10 fakti par jaundzimušo miegu

Tiek uzskatīts, ka jaundzimušie to vien dara kā guļ. Taču mammas zina, ka tas nebūt tā nav: mazuļi bieži vien sajauc diennakts ritmu, bieži pamostas naktīs, nespēj aizmigt pēc pusdienām vai arī dienā pārāk ilgi guļ, bet pēc tam nevar iemigt vakarā.

Kā tad patiesībā iekārtots zīdaiņa miegs un kam jābūt gataviem jaunajiem vecākiem, lai paši lieku reizi nekristu panikā? To portālam "Mama" skaidro bērnu aprūpes speciālisti, minot 10 faktus par zīdainīšu jeb bērnu līdz gada vecumam miegu.

Pirmajā dzīves nedēļā bērns vidēji guļ 16 stundas diennaktī. Aptuveni pusi no šī laika viņš pavada nakts miegā, taču ņem vērā, ka neviens veselīgs jaundzimušais nav spējīgs nogulēt astoņas stundas pēc kārtas: esi gatavs, ka mazo nāksies barot un mainīt autiņbiksītes no trīs līdz pat septiņām reizēm vienas nakts laikā.

Daudzi bērni jau trīs mēnešu vecumā var nogulēt visu nakti nepamostoties. Tomēr par absolūti normālu lietu tiek uzskatīts, ka bērns pirmā dzīves gada laikā nakts laikā pamostas pat vairākas reizes. Vidēji mazulis līdz gada vecumam bez pārtraukuma var nogulēt aptuveni piecas stundas. Tieši tas arī saucas "gulēt visu nakti", ja runājam par vismazākajiem bērniem.

Foto: Shutterstock

Mazuļi neprot gulēt tā, kā pieaugušie. Piemēram, pieaugušajiem ir nepieciešams daudz mazāk laika, lai iemigtu dziļā miegā. Mazam bērnam parasti nepieciešamas aptuveni 20 minūtes (pēc tā, kā viņš ir aizvēris actiņas), lai iegrimtu dziļā miedziņā. Tieši tādēļ viņi bieži vien pamostas, tiklīdz vecāki viņus mēģina ielikt gultiņā.

Kamēr bērns ir vēl pavisam maziņš, viņam jāmostas nakts vidū, tādā veidā vecākiem ļaujot uzzināt par viņa vajadzībām (jo citādāk komunicēt viņš vēl neprot): mazais ir izsalcis, nosalis, viņam ir grūti elpot, viņš guļ neērtā pozā. Kā uzsver bērna miega speciālists Džeimss Makens, zīdaiņi nevar un neprot manipulēt ar vecākiem, ikviena viņa pamošanās ir veids, kā paziņot mammai un tētim par diskomfortu. Šeit atradīsi psihoterapeites un piecu bērnu mammas Diānas Zandes noslēpumus par to, kā nomierināt raudošu mazuli.

Pētnieki uzskata, ka jaundzimušo miegs labvēlīgi ietekmē arī galvas smadzeņu attīstību. Iemiegot mazuļi iegrimst tā dēvētajā ātrā miega fāzē jeb REM fāzē, kad smadzenēm pieplūst lielāks daudzums asiņu. Šajās minūtēs bērna smadzenes neatpūšas, bet aug un attīstās. Saskaņā ar mediķu sniegtajām ziņām, tieši priekšlaikus dzimušie mazuļi 90 procentus miega pavada tieši REM fāzē, tādā veidā ļaujot galvas smadzenēm nobriest ārpus dzemdes, ja reiz tas nav noticis, esot vēl mammas puncī.

Par miega fāzēm un kā tās ietekmē jau lielākus bērnus, lasi šeit, kur skaidrojumu sniedz neirologs Mikus Dīriks.

Pieaugot bērni mācās gulēt ilgāk un ciešākā miegā. Tas notiek laikā, kad pastāv arī zīdaiņa pēkšņās nāves sindroma draudi. Tomēr arī pēc šī perioda (plašāk par zīdaiņa pēkšņās nāves sindromu lasi šeit un šeit) ir pilnīgi normāli, ka mazais naktīs mostas pietiekami bieži: atceries, ka tas nav atkarīgs no tavām audzināšanas metodēm vai šūpot prasmes, bet gan no bērna temperamenta. Miegs absolūti nav mēraukla tam, cik labs tu esi kā vecāks.

Foto: Shutterstock

Mūsdienu mediķi uzskata, ka atstāt bērnu vienu pašu gultiņā un aiziet, ļaujot mazajam patstāvīgi nomierināties un iemigt, nav pareizi. Speciālisti uzsver, ka raudošs bērns vecākiem paziņo par to, ka no viņiem kaut ko sagaida, un bērna ignorēšana var nelabvēlīgi ietekmēt emocionālo attīstību, traumēt mazuli un šāda attieksme sūta signālu par to, ka bērns vecākiem nav vajadzīgs, un viņa emocijas nevienu neinteresē. Gadījumos, kad bērns tomēr iemieg, izkliedzoties nostrādā nevis prasme patstāvīgi nomierināties, bet gan banāls nogurums un bezspēcība. Kā bērnam iemācīt patstāvīgi nomierināties, lasi šeit.

Visdrošākā poza, kādā būtu jāguļ jaundzimušajam, ir uz muguras. Bērni, kurus vecāki liek gulēt uz sāniņa vai vēdera, tiek pakļauti riskam, ka var apstāties elpošana vai arī pēkšņās nāves sindroma iestāšanās. Par drošu zīdaiņa gulēšanu plašāku informāciju gūsti te.

Ja vēlies ieviest režīmu bērnam, sākot no trīs mēnešu vecuma, vislabāk vakara gulēšanu plānot intervālā starp pulksten 19 līdz 21. Rīta modināšanu plāno laikā no pulksten 6 līdz 8. Līdz pusgada vecam bērnam dienas miegu plāno pa trīs, četrām reizēm – vidēji katru reizi pa pusotrai stundai. Vienas reizes gulēšanu pa dienu vari mēģināt ieviest periodā no 12 līdz 18 mēnešu vecumam.

Par to, ko darīt, ja mazulis vakaros nevar iemigt un arī diendusu guļ nemierīgi, plašāk lasi šeit.

Ja bērns guļ pārāk ilgi, viņu var modināt: jaundzimušajiem ir jāēd vidēji ik pēc trīs, četrām stundām dienas laikā un reizi piecās stundās naktī. Ja saproti, ka mazulis čuč jau daudz ilgāk par vēlamo laiku, nebaidies viņu pamodināt un pabarot.