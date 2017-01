12 ieteikumi, kā nodrošināt veselīgu uzturu bērniem līdz divu gadu vecumam

Mātes piens bērnam jāsaņem līdz divu gadu vecumam. Mātes piens zīdainim ir pamatēdiens. Tas satur visas uzturvielas – piena cukuru (laktozi), pilnvērtīgas olbaltumvielas un taukvielas, kas ir viegli sagremojamas, atbilst zīdaiņa attīstības pakāpei un organisma prasībām, kā arī vitamīnus un minerālvielas. Mātes piens nodrošina zīdaini ar augšanas faktoriem, visiem nepieciešamajiem hormoniem, imūnvielām un fermentiem. Zīdīšana veicina ciešu un maigu savstarpējo attiecību veidošanos starp bērnu un māti, veicina bērna intelektuālo attīstību.

Līdz sešu mēnešu vecumam zīdainim jāsaņem tikai mātes piens (ekskluzīva zīdīšana). Tas vienlaicīgi ir ēdiens un dzēriens. Tas rodas pēc pieprasījuma, un bērns pats regulē tā daudzumu. Zīdīšanas biežumu un ilgumu nosaka pats zīdainis. Bērnu zīda ikreiz, kad viņš to prasa. Tas varētu būt ik pēc 2 – 3 – 4 stundām no 8 – 12 reizēm pirmajā nedēļā līdz piecām reizēm sešu mēnešu vecumā. Par to, kā pārbaudīt, vai tavam mazulītim pietiek piena, informāciju atradīsi šeit.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Sākot ar sešu mēnešu vecumu, zīdaiņa uzturā pakāpeniski iekļauj dārzeņus, putras, augļus un to sulas. Papildus uzturā izmantojamiem pārtikas produktiem jābūt homogēnas konsistences, lai zīdainis varētu vieglāk tos norīt. Šajā vecumā zīdainis jau ir pārgājis uz piecām ēdienreizēm un katrā no tām saņem mātes pienu. Kādā no ēdienreizēm pēc mātes piena nedaudz piedāvā citu ēdienu. Pirmais papildu uzturs varētu būt sakņu vai augļu biezenis, vai putra. Nedēļas laikā mazulis būs pieradis pie sakņu biezeņa. Tad citā ēdienreizē pēc krūts piena piedāvā putru. Citā ēdienreizē uzsāk dot augļus un ogas biezeņa vai sulas veidā. Pakāpeniski pieradina pie pārtikas produktiem, kas vēlāk veidos viņa ēdienkarti visa mūža garumā. Ēdienreižu beigās vai starplaikos piedāvā padzerties vārītu, atdzesētu ūdeni. Par bērna piebarošanu jau no četru mēnešu vecuma, lasi šeit.

Zīdaiņa uzturā paredzētajiem dārzeņiem nav vēlams pievienot sāli un taukvielas, augļiem – cukuru. Sākumā dārzeņu biezeni gatavo no viena veida dārzeņiem, ieteicams no maigākiem – burkāniem vai ziedkāpostiem, vai brokoļiem bez sāls, bez cukura, bez garšvielām, lai nepārslogotu nieres. Vēlāk maina un paplašina dārzeņu sortimentu. Papildus ēdienu dod no karotes. Nedēļas laikā bērns ir pieradis pie dārzeņu biezeņa, tad citā ēdienreizē piedāvā dārzeņu novārījumā vai ūdenī vārītu putru – rīsu, kukurūzas, prosas, jo tās nesatur glutēnu. Vēlāk putru var gatavot dārzeņu novārījumā un nedaudz pievienot govs pienu.

Sula jādod no krūzītes pēc zīdīšanas. Lai zīdainis papildus saņemtu vitamīnus un minerālvielas, sākot ar sešu mēnešu vecumu uzsāk dot augļu, ogu biezeni vai to sulas. Sulām vai biezeņiem nepievieno cukuru. Sākumā sulas vai biezeņus gatavo no viena augļa: ābola vai banāna, vai bumbiera. Svaigi spiestas sulas sākumā var atšķaidīt ar ūdeni, dodot tās bērnam no tējkarotes vai krūzītes pēc zīdīšanas. Augļu biezeņa un sulu daudzumu pakāpeniski palielina – sāk ar vienu tējkaroti (5 g) un palielina līdz 5 – 6 tējkarotēm. Kādēļ bērnam ir vērts piedāvāt burkānu sulu, uzzini te.

