Vācijas zemo cenu veikalu tīkla " Lidl " ienākšana Latvijas tirgū var nest arī nopietnus zaudējumus tautsaimniecībai, jo līdz ar masveida lēto produktu importu no ārvalstīm, Latvijas ražotāji zaudēs savu konkurētspēju, sacīja SIA "Elvi Latvija" komercdirektore Laila Vārtukapteine.

"Ja tirgū parādīsies jauns, nozīmīgs spēlētājs, tas nesīs izmaiņas visā nozarē. Pircēji viennozīmīgi var cerēt uz cenu pazemināšanos, tomēr "Lidl" ienākšana Latvijā var nest arī nopietnus zaudējumus mūsu tautsaimniecībai, jo "Lidl" ir liels, starptautisks zemo cenu tīkls, kas ir atpazīstams daudzviet Eiropā un savu cenu politiku galvenokārt nodrošina ar apjomīgiem iepirkumiem no lieliem ražotājiem vairāku valstu tirgum vienlaikus," sacīja Vārtukapteine.

Viņa atzina, ka diez vai šī tīkla plauktos atradīsim daudz Latvijas preču – lielākā daļa vietējiem ražošanas uzņēmumiem nav tik lieli, lai ilgtermiņā varētu nodrošināt preču piegādes visam "Lidl" tīklam par viņiem tīkamām cenām. "Līdz ar masveida lēto produktu importu no ārvalstīm, Latvijas ražotāji zaudēs savu konkurētspēju, būs spiesti savu produkciju tirgot lētāk, iespējams, samazināt ražošanas jaudu, vai meklēt citus attīstības ceļus," piebilda "Elvi" pārstāve.

"Krīzes gados sabiedrība beidzot sāka apzināties, cik svarīgi ir pirkt vietējos produktus, sāka veidoties izpratne par to, ka Latvijā audzēta vai ražota produkta iegāde nozīmē ne tikai gardu un veselīgu maltīti, bet arī atbalstu vietējai ekonomikai. Šo gadu laikā visu veikalu plauktos ievērojamo pieaudzis Latvijā ražotu produktu īpatsvars. Sabiedrība viennozīmīgi ir kļuvusi izglītotāka, tomēr agresīva zemu cenu politika var apdraudēt Latvijas produktu audzētāju un ražotāju pozīcijas tirgū," uzsvēra Vārtukapteine.

Kā ziņots, "LNT ziņas" jūlija beigās vēstīja, ka Latvijā drīzumā varētu ienākt Vācijas zemo cenu veikalu tīkls "Lidl", kas jau iegādājies zemes gabalu vairumtirdzniecības bāzes izbūvei.

Raidījums noskaidrojis, ka zemesgabala Rīgā, Dzelzavas ielā 75b, kur plānota koku izciršana jaunbūvējama lielveikala dēļ, īpašuma attīstītājs ir SIA "Investīciju aģentūra", kurai ir noslēgts līgums par zemesgabala pārdošanu uzņēmumam SIA "MMS Property", kurš savukārt pieder vācu uzņēmumam "CE - Beteiligungs GmbH". Balstoties uz publiski pieejamu informāciju, šis uzņēmums ir "Lidl" ķēdes attīstītājs gan Igaunijā, gan Lietuvā.

"Lidl" līdz šim nav paziņojis par ienākšanu Latvijas tirgū. "Lidl" veikalu tīkls patlaban darbojas Lietuvā.

"Lidl" 2003.gadā sāka gatavoties ienākšanai Baltijas valstu tirgū, tomēr vēlāk no šiem plāniem atteicās un pārdeva visus aptuveni 50 veikalu celtniecībai iegādātos zemesgabalus. Savu lēmumu "Lidl" pārstāvji pamatoja ar Baltijas valstu pārāk mazo tirgu. Latvijā uzņēmums tolaik labi nopelnīja, pat neatvēris nevienu veikalu, jo nekustamo īpašumu buma laikā izdevīgi pārdeva iegādātos īpašumus. Trīs gadu laikā - no 2006. līdz 2008.gadam - SIA "Lidl Latvija" peļņa sasniedza kopumā 7,2 miljonus latu, liecina "firmas.lv" informācija. Daļu no "Lidl" īpašumiem Latvijā pārpirka igauņu veikalu tīkls "A-Selver", taču šis tirgotājs bija spiest pamest Latvijas tirgu ekonomiskās krīzes iespaidā.