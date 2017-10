15 nopietnākās jauno vecāku kļūdas mazuļa aprūpē

Aprūpējot mazuli, jaunie vecāki bieži rīkojas intuīcijas un zināšanu vadīti un parasti arī nekļūdās. Taču dažreiz diemžēl pašpārliecinātība ar mammām un tētiem var izspēlēt nelabus jokus, bet viņu neuzmanība – pat apdraudēt mazuļa veselību un dzīvību.

Par 15 nopietnākajām jauno vecāku kļūdām portālam "Parents" stāsta ārsts pediatrs Ņikita Volkovs.

Knupītis saitītē

Nezin kādēļ tiek uzskatīts: ja mazulim ap kaklu apliks knupīti saitītē, šis aksesuārs nepazudīs, kad izkritīs no iemigušā mazuļa mutes. Bet jēga kāda? Zīdainis tāpat patstāvīgi nespēs izkritušo knupi atrast un ielikt atpakaļ mutē. Tāpēc viņš jebkurā gadījumā raudās tik ilgi, kamēr kāds no ģimenes locekļiem atnāks viņam palīgā. Bet galvenais, ka šī saitīte, kurā iekārts knupis, var būt ļoti bīstama: bērns tajā var iepīties. Labākajā gadījumā uz mazuļa ādas var rasties noberzumi, bet sliktākajā – tas var novest pat pie nožņaugšanās. Tādēļ knupīša fiksēšanai šādu saitīti jeb aukliņu nekādā gadījumā nedrīkst izmantot.

Mazulis ar pudelīti gultiņā

Gadās, ka vecāki, cenšoties vienlaikus paveikt vairākas lietas, mazulim iedod pudelīti, guļot gultiņā, un dzeramo atstutējot ar kādu mīksto mantu vai spilvenu, lai ēdiens tecētu bez pārtraukumiem. Turklāt bērns tiek atstāts viens, bez pieaugušo pieskatīšanas. Tas ir ļoti bīstami! Iedomājies, kas notiks, ja pudeles "atbalsta mehānisms" nejauši nonāks tādā stāvoklī, ka traucēs mazulim elpot. Bērns var gan aizrīties, gan nosmakt, tādēļ, kamēr bērnam nav vismaz 8-9 mēneši un viņš pats nespēj pudelīti noturēt rociņās, šo ideju nekādā gadījumā nedrīkst izmantot. Un, jā, arī vēlāk, kad mazais jau it kā ir paaudzies, labāk šādi nerīkoties, ja vien neesi turpat blakus, lai vērotu procesu.

Turklāt speciālisti pat iesaka mazuli vienmēr barot vienā vietā, bet gulēt likt – citā. Ne velti ir izdomāti priekšmeti, kas paredzēti konkrētu darbību veikšanai – gultiņa un barošanas krēsliņš (protams, kad mazais jau ir paaudzies un pats sēž). Bet, kamēr viņš vēl ir pavisam mazs, barošana ir lieliska iespēja mazuli paņemt rokās, parunāties ar viņu un parādīt, cik ļoti viņu mīli.

Nomierinošas tējas

Daži vecāki, lai bērns ātrāk iemigtu un viņiem būtu ciešāks miegs naktī, dod viņam nomierinošas tējas. Viņi rīkojas absolūti nepareizi! Dot bērnam jebkuras, pat šķietami pašas nevainīgākās zāles bez konsultēšanās ar ārstu, nedrīkst. Sākotnēji ir jāsaprot, kādēļ mazulis slikti guļ naktīs un kāpēc viņš nespēj ilgi iemigt, bet tikai pēc tam ārsts var nozīmēt kādus medikamentus, ja vien tas patiesi ir nepieciešams. Bet to var izdarīt tikai ārsts. Turklāt bieži vien izrādās, ka vecāku priekšstati par to, kādam jābūt zīdaiņa miegam, neatbilst vecuma fizioloģiskajām normām. Ja vēlies, lai mazulis labāk gulētu, pacenties sakārtot dienas režīmu, turklāt tas attiecas uz visu ģimeni kopumā.

