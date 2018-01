10 lietas, ko vecāki nedrīkst pieprasīt no bērna

Daudzi vecāki nepamana, ka tā vietā, lai audzinātu patstāvīgu personību, viņi audzina tādu bērnu, kurš nez ierunām izpildīs viņu pavēles. Dažreiz mammas un tēti pieprasa bērnam izpildīt to, kas ne tikai grauj viņa emocionālo līdzsvaru, bet arī veicina sliktu ieradumu attīstību.

10 lietas, ko nekādā gadījumā vecāki bērnam nevar pieprasīt apkopojis portāls "Mamma-likes".

Melot

Vecāki jau no mazotnes bērnam atkārto, ka melot ir slikti. Vienlaikus viņi periodiski mazuli apmāca meistarīgi melot. Piemēram, kad kāds no vecākiem nevēlas ar kādu runāt pa tālruni, viņi lūdz tieši bērnam atbildēt, ka tālruņa īpašnieks ir izgājis, atstājot aparātu mājās. Tas noved pie tā, ka bērns iemācās melot ne tikai no svešiniekiem, bet arī savā ģimenē.

Ēst visu, ko dod

Protams, ievērot bērna uztura režīmu ir ļoti svarīgi. Bet runa ir par to, ka vairums vecāku un vecmāmiņu sāk bērnu barot katru stundu un ar visu, ko drīkst un ko nedrīkst. Tā rezultātā mazulis jau kopš agrīna vecuma sāk ciest no aptaukošanās.

Būt tādam, kāds mazulis nemaz nav

Ļoti bieži var pamanīt, ka vecāki salīdzinoši kluso bērnu "staipa" pa trokšņainām kompānijām un pie "drošiem" vienaudžiem. Tādā veidā, lai nebūtu "baltā vārna", bērnam nākas spēlēt noteiktu lomu. Kādudien tas novedīs pie tā, ka pat pieaugušo dzīvē viņš kautrēsies no sava patiesā "es" un nevarēs sevi realizēt kā personība.

Atvainoties par visu pēc kārtas

Pirms pieprasīt no bērna atvainoties kādam, jāuzzina, vai patiesībā tam otram vispār bijusi taisnība. Un tici, ka atvainoties tam, kurš pats izveidojis šo situāciju – ir slikts lēmums.

Sveicināties ar nepazīstamiem cilvēkiem

Šim noteikumam ir vērts pievienot arī "neko neņemt no svešiem cilvēkiem!". Visiem zināmi stāsti par bērnu nolaupīšanu, bet tie praktiski nekad netiek uztverti nopietni. Vecāki bieži izdara spiedienu uz bērniem un spiež viņus sveicināties ar svešiem cilvēkiem vai pieņemt no viņiem konfekti.

Draudzēties ar kādu

Atceries, bērnam nav jādraudzējas ar tava priekšnieka vai tavu draugu bērniem. Sniedz viņam iespēju pašam izvēlēties draugus un pārstāj kaitēt bērna emocionālajam mieram, lai tikai sasniegtu savus mērķus.

Krasi mainīt ieradumus

Ja vecāki mazuli pieradinājuši pie kaut kā vai palaiduši garām brīdi, kad bērns pats sācis darīt konkrētas lietas, nav vērts pieprasīt, lai bērns labotos šeit un tagad. Dod bērnam laiku un pieliec noteiktas pūles, lai sliktie ieradumi paliktu pagātnē. Piemēram, tas var attiekties uz knupīša lietošanu vai nagu graušanu.

'Sēdēt uz diētas'

Pēc tam, kad bērnam konstatēts liekais svars, mammas un tēti cenšas ierobežot viņu ēšanā un sāk ieviest stingas diētas. Patiesībā vienīgā saprātīgā izeja būs maz pamanāma bagātīgu kaloriju ēdiena aizstāšana ar dārzeņiem, augļiem un citiem veselīgiem produktiem, kā arī fizisko aktivitāšu piedāvāšana.

Nakšņot tur, kur bērns negrib

Protams, vecākiem ir ļoti ērti bērnu brīvdienās iedot vecmāmiņai, bet par bērna interesēm šajā brīdī tiek piemirsts. Kad bērns taisa kaprīzes un prasās mājās – tā nav tikai viņa iegriba. Lieta tāda, ka viņam svešā gultā iemigt ir ļoti grūti, un bērns veselīgu miegu nesaņem.

Darīt to, kas nepadodas

Jo mazāk kaut ko gribas darīt, jo sliktāks rezultāts. Ja vecākiem ir vēlme no bērna izaudzināt slavenu futbolistu, bet futbols nav pie sirds, tad tur nekā laba nesanāks. Panākumi būs minimāli, un bērns jutīsies kā neveiksminieks.

Nevajadzētu aizmirst, ka bērniem nav jāīsteno realitātē vecāku sapņi. Katram ir ejams savs dzīves ceļš un jāatrod sevi. Ļauj bērnam būt pašam, lai arī ne slavens futbolists, tad veiksmīgs cilvēks gan viņš izaugs.