Akli netici bērna stāstiem par skolu un deviņi citi direktora padomi vecākiem

Daudzos gadījumos no problēmām mācībās un bērna sliktās uzvedības ir iespējams izvairīties tikai tad, ja vecāki ievēro dažus, nepavisam ne sarežģītus noteikumus. Turklāt ir jāatceras, ka bērnu audzināšanā profilaksei ir ne mazāka nozīme, kā, piemēram, medicīnā. Daudz vieglāk ir paredzēt iespējamās grūtības ar mācībām vai skolēna uzvedību, nekā "ārstēt" jau ielaistas problēmas.

Protams, ne vienmēr mēs, vecāki, varam paredzēt, kā un vai bērnu ietekmēs mūsu personīgā uzvedība vai teiktais, un tomēr konkrētās situācijās šī saikne ir absolūti acīmredzama… Skolotājiem, bet ne vecākiem. Lūk, portāls "Theguardian" publicē kāda skolas direktora 10 padomus vecākiem, kuri, cerams, palīdzēs viņiem neradīt liekas problēmas bērniem un arī pašiem sev!

Tavi bērni tevi mīl un no tevis ņem piemēru

Viņi tevi atdarina, tādēļ esi labs piemērs. Ja tu pats uzvedies agresīvi, vai tas būtu uz ielas vai automašīnas stāvvietā, bērns var uzvesties tieši tāpat – ar skolotājiem, klasesbiedriem, jā, un arī ar vecākiem. Skolā mēs cenšamies viņiem mācīt būt pieklājīgiem pret citiem cilvēkiem. Ja bērns lieto rupjus vārdus, adresētus saviem klasesbiedriem, viņš šo leksiku ir aizņēmies no tevis.

Parādi bērniem, cik viņi tev dārgi

Runa nav par to, lai uz katra soļa tu atkārtotu, cik ļoti viņus mīli. Novāc patālāk viedtālruni, kad ved uz skolu savu 11 gadus veco meitu, viņa vēlas tev pastāstīt, kā pagāja diena. Iztaujā viņu, papriecājies kopā par viņas panākumiem, atbalsti un iedrošini, ja viņai kaut kas nav izdevies. Tavs bērns daudz labāk tiks galā ar skolas lietām, ja sapratīs, cik viņš tev ir dārgs.

Bērnam ir jāizguļas

Paseko līdzi, lai viņš ietu gulēt savlaicīgi, un aiznes prom no viņa istabas visus gadžetus, lai viņam nebūtu kārdinājuma pusi nakts nosēdēt pie planšetes vai telefona. Nepērc viņam jaunāko versiju spēlei "Xbox" nedēļu pirms eksāmena, lai pēc tam nebūtu jābrīnās, kāpēc viņš visu nakti bez pārtraukuma ir spēlējis spēli un izgāzies eksāmenā.

Par to, cik svarīgs ir miegs skolas vecuma bērnam, vairāk lasi te.

Seko līdzi, lai bērns būtu labi paēdis

Ir ļoti svarīgi, lai viņš uz skolu neietu, pirms tam nepabrokastojot. Dienas gaitā viņam ir nepieciešams kaut ko uzkost un izdzert pietiekamu daudzumu šķidruma.

Ne vienmēr viss iet gludi

Mēs rēķināmies, ka tu padalīsies ar mums par to, kas tevi satrauc, un esam gatavi apspriest jebkuras problēmas. Neatliec sarunu līdz tam brīdim, kad situācija jau ir nokaitēta un tu atnāksi sašutuma pilns. Jebkurā gadījumā, nevajag uz mums kliegt skolā vai pa tālruni. Mēs vēlamies visu nokārtot, bet, iespējams, konkrētajā brīdī mums ir daudz steidzamākas lietas.

Foto: Shutterstock

Var gadīties, ka bērns kļūs par apsmiešanas upuri

Tāda ir realitāte. Tas nenozīmē, ka skola nav droša vieta. Dažreiz bērni viens pret otru mēdz būt nežēlīgi. Nevajag nevienam draudēt. Nav vērts strīdēties ar pāridarītāja vecākiem. Atbalsti savu bērnu un palīdzi skolai tikt skaidrībā ar šo konfliktu abu bērnu klātbūtnē. Mudini bērnu būt labestīgam, neturēt ļaunu prātu, pat ja uzskati, ka viņš par simts procentiem ir upuris, un vienmēr stāvēs aiz saviem draugiem.

Kā zināt, ka tavs bērns ir kļuvis par apsmiešanas upuri? Šeit iepazīsties ar 13 pazīmēm, kas liecina - par tavu bērnu skolā ņirgājas.

Akli netici visam, ko bērns stāsta par skolu, pat ja to apstiprina citi bērni

Bērns vēlas zināt, kādas stīgas paraustīt un kā noņemt no sevis vainu. Nevajag uzreiz eksplodēt un alkt asiņu. Skolā visu mierīgi noskaidro par to, kas ir atgadījies. No tās minūtes, kā bērns sajutīs, ka esi gatavs dusmas izgāzt uz skolu, nevis viņu, ar viņu būs grūti tikt galā. Pēc tam pats par to nožēlosi.

Lamāt skolu sociālajos tīklos – slikta ideja

Tas, ko tu publicēsi, var izrādīties nepārbaudīta informācija, bet tā izsauks ķēdes reakciju. Bez tam, tādā veidā tu izšķir skolu un ģimeni, kas diezin vai palīdzēs problēmas risināšanā. Nekomentē arī pats citu vecāku vai bērnu šāda veida ierakstus. Tu vari pazaudēt uzticību sev.

Atceries, ka sociālie tīkli bērniem nav droši

Tu atbildi par to, lai bērnu neviens nedraudētu. Piemēram, smagu morālo traumu var nodarīt mobings sociālajos tīklos, tāpēc seko tam līdzi. Iespējams, tev nāksies izdzēst kādas lietotājprogrammas, kuras lieto bērns, vai nobloķēt kādu no viņa "draugiem".

Nemeklē attaisnojumus, tas var izmaksāt visai dārgi

Ja tu ļauj bērnam nepildīt mājasdarbus, ja tu netici tam, ko saka skolotāji par viņa darbu mācību stundās, ja tu vienmēr atrodi attaisnojumu tam, ko viņš dara vai nedara, agri vai vēlu tev nāksies par to samaksāt.

Beigu beigās bērns uzvedīsies mājās tieši tāpat kā skolā. Viņš negribēs mācīties pat tad, kad degungalā būs gala eksāmeni. Daudz labāk, kad vecāki no agrīna vecuma atbalsta skolu un iemāca bērnam labas manieres un prasmes, pat ja tas itin nemaz nepadodas viegli. Tas ir tā vērts!