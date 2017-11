Latvijas uzņēmēji jau pieraduši, ka gandrīz katrs jaunais gads atnāk ar varas diktētām, uzņēmējdarbības vidi ietekmējošām pārmaiņām. Diemžēl arī 2018. gads nebūs izņēmums, un darba devējus gaida jauni izaicinājumi. Un ne tikai attiecībā uz nodokļiem, bet arī personas datu aizsardzību.

Nav vērts kārtējo reizi gausties par straujajām izmaiņām uzņēmējdarbības vidē. Gana daudz jau runāts par to, ka Vācijā un citās Eiropas valstīs pārejas periods nodokļu sistēmas izmaiņām ir gads vai pat ilgāk, kamēr pie mums uzņēmējiem jāspēj pārkārtot biznesu un pielāgot datorsistēmas atbilstoši jaunajām prasībām dažu mēnešu laikā.

Šoreiz vairāk vēlos pievērsties tam, kā labāk sagatavoties gaidāmajām nodokļu izmaiņām. Līdzšinējā pieredze rāda, ka pārmaiņu posmam vieglāk tiek cauri tie uzņēmumi, kuri izmanto digitālus risinājumus – grāmatvedības, uzņēmuma vadības un tamlīdzīgas datorprogrammas.

Turklāt tādas, kuras izstrādātājs nemitīgi atjaunina un savlaicīgi pielāgo gaidāmajām izmaiņām. Pirms dažiem mēnešiem veicām pētījumu par šādu programmu lietošanu Latvijas uzņēmumos, un tajā atklājās diezgan bēdīga aina. Vadības sistēmas izmanto mazāk nekā trešajā daļā uzņēmumu, kas nozīmē, ka divām trešdaļām biznesu nākamais gads sāksies ar nevajadzīgiem pārdzīvojumiem, neskaidrībām un pārpratumiem. Tā kā līdz gadu mijai ir pietiekami daudz laika, uzņēmējiem vēl ir iespēja izsvērt "digitālu palīgu" piesaistīšanas iespējas.

Apdomīgs uzņēmējs uzreiz jautās: vai tiešām ieguvumi būs lielāki par tēriņiem? Un kā gan izvēlēties programmu, lai gaidītās palīdzības vietā neiegūtu vēl vienu problēmu?

Viens no biežāk dzirdētajiem argumentiem, kādēļ uzņēmumi atturas no uzņēmuma vadības vai grāmatvedības programmu ieviešanas – tās prasa lielus kapitālieguldījumus. Ja vēl pirms dažiem gadiem tā bija taisnība, tad nu vairs ne. Liela daļa izstrādātāju radījuši iespēju šādas programmas izmantot kā mākoņpakalpojumu. Tas nozīmē, ka programma vairs nav jāpērk un jāuzstāda uzņēmuma iekšējās datorsistēmās. Tai var pieslēgties caur interneta pārlūku un lietot ļoti plašu funkcionalitāti par salīdzinoši nelielu mēneša maksājumu. Tādējādi kapitālieguldījumi pārvēršas operatīvajās izmaksās, turklāt krietni mazākās. Parēķinājām, ka mūsu klienti, kuri pārgājuši no programmatūras datorā uz mākoņpakalpojumu, samazinājuši tēriņus pat par 40% un vairāk. Liela daļa mazo un vidējo uzņēmumu par Tildes Jumis Pro izmantošanu mēnesī maksā vien dažus desmitus eiro.

Redzam, ka uzņēmēji šādiem risinājumiem uzticas aizvien vairāk. No Tildes Jumis Pro lietotāju pulka 15% jau pārmigrējuši uz mākoņpakalpojumu un to skaits strauji pieaug. Varam prognozēt, ka drīzā nākotnē "mākoni" būs izvēlējušies vairāk nekā puse klientu.

Būtiskākais gan nav tikai līdzekļu ietaupīšana. Mākoņpakalpojumi sniedz elastību, kas palīdz vieglāk tikt galā ar uzņēmējdarbības izaicinājumiem. Pirmkārt, "mākoņa" uzturētājs rūpējas, lai programmā aprēķini vienmēr notiktu atbilstoši aktuālajām normatīvo aktu prasībām. Pašam lietotājam neko nav jāielādē, jāatjaunina un jāpēta, vai viņa datorā esošā versija prot rēķināt atbilstoši jaunajām nodokļu likmēm. Otrkārt, grūtāku finansiālo apstākļu gadījumā uzņēmums var pāriet uz pavisam elastīgu darba ritmu, ļaujot darbiniekiem, kuri amata specifikas dēļ to var atļauties, strādāt attālināti. Tādējādi var samazināt izmaksas par biroju, elektrību, kafiju un citiem pakalpojumiem, kas kopā veido diezgan pieklājīgas summas.

Arī pašam uzņēmuma vadītājam ir vieglāk operatīvi pieņemt lēmumu, kaut vai no mobilās ierīces atverot uzņēmumu vadības programmu un apskatoties, kādi līdzekļi tieši tobrīd pieejami, vai klienti apmaksājuši rēķinu, un vai visiem darbiniekiem samaksāts atalgojums. Tādējādi uzņēmējam vienmēr pieejama aktuālākā informācija, nevis grāmatveža atsūtīts, jau trīs dienas novecojis "ekseļa" fails.

Izvēloties grāmatvedības vai biznesa vadības sistēmu, jāņem vērā vēl viens būtisks aspekts – jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas stāsies spēkā nākamā gada 25. maijā. Noteikti apjautājieties potenciālajiem pakalpojuma piedāvātājiem, vai viņi ir gatavi tās prasībām?