Foto: Shutterstock

Sākot ar astoņu mēnešu vecumu, zīdaiņa ēdienkartē pakāpeniski iekļauj gaļu un pākšaugus. Zīdainim astoņu mēnešu vecumā ēdienkartē iekļauj gaļu, kas ir olbaltumvielu un dzelzs avots. Liesā gaļā saturošo dzelzi bērna organisms izmanto sevišķi labi. Gaļu piedāvā biezeņa veidā, gatavojot to no cūkas, liellopa vai vistas gaļas. Gaļai var pievienot vārītu tomātu. Gaļas biezeni var dot kopā ar dārzeņu vai pākšaugu biezeni pusdienu laikā pēc zīdīšanas. Kas ir pedagoģiskā piebarošana, uzzini rakstā te.

Sākot ar deviņu mēnešu vecumu, zīdainim dod maizi – vienu šķēli dienā. Šajā laikā zīdaiņa ēdienkarti papildina ar rupja maluma maizes šķēli, kas viegli apziesta ar sviestu. Maizes šķēli dod bērnam rokā, kas ir jākošļā. Kādu maizi labāk piedāvāt bērnam, uzzini no pediatres Diānas Fridrihsones.

Sākot ar gada vecumu, bērnam var sākt dot govs pienu un tā produktus (jogurtu, biezpienu, sieru), olas dzeltenumu un zivis. Pienam vajadzētu būt ar divu procentu tauku, lai bērns saņemtu piena taukus pietiekamā daudzumā. Bērnam paredzēto putru gatavo pienā. Šajā vecumā mazuļa ēdienkarti papildina ar kefīru, jogurtu, sieru, biezpienu, olas dzeltenumu un zivīm. Kopējam piena daudzumam dienā nevajadzētu pārsniegt 600 ml. Vēl par to, kādā vecumā bērna uzturā var iekļaut piena produktus, lasi šeit.

Foto: Shutterstock

Sākot ar gada vecumu, zīdaiņa uzturā iekļauj svaigus, nevārītus dārzeņus un saknes. No gada vecuma ēdienkarti papildina dilles, sakņu salāti, redīsi, selerijas, saldie pipari, sīpoli, puravi un avokado rīvētā veidā kopā ar augļiem. Pasniedz ēdienu gabaliņos, lai bērns labi varētu sakošļāt.

Bērna uzturā iekļauj ne vairāk kā vienu jaunu ēdienu nedēļā, dodot to pēc zīdīšanas. Zīdaiņa uzturā nedrīkst iekļaut vairāk kā vienu jaunu ēdienu nedēļā. Tas palīdzēs vieglāk noteikt cēloni, ja zīdainim parādās alerģija. Alerģija var izpausties kā izsitumi, caureja, vemšana vai elpas trūkums u.c. parādības. Jaunu ēdienu zīdainim piedāvā ēdienreizes beigās pēc zīdīšanas vai tās vidū, lai saglabātu zīdīšanu. Dari to tad, kad ir pietiekami daudz laika, kad nav jāsteidzas, jo šeit būs nepieciešama pacietība un laiks.

Pie arvien rupjākas konsistences ēdieniem un pāriet uz ģimenes uzturu bērns tiek pieradināts pakāpeniski. Zīdaiņa pieradināšana pie cietās barības notiek pakāpeniski, sākot ar putrām, dārzeņiem un augļiem, kas ir samīcīti viendabīgā masā un kas pēc savas konsistences ir biezākas nekā mātes piens. Kad zīdainis ir iemācījies tikt ar to galā, tad pakāpeniski pieradina pie rupjākas barības, ko sajauc ar putrveidīgas konsistences ēdienu. Kad arī to bērns no karotītes ēd bez rīstīšanās, tad var piedāvāt jau mīkstus gabalveida ēdienus – novārītu burkānu, banānu un citus mīkstus augļus vai dārzeņus. Mazulim var dot arī maizi vai bērniem paredzētos sausiņus.

Foto: Scanpix

Otrajā dzīves gadā bērnam veidojas ēšanas ieradumi visai dzīvei. Sasniedzis divu gadu vecumu, bērns jau veiksmīgi var darboties ar plastmasas karotīti un dakšiņu, kam noapaļoti zari. Šajā vecumā mazulis apgūst patstāvīgu ēšanas prasmi. Centies, lai katrā ēdienreizē bērnam netrūktu svaigu, nevārītu dārzeņu un augļu. Dažādo ikdienā bērna un visas ģimenes ēdienkarti, jo tas viņam būs labs sākums uztura paradumu veidošanai visai dzīvei.