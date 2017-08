Andrologs: negatīvs un ieildzis stress ietekmē arī auglību

"Vārdu "stress" bieži izmanto, lai apzīmētu ikvienu sīkumu, kas ikdienā, kā saka, izsit no līdzsvara. Korekti par stresu būtu saukt organisma nespecifisku atbildi uz jebkurām tam izvirzītajām prasībām. Situācijas, kas izraisa stresu, tāpat kā reakcijas uz to, katram cilvēkam ir atšķirīgas un mainās dažādu faktoru ietekmē. Tieši tāpēc uz vienu un to pašu faktoru viens cilvēks var reaģēt ar spēcīgu pārdzīvojumu, kamēr cits paliek samērā vienaldzīgs.

Stress var būt ne tikai negatīvs, bet arī pozitīvs, ja ir saistīts ar patīkamām pārmaiņām dzīvē. Negatīvs un ieildzis stress atstāj ietekmi uz visu organismu, tostarp uz auglību," stāsta neauglības ārstēšanas kampaņas ārsts, andrologs Dr. Kirils Ivanovs. Jau piekto gadu Latvijā notiek neauglības ārstēšanas labdarības kampaņa, ko biedrība "Taureņa efekts" īsteno sadarbībā ar klīniku EGV un vairākiem citiem atbalstītājiem. Kampaņas mērķis ir palīdzēt tiem, kas nespēj pašu spēkiem tikt pie bērna, kā arī izglītot sabiedrību par neauglības ārstēšanas jautājumiem. Šoreiz kampaņas īstenošanas gaitā ārsti stāsta par stresa ietekmi uz auglību. Stress ietekmē gan vīriešus, gan sievietes. Pētījumi parāda, ka sievietes, kuras strādā 32 un vairāk stundas nedēļā, piedzīvo lielākas grūtības ieņemt bērnu nekā tās, kuras strādā no 16 līdz 32 stundām, un pozitīva dzīves uztvere sekmē veselāka bērna piedzimšanu. Uz auglību postoši iedarbojas arī depresija – ir dati, kas liecina, ka 30 procenti sieviešu, kuras ārstē neauglību, ir slimojušas vai slimo ar depresiju. Savukārt tām sievietēm, kas cīnās ar depresiju un trauksmi un apmeklē psihoterapeitu vai meklē citus risinājumus, ir lielākas iespējas ieņemt bērnu. Tendences vīriešiem arī nav iepriecinošas: pētījumi parāda, ka stress darbā un citās dzīves jomās samazina spermas kvalitāti – gan spermatozoīdu formu un kustīgumu, gan to skaitu. Arī depresija, ja tā netiek ārstēta, mazina testosterona līmeni un traucē jaunu spermatozoīdu veidošanos, nemaz nerunājot par to, ka zūd libido. "Līdzīgi kā pētījumos ar neauglības ārstēšanu sievietēm, arī vīriešu slimības vēsturu analīze parāda, ka 10 procenti no tiem, kas ārstē neauglību, dzīves laikā tika konstatēta depresija un trauksme," atzīst Dr. Ivanovs. Lai mazinātu stresu ikdienā, kampaņā iesaistītie ārsti iesaka rīkoties šādi: Sakārtot miega režīmu. Pieaugušajam ir jāguļ vismaz astoņas stundas diennaktī. Nav vēlams aizkavēties vēlu vakarā un nakts pirmajās stundās ar mājas darbiem, datorspēlēm vai darba uzdevumiem. Tieši no pusnakts līdz pulksten 2–3 notiek aktīvākā daudzu organisma sistēmu, tajā skaitā hormonālās sistēmas, atpūta un "atjauninājums". Ej gulēt līdz pulksten 23.30 un rezultāti liks sevi manīt. Foto: PantherMedia/Scanpix Ja darbs ir saistīts ar lielu stresu un nav iespējas to mainīt, iemācies relaksācijas tehnikas, lai atbrīvotos no stresa pēc darba dienas. Pavadi iespējami vairāk laika kopā ar tiem, kas liek justies labi un neizraisa diskomfortu.

Iespējami biežāk pavadi laiku svaigā gaisā. Uzsāc regulāras fiziskās aktivitātes. Ja ideja par treniņiem liekas nerealizējama, der paturēt prātā, ka regulāras pastaigas mežā vai parkā vai došanās mājās no darba ar kājām arī ir fiziskā aktivitāte. Pārej uz veselīgāku uzturu, īpašu uzsvaru liekot uz svaigiem augļiem un dārzeņiem. Ja neesi gatavs ēst veselīgi, sāc ar mazumiņu – apēd vismaz vienu augli un vienu dārzeni dienā. Ja ir novērojama nomāktība, depresija un trauksme, nekavējoties vērsies pie speciālista. Neauglības ārstēšanas kampaņa ilgst jau piekto gadu. Četru gadu laikā neauglības ārstēšanai savākti gandrīz 90 000 eiro.