Pēc atgriešanās mājās jūsu mazulis būs ļoti aizņemts... ar gulēšanu. Vismaz cerams, ka tā būs. Izmantojiet šo iespēju, lai veltītu laiku sev jeb, pavisam vienkārši, atpūstos. Kad jūsu mazulis bauda mieru, to varat darīt arī jūs.

Mazuļa dzīves pirmajos mēnešos ir vēlams lietot šūpulīti, nevis gultiņu, jo tajā jaundzimušais jūtas ērti un droši. Ieteicams novietot to vecāku guļamistabā iespējami tuvu vecāku gultai, jo mitināšanās vienā istabā tiek uzskatīta par drošu un labvēlīgu. Ja mazulis ir blakus un saskatāms, māmiņai ir ciešāks miegs, viņai ir vieglāk nodarboties ar mazuli, ja tas bieži mostas, un arī barošana ar krūti naktī ir ērtāka. Guļot blakus, tiek stiprināta bērniņa saikne ar vecākiem. Tomēr nav ieteicams ļaut mazulim gulēt jums blakus gultā, jo tas viņam varētu būt bīstami.

CHICCO NEXT2ME GULTIŅA - ŠŪPULIS dāvā jūsu mazulim iespēju vienmēr gulēt jums blakus. Viņš droši dusēs savā šūpulī, un jūs varat iekārtoties viņam līdzās, apskaut viņu un bez grūtībām pabarot ar krūti. Vienkāršā, drošā savienojuma sistēma ļauj stingri piestiprināt šūpuli pie jūsu gultas un gulēt blakus. Seši regulējami augstuma līmeņi palīdz to pielāgot jebkurai gultai. Šūpulim ir mīksts matracis, kas veicina gaisa apmaiņu. Varat mainīt šūpuļa leņķi, lai atvieglotu bērna elpošanu iesnu gadījumā vai veicinātu gremošanu. Divi riteņi ērtai pārvietošanai starp istabām. Kompakts un pārnēsājams šūpulis vienkārši lietojamā ceļojuma somā.

Īsiem atpūtas brīžiem lieti var noderēm pārnēsājamais atpūtas krēsls HOOPLA. Hoopla krēsliņā ir iestrādāta īpašā, inovatīvā Slideline sistēma. Rotaļlietas var virzīt gar loku, nemitīgi radot jaunus rotaļu scenārijus. Izmantojot divas pogas, kompakto konstrukciju var vienkārši salocīt. Rotaļlietas var arī noņemt un izmantot krēsliņu dažādām rotaļām, kas veicina maņu attīstību.

First Dreams ir rotaļlietu sērija, kas veltīta mazuļa sapņiem. Nekas nav tādas burvības apveltīts un tik mīļš kā gulētiešanas laiks. Sērijā ietilpst daudzi produkti (karuselīši, muzikālie projektori, mīkstās rotaļlietas), kas paredzēti nomierinoša gulētiešanas rituāla veicināšanai. Tās ir pasteļkrāsu rotaļlietas, kas ieaijā bērnu miegā, spēlējot patīkamu klasisko mūziku, kā arī pieklusinātas gaismas avoti un mīksti, apskaujami rotaļu tēli.

NEXT2STARS

Zvaigžņu attēlojums uz sienām un mainīgas krāsas, trīs dažādi gaismas efekti un ieaijājošas melodijas 30 minūtes. To visu nodrošina interesants projicēšanas panelis, ko var pieāķēt pie šūpulīša vai ovietot uz naktsgaldiņa. Sensors iedarbina gaismu un mūziku, ja bērns sāk raudāt. Komplektā ir piemīlīga, noņemama mīkstā rotaļlieta, ko var mazgāt veļasmašīnā.

BABY BEAR

Projicējoša mīkstā rotaļlieta ar aizraujošiem gaismas efektiem un daudzām nomierinošām melodijām klasisku un mūsdienīgu mūziku, džezu, soft rock dziesmām, new age melodijām un dabas skaņām. Mīksta, apskaujama rotaļlieta ar mīkstiem plastmasas ielaidumiem. Var mazgāt veļasmašīnā.

Boppy grūtnieču spilveni - lai baudītu netraucētu miegu, ir ļoti svarīgi atrast pareizo pozu un īpašu atbalstu jau pašā grūtniecības

sākumā. Speciālisti iesaka gulēt uz sāna (vēlams, kreisā) un nedaudz saliek ceļus. Boppy grūtniecības spilvens, kas izstrādāts sadarbībā ar fizioterapeitu, nodrošina pareizo atbalstu un stājas korekciju, kas palīdzēs atbrīvoties no saspringuma un uzlabos miega kvalitāti. Šis ērtāis spilvens sastāv no trim daļām, kuras var salikt kopā dažādos veidos, lai to pielāgotu tieši Jums. Tas ir arī mazgājams.