Alergoloģe: no mammas ir atkarīgs, vai bērns būs alerģisks

Tā kā alerģiju izplatība pasaulē skar aizvien vairāk cilvēku, ļoti aktuāls ir jautājums par to, kā no tām izvairīties, kā tās novērst un kāpēc tās sākas. Ir daudz dažādu ieteikumu, no kā izvairīties grūtniecības laikā, lai nedzimtu alerģiski bērni, bet joprojām nav brīnumlīdzekļu, kā to panākt.

"Grite" tīrības eksperte, bērnu alergoloģe Mārīte Poga, iesaka, kam būtu jāpievērš uzmanība, lai veiksmīgāk izvairītos no saslimstības ar alerģijām. No mammas ir atkarīgs, vai bērns būs alerģisks Grūtniecības laikā jāēd pilnvērtīgs uzturs, daudz jāuzturas svaigā gaisā, kā arī jāizvairās no smēķēšanas (arī pasīvās). Ir pierādīts, ka cigarešu dūmi palielina bērniņa iespēju saslimt ar astmu un bronhītiem. Noteikti jāizvairās arī no alkohola lietošanas. Vēlāk, bērnam piedzimstot, svarīga ir iespējami ilgāka krūts barošana (vismaz līdz viena gada vecumam), kas diemžēl nesamazina alerģiju attīstības risku, toties bērns saņem daudz svarīgu aizsargvielu attīstībai un sava organisma aizsardzībai. Vēl nesen uzskatīja, ka bērns ekskluzīvi tikai ar mammas pienu jābaro vismaz līdz 6 mēnešiem, taču izrādās, ka arī tas nesamazina alerģiju attīstību. Tieši pretēji, bērna piebarojums ar graudaugiem un dārzeņiem jāsāk iespējami agrāk (apmēram no četru mēnešu vecuma), jo šāda taktika veicina pierašanu pie dažādiem alergēniem un mazina alerģijas attīstības risku nākotnē. Pareizi būtu ieviest jauno uzturu pakāpeniski – vienu jaunu produktu nedēļā, lai laicīgi pamanītu alerģijas simptomus. Ko darīt, ja bērns barošanas laikā kož krūtī, māmiņai ir par maz vai par daudz piena un atbildes uz citiem ar bērna zīdīšanu saistītiem jautājumiem, vari lasīt šajā rakstu sērijā. Vēdinātas telpas, tīrs apģērbs un gultasveļa Ļoti svarīgi ir vēdināt telpas vismaz trīs reizes dienā, tādējādi samazinot telpu mitrumu, kas, savukārt, mazinās mājas putekļu ērcīšu un pelējuma sporu koncentrāciju telpās. Segas un spilvenus vajadzētu mazgāt reizi mēnesī vismaz 60 grādu temperatūrā, kurā arī iznīkst putekļu ērcītes. Segām un spilveniem jāizvēlas sintētiski materiāli, kurus vieglāk kopt un kuros mazāk vairojas putekļu ērcītes. Arī gultasveļa būtu jāmazgā katru nedēļu. Lai izvairītos no alerģijām, būtu jāseko līdzi arī guļamistabas temperatūrai. Ideālā gadījumā tai vajadzētu būt zem plus 20 grādiem pēc Celsija. Sadzīvē ieteicams mazāk lietot smaržvielas un aromatizētājus, kas tikai veicinās alerģiju attīstību. Labākais laiks pastaigai – pusdienlaiks Ņemot vērā, ka lielākā alergēnu koncentrācija ir no rītiem, pacientiem, kuri cieš no polinozes jeb ziedputekšņu alerģijas, iesaka attiecīgajā periodā mazāk uzturēties ārpus telpām un tās vēdināt vakaros, pēc lietus (ziedputekšņi ir ieskaloti peļķēs un mazāk atrodas apkārtējā gaisā). Ieteicams arī biežāk mazgāt seju un plakstiņus ar tīru ūdeni, kas noskalo alergēnus un attiecīgi samazina to izraisītos simptomus. Visefektīvākā ir specifiskā alergēnu imūnterapija, ar ko nodarbojas specializētu centru alergologi. Tā samazina vai novērš alerģijas simptomus uz vairākiem gadiem. Diemžēl brīnumlīdzekļu, lai izvairītos no alerģijām, nav. Taču, ievērojot iepriekš minēto, rezultāti noteikti būs labāki.