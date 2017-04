Ar siltu saulīti, putnu dziesmām un pirmajiem uzplaukušajiem ziediem ir atnācis pavasaris. Dienas kļūst garākas un siltākas, kas vedina mūs doties pastaigās. Beidzot māmiņām, kam mājās ir mazuļi, ir iespēja vairāk laika pavadīt ārpus mājas kopā ar savu atvasi. Pavasaris jūtams arī itāļu zīmola CHICCO jaunajās ratu kolekcijās.

Māmiņām, kuras ir tikko sagaidījušas savus mazuļus un meklē pirmos ratiņus, lieti var noderēt URBAN PLUS 2in1 ratu komplekts. Tie ir izstrādāti tā, lai būtu pietiekami daudzveidīgi un atbilstu jauno, mūsdienīgo vecāku vajadzībām. Jāveic tikai dažas vienkāršas darbības, lai pārvērstu sēdekli par ērtu kulbu pirmajai diendusai. Urban Plus ir ļoti praktisks risinājums, jo sēdekli var salocīt kopā ar rāmi. Pirmajās pastaigās ērtākais risinājums ir pārnēsājama kulba un mazulis lieliski izgulēsies svaigajā gaisā. Vēlāk viņš jutīsies ērti arī stumjamos ratos. Mazulis starojoši smaidīs un ieplestām acīm vēros visu, ko līdz šim nav redzējis. Jūs atklāsiet jaunas krāsas un aromātus jau pazīstamās vietās, jo redzēsiet to visu no jauna ar sava mazuļa acīm.

JAUNUMS ir supervieglie pastaigu ratiņi OhLaLa, kuru svars ir tikai 3.8kg un tie ir tik parocīgi, ka iespējams salocīt ar vienu roku!

Arī jau zināmajiem ratiņiem LITEWAY2 ir parādījušās jaunas krāsas. LITEWAY ir eleganti, mūsdienīgi sporta rati māmiņām un mazuļiem, kas vēlas piesaistīt skatienus. Ekoloģiskās ādas ielaidumi, interesantais dizains un rūpīgi izstrādātie elementi — tas viss padara Lite Way2 par modes skatuves cienīgu aksesuāru. Viegli lietojamie un manevrējamie rati ir izcils risinājums ērtām ikdienas pastaigām. Platais sēdeklis un muguras balsts, ko var atlocīt ar vienu roku, nodrošina mazulim piemērotu atbalstu jau no pirmajām dienām. "Lietussarga" salokāmās sistēmas dēļ rati Lite Way2 aizvērtā veidā ir ļoti kompakti, kā arī tiem ir praktisks rokturis nešanai un salokāma aizsargbarjera.

Lieliska alternatīva pastaigām ratiņos ir ķengursomas. Ķengursomu var izmantot, lai kopā ar mazuli dotos jebkur, saglabājot kustību brīvību. Soma nodrošina mazulim ciešu fizisku saskarsmi ar māmiņu vai tēti, un viņš jūtas drošībā un apmierināts. Ieteicams izvēlēties ķengursomu, kas rūpējas par pareizu mazuļa kāju pozīciju un atbilstoši balsta muguru, turklāt nepieciešams arī īpašs galvas balsts. Ķengursomas ir izcili piemērotas īsām pastaigām, tomēr atcerieties laiku pa laikam mainīt mazuļa pozu, it īpaši mūža pirmajās nedēļās.

CHICCO ergonomiskā ķengursoma CLOSE TO YOU ir droša un ērta ligzdiņa jūsu mazulim no dzimšanas līdz 15 kilogramu svara sasniegšanai. To var izmantot trīs dažādos veidos: ar seju pret nēsātāju, ar seju uz priekšu vai uz nēsātāja muguras. Iepriekš izveidotais ergonomiskais muguras balsts ar vēdera balsta funkciju nodrošina pareizu mazuļa svara izkliedi, ja nēsājat viņu uz muguras.

Maijā atvērsies jau trešais veikals "Chicco", kas atradīsies t/p "Alfa"!