Gaisma bērnistabā visas nakts garumā

Bērnistabā atstāt ieslēgtu gaismu visu nakti – bērnam par labu nenāk. Augšanas hormons labāk izstrādājas tieši tumsā. Savu ērtību dēļ tu vari mazuli likt gulēt pie labi nomaskētas nakts lampiņas vai arī atstāt gaismu koridorā, piemēram. Bet, tiklīdz mazais iemieg, gaismu ir jāizslēdz, turklāt bailes no tumsas var parādīties bērniem daudz vēlākā vecumā.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Nakts putra

Nakts barošanas reizēs nedod bērnam putru (protams, ja bērns vispār jau ir atbilstošā vecumā, kad šādu ēdienu var ēst) vai saldinātu ūdeni. Šajā jautājumā nevajadzētu klausīties, iespējams, sen novecojušos priekšstatos: vienkārši atceries – lai bērns iemācītos nogulēt visu nakti bez pamošanās, viņam vienkārši ir jāpieaug. Nakts barošanai der tikai krūts piens vai adaptētais piena maisījums. Putra un citi piebarošanas ēdieni ir jāizmanto tikai dienas laikā: kā saka speciālisti, šie ēdieni nav fizioloģiski nakts barošanas reizēm, jo to pārstrādei kuņģa-zarnu traktam ir nopietni jāpapūlas. Savukārt saldināts ūdens vai tēja ir iemesls, kādēļ var rasties kariess. Kā zināms, cukurs rada labvēlīgu vidi jebkuru mikrobu vairošanās procesam. Otrā dzīves pusgadā nakts mošanās, ja vien bērnam ir pareizs ēšanas režīms, visbiežāk nav saistīta ar izsalkumu, bet nenobriedušu nervu sistēmu vai arī jau izveidojušos ieradumu.

Piena maisījuma maiņa

Zīdainim piemērotāko piena maisījumu izvēlas tikai ārsts. Vecākiem šajā jautājumā nevajadzētu uzņemties iniciatīvu un vēl jo vairāk – pašiem izdomāt pamainīt ražotāju, pat tad, ja mazulim rodas kādas problēmas. Ņem vērā, ka piena maisījumiem vienai vecuma kategorijai veseliem bērniem ir praktiski vienāda recepte. Tādēļ pāriešanai uz cita ražotāja maisījumiem dos tikai šķietamu efektu. Mainīt piena maisījumu nepieciešams tikai tādā gadījumā, ja mazulim ir kādi nopietni veselības traucējumi. Piemēram, ja mazulis stipri atgrūž ēdienu, pārmērīgi svīst vai viņam parādās izsitumi, ārsts var piemeklēt maisījumus, kas neizraisa alerģijas. Bet atkal – vai bērnam nepieciešams kāds īpašs maisījums, izlems ārsts, nevis mamma vai vecmamma.

Mēs visu sildām mikroviļņu krāsnī

Diemžēl šim ātrajam veidam, kā uzsildīt ēdienu, ir arī savi trūkumi: laikā, kad piens jau sasilis, pudelīte paliek auksta, turklāt pudelītes saturs var uzsilt nevienmērīgi. Tieši tāpēc, paņemot pudeli no mikroviļņu krāsns, tiek rekomendēts kārtīgi visu sakratīt un mazu šķidruma pilienu uzpilināt uz iekšdelma – tādā veidā tu vari pārliecināties, ka piens nav uzsilis pārāk karsts vai arī otrādi – ir par vēsu. Tieši tādi paši noteikumi jāievēro, ja pudeli sildi, ieliktu karstā ūdenī. Ja tev sagādā neērtības katru reizi veikt šo inspekciju, palīdzēt var vienīgi speciāls pudelīšu uzsildītājs. Tad var uzstādīt nepieciešamo temperatūru un justies mierīgi: piena maisījums nepārkarsīs, pat ja nepagūsi laikus izņemt pudeli no šīs ierīces.

Paguli uz vēderiņa

Kamēr mazulis nav iemācījies patstāvīgi apvelties no vēdera uz muguras, kas vidēji notiek ap 4-5. dzīves mēnesi, bērnu nedrīkst likt gulēt uz vēdera: tādā stāvoklī mazulis var nosmakt. Tā ka ņem vērā – pavisam maziem bērniņiem jāguļ vai nu uz muguras, vai sāniem. Mazuli var likt uz vēdera, kad viņš ir nomodā, bet tu – atrodies blakus. Šādā stāvoklī viņš var gan paspēlēties, gan arī patrenēt muguras, kakla un rokas muskuļus.

