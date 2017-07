10 bezjēdzīgas, bērniem domātas lietas: mammu reitings

Grūtniecības laikā un pēc mazuļa nākšanas pasaulē mammas saskaras ar daudz noderīgām un arī tikpat daudz bezjēdzīgām lietām. Šie priekšmeti, protams, it kā ražoti ar mērķi atvieglot jauno vecāku dzīvi, aprūpējot mazuli, tomēr nereti šīs lietas nekādu dižu labumu nedod, un bieži vien nopirktās mantas tā arī mētājas nelietotas.

Portāls "Detimail", aptaujājot jaunos vecākus, sagatavojis sarakstu ar 10 visbezjēdzīgākajām lietām. Varbūt topošajiem vai jaunajiem vecākiem noderēs šis reitings, lai divreiz padomātu, vai pirkt noskatīto lietu vai tomēr atturēties un naudiņu ieguldīt citā, daudz jēdzīgākā.

Baldahīns bērnu gultiņai

Reitinga tabulas augšgalā mammas minējušas baldahīnu. Idejiski, tam būtu bērnu gultiņa jāpasargā no spilgtas gaismas, kukaiņiem, putekļiem vai caurvēja. Un, protams, bērns, kurš guļ zem baldahīna, ir mazs princis vai princese. Bet kas patiesībā notiek? Mammas atzinušas, ka tas tikai uzkrāj putekļus un ir līderis nevajadzīgo lietu sarakstā. Tāpat tiek norādīts, ka baldahīns nav ērts tad, kad ātri jātiek pie mazuļa. Katrā ziņā, daudzas mammas citiem iesaka nepirkt šo lietu.

Matu suka pirmo matu ķemmēšanai

Tās mēdz gan dāvināt, gan vecāki paši pamanās nopirkt šo lietu. Jo, – kā gan jaundzimušais pirmos mēnešus staigās neķemmējies?! Tomēr visbiežāk vecāki pēcāk ir neapmierināti ar šīs lietas iegādi. Matu suka "pirmo, mīksto matiņu ķemmēšanai". "Man pat divas uzdāvināja. Lietošanai ir neērtas. Izmantoju apavu zoļu mazgāšanai, lūk, šim mērķim der ļoti labi," tā atzīst kāda mamma.

"Nevienam no abiem bērniem matu suka nenoderēja. Katru reizi veikalā redzu kādu pāri, kuri gaida mazuli, izvēloties suku komplektu, un tā vien gribas viņiem pateikt: nē, nepērciet, sukas nav nepieciešamas," tā pieredzē dalās divu bērnu mamma. "Nopirku un guļ tā joprojām kopš tās dienas. Lai gan dēlam mati bija uzreiz. Dēls, kuram jau gandrīz pieci gadi, šo suku izmanto savās rotaļās. Bet matus es viņam sāku ķemmēt pēc gada vecuma, uzreiz ar bērnu ķemmīti," stāsta vēl kāda mamma.

Šķērītes jaundzimušo bērnu nadziņu griešanai

Daudzas mammas žēlojas, ka viņām nav ērti tās izmantot, bet no tā, protams, cieš mazulis. Ja tu nereti žēlojies par savu "veiklību", desmit reižu padomā, pirms iegādāties šādu priekšmetu.

"Šķērītes ar noapaļotiem galiņiem bērnu manikīram. Ar tām nav iespējams nogriezt bērnam nagus. Biezie asmeņi tās padara absolūti neērti lietojamas. Pāris reižu pietika, lai tās nežēlojot, izmestu ārā," tā stāsta kāda mamma.

"Biezi asmeņi un noapaļoti gali padara šo lietu par bezjēdzīgu. Turklāt vispār arī nevar redzēt, cik daudz no naga nogriezts. Abām meitām pāris reižu nogriezu stipri par īsu. Pēc tam griezu ar parastām manikīra šķērēm," pieredzē dalās vēl kāda mamma.

Turklāt atceries, ka patiesībā bērnu aprūpes speciālisti bērna nadziņu griešanai iesaka izmantot knaiblītes. Plašāk jaundzimušā aprūpi, tostarp nagu apgriešanu, lasi šeit.

Rāpulīšu kaudzes

Sapirkties kaudzēm bērnu apģērbu pirmajiem dzīves mēnešiem ir kā staigāt pa plānu ledu. Patiešām, nav nepieciešamība nodrošināties ar lielu daudzumu rāpulīšiem un apakškrekliņiem – tie var arī nenoderēt, turklāt – bērni aug ļoti zibenīgi.

