Ērts ādas maciņš – ar atsevišķu kabatu monētām, vairākiem nodalījumiem maksājumu kartēm un banknotēm – jau netālā nākotnē varētu kļūt par jauku detaļu kāda muzeja ekspozīcijā par cilvēku ikdienas priekšmetiem XX gadsimtā un šī gadsimta pirmajās desmitgadēs. Pārmaiņas pamazām izmaina arī ikdienišķus priekšmetus mums apkārt. Kādu laiku tie spēj "evolucionēt" līdzi šīm pārmaiņām, bet vienubrīd kļūst par stilīgu atsauci "uz tiem laikiem" un nonāk kolekcionāru saimniecībā.

Pārmaiņas ikdienas maksājumu veikšanā ir tieši tādas – tās ir izmainījušas finanšu nozares domāšanu, un pamatīgi maina šīs nozares "telpu" – no bankas filiāles uz viedierīces ekrānu, no skaidras naudas skaitīšanas pie kases aparāta līdz ērtiem un ātriem mobilajiem maksājumiem ar bezkontakta karti vai viedtālruni.

Tehnoloģiju un inovāciju virzītu pārmaiņu centrā pēdējā desmitgadē ir nonācis mobilais tālrunis. No saziņas funkcijas tam izdevies paplašināt savu darbības lauku līdz cilvēka izglītošanai, izklaidēšanai, brīdināšanai un padomu došanai. Viena no būtiskām jomām ir arī cilvēka personīgo finanšu kontrole un ikdienas maksājumu veikšana, kas pamazām kļūst par digitalizētas sociālās saziņas vienu no izpausmēm.

Tehnoloģiju kompānijas "Accenture" pētījumā par maksājumu nozares tendencēm uzsvērts, – šobrīd aug pirmā cilvēku paaudze, kuru bērnība un tīņu gadi būs pagājuši sazinoties "WhatsApp", vērojot pasauli caur "YouTube" un "Instagram" "aci". Cilvēki, kuri nekad nav dzīvojuši bez "Google" un "Facebook", un, kuri ap 2020. gadu veidos aptuveni 40% no visiem patērētājiem. Šajā laikā maksājumi ar mobilo tālruni būs kļuvuši par galveno norēķinu veidu pasaulē, liecina "VISA" prognozes. Un, lai kādas būtu mūsu izjūtas par "dzīvošanu mobilajā", šī paaudze aug ar pavisam citām prasībām pret "tehnoloģijām", – to izpausmes ir organiska, pašsaprotama ikdienas daļa, nevis kādi neskaidri procesi, kas mums vēl tikai tuvojas. Līdz ar tā saucamo Z paaudzi ir noticis "lūzums" attieksmē pret pasauli, sociālo saišu veidošanā un ikdienas paradumos. Finanšu pasaule šim lūzumam seko ar attiecīgiem risinājumiem.

Kas raksturo šo pilnībā digitalizēto cilvēku? Saskaņā ar jau pieminēto "Accenture" globālo pētījumu, nedalītu uzmanību kādai nodarbei tas spēj veltīt vien dažas sekundes, taču vienlaikus sagaida personalizētu uzmanību no pakalpojumu sniedzēja. Ikdienā tas drīzāk lieto mobilās bankas aplikācijas, nevis internetbanku datorā. Tas sagaida atbalstu ikdienas tēriņu plānošanā un kontrolē no sava digitālā maciņa. Tā uztverē izgaist robeža starp sociālajiem medijiem un maksājumu veikšanu, kas kļūst lielu par izaicinājumu visiem tirgus ekonomikas spēlētājiem – no tirgotājiem un servisa kompānijām līdz bankām, izklaides, kultūras un sporta nozarēm.

Tomēr minētie Z paaudzes ikdienas paradumi pakalpojumu sniedzējiem nebūt nenozīmē tikai tehnoloģiskas dabas jauninājumus vien. Zaudējot ierastos "saskarsmes punktus" ar klientu – filiālē, telefona sarunā, tikšanās reizē – zūd iespēja "pārdot sevi" šī kontakta ietvaros. Tas nozīmē, ka jaunajiem risinājumiem ir jāiemieso tāda veida pieredze, kas paliek prātā ar savu vienkāršību, kas ātri atrisina konkrēto vajadzību, kas ir droša un uzticama. Piemēram, mobilie maksājumi ir viena no šādām "pieredzēm", taču tikai daļa no jauninājumiem, kas nodrošinās cilvēkam ērtu un pārskatāmu ikdienas finanšu vadību vienuviet. Nākotnē – ar papildu iespējām unificēti uzkrāt dažādus "bonusa" punktus no pakalpojumu sniedzējiem un tirgotājiem, ar vienotu lietotni finanšu kontrolei un apvienotu maksājumu veikšanas platformu.

Latvija šajā ziņā nebūt neatpaliek no tendencēm pasaulē, tieši pretēji. Virkne, t.s., finanšu uzņēmumu ir attīstījuši starptautiski konkurētspējīgus risinājumus, un Latvijas Z paaudze, kā arī tās vecāki, ir gatavi nākamajiem soļiem ikdienas maksājumu evolūcijā. "Swedbank" mobilās lietotnes klientu skaits vien pārsniedz 300 tūkstošus cilvēku, bet bezkontakta karšu norēķini ir kļuvuši tik pat ierasti kā e–talona lietošana. Arī atsevišķas aplikācijas, kas ļauj veikt maksājumus ar viedtālruni – piemēram, "Mobilly" par iebraukšanu Jūrmalā, par auto novietošanu, "Swedbank 2019" par pirkumu veikalā – ir ienākušas mūsu ikdienā kā ērts nākamais solis pēc bezkontakta karšu norēķiniem. Tieši norēķini starp klientu un pakalpojuma sniedzēju, izmantojot mobilo tālruni, ir šodienas realitāte, kam rīt sekos jaunas iespējas. Tas nozīmē daudzveidīgas iespējas mums visiem, visticamāk, vienīgi ādas maciņu ražotājiem ne.