Foto: Shutterstock

"Lidošana"

Mazuļiem ļoti patīk augstums, un šādas izklaides viņam rada laimīgus smieklus, kad tos uz rokām ceļ augstu gaisā kā lidojot. Un pieaugušie, cenšoties mazajam radīt labsajūtu, ar prieku arī cenšas. No vienas puses, šādi "lidojumi" ir labi, jo palīdz trenēt vestibulāro aparātu, aktivizē sirds-asinsvadu sistēmas darbību, un bērns gūst īslaicīgu un neierastu bezsvara stāvokli. Bet no otras puses – mazulim jautrība robežojas ar pāruzbudinātību, turklāt, ja bērnu "uzlidina" pārāk augstu, pastāv risks, ka viņš "palidos" garām pieaugušā rokām un kritīs. Un tad bērns var gūt nopietnas traumas. Ņem vērā, ka arī pārāk enerģiskas nodarbes bērnu var nobiedēt. Šādu izklaižu laikā seko līdzi, lai tuvumā nebūtu kādi asi stūri, no augšas – zemu esoši gaismekļi, bet no apakšas – cieta virsma. Apstājies, negaidot, kamēr bērns sāks raudāt, proti, pāruzbudināsies.

Sēdēšanas treniņš

Bērnu nedrīkst sēdināt 90 grādu leņķī, kamēr viņš to nav iemācījies darīt patstāvīgi. Parasti šāda prasme uzrodas ap pusgada vecumu. Līdz sešu mēnešu vecumam muskuļi, saites, mugurkauls un gūžas locītavas nav gatavas šādai slodzei. Ja ir pienācis laiks sēdēšanai, mazulis ir vesels, bet slinko, palīdzēt var masāža un vingrošana.

Foto: Shutterstock

Viens pats uz pārtinamā galda

Šī ir viena no izplatītākajām pieaugušo kļūdām. Visi pieaugušie, protams, zina, ka zīdaini vienu atstāt uz pārtinamā galda atstāt nevar, pat ja radusies nepieciešamība novērsties uz sekundi, bet turpina to darīt ar redzamu regularitāti. Un mazuļi gūst dažāda smaguma pakāpju traumas. Ja reiz nepieciešams novērsties, lai kaut ko aizsniegtu, vienmēr bērnu pieturi ar roku, neatbildi uz tālruņa zvaniem. Zvans pie durvīm? Paņem mazuli rokās un kopā ar viņu ej tās atvērt.

Statistikas dati liecina, ka vairums nelaimes gadījumu, kuros cieš mazi bērni, notiek tieši mājās un pieaugušo klātbūtnē. Plašāk par traumu izplatību Latvijā lasi šeit un šeit.

Vēdera izejas stimulēšana

Baidoties par zarnu darbības traucējumiem, daži vecāki ir gatavi stimulēt vēdera izeju pat bez īpašas nepieciešamības to darīt. Pirms ķerties pie līdzīgām metodēm, ir vērts pārliecināties, ka mazulim patiešām ir aizcietējumi (un tas nenotiek nemaz tik bieži). Jebkurā gadījumā pirmais darbiņš ir konsultācija pie pediatra. Iespējams, ar sarežģījumiem izdosies tikt galā, palielinot augļu un dārzeņu devu mazuļa ēdienkartē. Ja šī metode nav efektīva, ārsts izvēlēsies atbilstošu ārstēšanu.

Par to, kas ir aizcietējums mazam bērnam un kā rīkoties, plašāk lasi te.

Palīdzēs jods?

Nevajadzētu jebkādas rētas apstrādāt ar jodu. Jods un citi spirtu saturoši līdzekļi var radīt ķīmisku apdegumu uz ādas. Turklāt, ja antiseptiķis satur krāsvielu, rētas stāvokli ir visai grūti kontrolēt un iespējams palaist garām iekaisuma pazīmes. Tādēļ labāk brūču apstrādei izvēlies antiseptiskus līdzekļus bez spirta un krāsvielām, piemēram, ūdeņraža pārskābi.

Pastaigas pa kalniem

Zīdaiņus ņemt līdzi uz kalniem nevajadzētu. Retinātais gaiss mazulim nav laba izvēle. Pat nelielā augstumā bērns var izjust skābekļa trūkumu.

Foto: Shutterstock

Kaitēt var arī saule

Ultravioletais starojums stimulē bērniem tik ļoti nepieciešamā D vitamīna ražošanu, bet šūnas, kas atbild par melanīna pigmenta izstrādi, zīdaiņiem vēl nestrādā uz pilnu jaudu. Tieši šī iemesla dēļ mazuļa organisms nevarēs sevi pasargāt no kaitīgo saules staru iedarbības, piemēram, apdegumiem. Un arī pavisam mazu bērnu termoregulācija krasi atšķiras no pieaugušo, tāpēc zīdaiņiem pastāv augsts risks pārkarst. Pat ja tu ar bērnu atrodies ēnā, izmanto speciālus saules aizsargkrēmus ar maksimālo UV indeksa līmeni.