Knupītis-termometrs

Veikalā vai aptiekā tev var mēģināt iestāstīt, cik tas ir ērti, ātri un vienkārši. Savukārt mammas ir citās domās.

"Nepērciet šo nekad. Tie ir ļoti smagi, mutē turēt ir neērti, knupītis krīt ārā no jaundzimušā mutes. Plus manam bērnam vispār no tā bija vemšanas reflekss," atzīst kāda mamma.

Bet vēl cita raksta, ka: "Mums to uzdāvināja vīramāte. Tieši vienu reizi to pamēģinājām izmantot, bērnam nepatika, spļāva ārā. Un viss, tā arī tas mētājas."

Silikona uzgaļi krūtīm

Arī šīs lietiņas nav cieņā, tā atzinušas mammas – neērti un dārgi esot silikona uzgaļi krūtīm. Un mammām esot pašām savas viltības, kas palīdz iztikt bez tiem.

"Es patiešām centos tos izmantot, bet vai nu krūtis nav standarta, vai arī tie uzgaļi nav nekādi… Mums neizdevās," tā raksta kāda mamma.

"Es arī nevarēju tos izmantot. Nopirku, kad bērnam bija septiņi mēneši, un pēkšņi krūšu gali bija saplaisājuši, bet tā arī nespēju tos pielipināt," stāsta vēl kāda mamma.

Manēža (sētiņa)

Daudziem vecākiem bērnu manēžas iegāde izrādījusies pilnīgi bezjēdzīgs pirkums: tā aizņem daudz vietas mājoklī, jā, un arī bērns tajā atrasties nevēlējies.

"Par visnevajadzīgāko mantu uzskatu manēžu. Man vienmēr paliek žēl, skatoties uz tajā sēdošajiem bērniem, kā tādā būrītī. Es, ja bija nepieciešams novērsties, atstāju dēlu gultiņā, bet tā viņš varēja brīvi pārvietoties pa māju, iepazīt pasauli. Dārgas un lielas lietas tāpat bija paslēptas augstāk, tādēļ rāpošana un staigāšana pa dzīvokli bija pietiekami droša," stāsta cita mamma.

Par manēžu izsakās vēl cita mamma: "Absolūti bezjēdzīgs izrādījās manēža. Vecākais bērns tajā nesēdēja, kliedza, prasījās brīvībā. Tāpēc ar jaunāko pat neeksperimentēju. Labi, ka to nepirkām, radinieki aizdeva."

Tamborēti zābaciņi un cimdiņi

Pirmajos dzīves mēnešos mazulis šķiet tik neaizsargāts, maigs, ka pastāv vēlme viņu paslēpt no šīs pasaules – iespējami vairāk. Tomēr caku cakām izcakoti zābaciņi, dūrainīši var dažreiz izrādīties nevajadzīgo lietu saraksta "dalībnieki". Bērniem tajos nav ērti. "Mums nenoderēja tamborētie zābaciņi, rāpulīši, cimdiņi," atzīst kāda mamma.

Arī citas mammas atzīst, ka tamborētie izstrādājumi praktiski nav izmantoti, jo mājās taču ir silti, bet ārā iešanai bērns tiek "iepakots" kombinezonā. Pārsvarā šīs skaistās lietiņas uzvilktas vien pāris reižu, lai noliktu skapī – atmiņām.

Radioaukle

Šis lieliskais izgudrojums izrādījies pilnīgi nevajadzīgs parastā dzīvoklī. Bērna raudas ir labi dzirdamas arī bez papildu ierīcēm, bet daudzstāvu privātmājas nebūt nav visiem vecākiem, kuri nopērk šo priekšmetu.

Lielākoties mammas, kuras dzīvo parastā dzīvoklī, atzīst, ka viss tāpat ir dzirdams un pat redzams, ko dara mazulis, jo daudziem ir tā sauktie studio tipa mitekļi. Radioaukle dzīvoklī nav nepieciešama, tā ir vistīrākā naudas izmešana.

Kalniņš jeb paliktnītis vannošanai

Lai cik daudz cerību uz šādu lietiņu vecāki liktu, prakse parāda, ka šāds priekšmets visbiežāk tomēr tikai aizņems vietu tavā vannas istabā un stāvēs bez pielietojuma, uzskata mammas.