10 frāzes, kuras bērnam būtu jāsaka katru dienu

Mēs, pieaugušie, nemaz ne tik bieži aizdomājamies par to, ka katra mūsu izteiktā frāze, katrs bērnam pateiktais vārds, var atstāt viņa dvēselē pēdas uz visu mūžu, kā arī veidot viņa raksturu un attieksmi pret pasauli.

Skats uz pasauli topošajam pieaugušajam cilvēkam tiek veidots arī no tā, kādas frāzes viņš dzird katru dienu no vistuvākajiem un viņam vissvarīgākajiem cilvēkiem. Ģimenes psiholoģe un mamma Jekaterina Hlomova portālam "Detimail" stāsta par to, ko bērniem vajadzētu teikt katru mīļu dienu.

Vecākiem ir pa spēkam bērnu padarīt stiprāku, gudrāku, pārliecinātāku par sevi un labāku. Lai to paveiktu, nepieciešams vien katru dienu atvasei sacīt vienkāršus, bet ļoti svarīgus vārdus. Hlomova analizējusi arī citu ekspertu rekomendācijas un sniedz apkopojumu par produktīvāku sarunu un vārdu spēku. Lūk, turpinājumā iepazīsties ar 10 frāzēm, kuras speciālisti iesaka bērnam teikt katru dienu!

Es tevi mīlu

Jebkurā vecumā – gan divu mēnešu, gan 15 gados, bērnam ir jādzird no mammas šie vārdi katru dienu, jo tie ir pamatu pamats it visam. Protams, šiem vārdiem jāseko arī darbībai: kopā pavadīts laiks, bērna uzklausīšana, problēmu apspriešana. Lai neviena diena nepaietu bez šiem vārdiem, mudina psiholoģe. Bērni jūtas daudz mierīgāk un pārliecinošāk, zinot, ka viņus mīl.

Cik lieliski, ka mums piedzimi tieši tu

Svarīgi, lai kopš agrīna vecuma bērni saprastu, ka viņi ir unikāli, atšķirīgi no citiem un īpaši, jo mēs taču katrs tā vai citādāk atšķiramies no citiem cilvēkiem. Nospraud sev mērķi – katru dienu bērnam teikt, ka viņa nākšana pasaulē ir labākais, kas noticis tavā dzīvē. Īpaši svarīgi to dzirdēt ir bērniem, kuriem ir brāļi un māsas. Nomierini bērnu, lai viņš zina, ka mammas mīlestības pietiks visiem un katrs no bērniem mammai ir vismīļākais un vienīgais.

Foto: Shutterstock

Tev viss izdosies (Es tev ticu)

Pat mazi uzdevumi bērnam sākotnēji var šķist grūti paveicami, jo viņiem vēl nav priekšstatu par savām spējām. Tieši tādēļ viņiem nepieciešams vecāku atbalsts, iedrošinājums. Vienmēr bērnam atgādini, ka viņš spēj izpildīt jebkuru uzdevumu. Ja tu katru dienu bērnam atkārtosi, ka vecāki tic viņam, bērns iemācīsies pārvarēt grūtības un augs pārliecināts par sevi un saviem spēkiem.

Kā pagāja tava diena?

Ir labi dienu noslēgt, pārspriežot, kā tā pagājusi, jo gan jau tajā noteikti noticis arī kaut kas svarīgs. Ja šī frāze skanēs katru dienu, bērns pieradīs ar vecākiem apspriest to, kas ar viņu notiek. Jājautā ne jau ķeksīša pēc, bet gan patiešām uzklausot bērna atbildi pilnībā, pat ja viņš stāsta lēnītēm un putrojoties, bet tu esi noguris un galva pārbāzta nepavisam nedz ar bērnišķīgiem priekiem un sarūgtinājumiem. Ja tu vēlies saglabāt kontaktu ar bērnu arī pusaudža vecumā, liec nepieciešamos pamatus jau tagad. Un nav labāka pamata, kā izrunāšanās no sirds.

Nepadodies

Mēs, pieaugušie, jau lieliski zinām teicienu, ka acis darba izbijās, rokas darba nebijās. Tomēr mūsu bērni to visu vēl nezina, un mazākās grūtības var viņiem šķist gluži kā katastrofa. "Nekad nepadodies," lūk, ko vajadzētu iemācīt bērnam. Un šo frāzi viņam atgādināt ikreiz, kad gadās kāda ķibele, pat ja bērnam tā šķiet pavisam nopietna. Ikvienam cilvēkam ir svarīgi zināt, ka viņam ir tiesības kļūdīties, bez tā viņam veidosies tikai kompleksi. Tiesības kļūdīties un ciest neveiksmi, un zināt, ka tevi vienalga atbalstīs. Psiholoģe atgādina, ka tā ir viena no svarīgākajām lietām, ko mums sniedz ģimene.

Es ar tevi lepojos

Ikviens mazais solītis pretim cilvēcei ir liels solis bērnam: pats sasēja kurpju auklas, uzrakstīja pirmo vārdiņu, pirmo reizi uzkāpa uz skatuves bērnudārza koncertā – tie patiešām ir sasniegumi. Parādi bērnam, ka tu augstu vērtē viņa panākumus. Tas viņam sniegs spēkus jauniem varoņdarbiem un atklājumiem.

Nāc, apskausimies!

Amerikā pazīstama psiholoģe Virdžīnija Satīra apgalvo, ka bērnam izdzīvošanai dienā ir nepieciešams vismaz četras reizes apskauties, lai viņi labi justos – astoņas reizes, bet, lai bērns augtu un attīstītos kā personība – 12 apskāvienu dienā. Pētījumi rāda, ka apskāvieni spēj noņemt stresu, uzlabot fizisko un psiholoģisko veselību. Bez tam, ja bērns nesaņem pietiekami daudz apskāvienu, viņš var izaugt vienaldzīgs - tāds, kurš nav spējīgs mīlēt.

Es vienmēr esmu ar tevi

Ir svarīgi bērnus atbalstīt grūtās situācijās. Protams, arī viņi ne vienmēr rīkojušies pareizi, bet par to ir jānorāda maksimāli taktiski. Ļaujot bērnam rīcības brīvību, atgādini, ka jebkurā mirklī viņš var ar tevi rēķināties. Viņam būs daudz vieglāk pārvarēt grūtības ar domu, ka viņš nav viens, ka grūtā brīdī viņam palīdzēs ģimenes locekļi.

Tu esi gudrs

Kāpēc bērnam ir svarīgi zināt, ka viņš ir gudrs? Viņa pašvērtība var būt pazemināta. Vienā jaukā brīdī, orientējoties uz vienaudžu panākumiem, viņš var izlemt, ka viņam nepiemīt tādas prāta spējas kā citiem. Tas, savukārt, var novest pie tā, ka pie mazākajām grūtībām bērns sāks bēdāties un neveiksmes norakstīs uz personīgo stulbumu, tādēļ psiholoģe Hlomova iesaka katrā izdevīgā brīža paslavēt viņa intelektu.

Paldies!

Neaizmirsti pateikties bērnam, ja viņš savācis savas rotaļlietas, palīdzējis nomazgāt traukus vai notīrīt putekļus. Nav svarīgi, cik labi tas viņam izdevies: uz kļūdām vari norādīt pēc tam, bet uzreiz – pasaki paldies par cenšanos palīdzēt. Šis burvju vārdiņš ne tikai satuvina un motivē, bet arī māca būt pieklājīgam.