmu ar iespēju apdrošināt lauksaimniecības platības par saprātīgām cenām. Šis risinājums tiek izmantots daudzviet pasaulē un var būt reāls atbalsta un risku mazināšanas instruments arī lauksaimniekiem Latvijā.

Šis jautājums ir diskutēts gadiem ilgi, bet nav radis risinājumu. Apdrošinātāji saka, ka būtu gatavi piedāvāt šādu apdrošināšanas veidu par saprātīgu cenu, ja būtu pietiekams skaits lauksaimnieku, kas būtu gatavi šādu risinājumu izmantot. Savukārt lauksaimnieki mēdz teikt, ka nav gatavi izmantot platību apdrošināšanu, jo tas ir pārāk dārgs pakalpojums. Tas ir kārtējais jautājums, kas ir pirmais – vista vai ola. Tādēļ esam gatavi aktīvi iesaistīties lauksaimnieku sarunās ar apdrošinātājiem, lai šādu risku apdrošināšanas iespējas Latvijā tiktu piedāvātas tāpat kā citviet pasaulē.

Aicinām lauksaimniekus nopietni apsvērt iespēju apdrošināt lauksaimniecības platības un droši vērsties pie mums, lai vestu sarunas ar apdrošinātājiem.

Ļoti pozitīvi vērtējam arī Krīzes vadības padomes sēdē nolemto par valsts iesaisti un līdzdarbību, lai rastu ilgtermiņa risinājumu lauksaimniecības platību apdrošināšanas jautājumā.

Pēc parakstīto kredītlīdzekļu līgumu skaita lauksaimniecības nozare ir starp TOP 3 nozarēm, ko banka Citadele kreditē visbiežāk. Laikā no 2017. gada janvāra līdz šī gada maijam esam finansējuši 138 lauksaimniecības uzņēmumus. Lauksaimnieki ir izmantojuši gan Citadeles finansējumu dažādu projektu attīstībai un apgrozāmajiem līdzekļiem, gan arī kopā ar Citadeles finansējumu veiksmīgi piesaistījuši arī Lauku atbalsta dienesta (LAD) līdzfinansējumu, lai īstenotu investīciju projektus – celtu kaltes, kūtis, iegādātos tehniku u.c.