Ar vienu zeķi visu mūžu – pieredzes stāsts par trombozi grūtniecības laikā

Anete Lārmane jau gadu un septiņus mēnešus ir mamma savai meitiņai. Taču diemžēl viņai šis skaistais dzīves notikums nāca komplektā ar ko negaidītu – dziļo vēnu trombozi, kas apdraudēja ne tikai viņas, bet arī bērna dzīvību. Kā viņa pati stāsta – kopš tās dienas turpmāk viņai visu mūžu būs jānēsā kompresijas zeķe.

Aizvien vairāk sieviešu tieši grūtniecības laikā saskaras ar trombozi un tās izraisītajām veselības problēmām. "Tagad es saprotu to, ka ne jau es viena tāda esmu, mēs te ar šādām kājām esam vairāk nekā varētu šķist," stāsta Anete. Viņa portālam "Cālis" bija gatava izstāstīt savu stāstu par ceļu cīņā ar dziļo vēnu trombozi. Bet to, kas tā ir, kā izpaužas un kā sievietes sevi var pasargāt no dažādām vēnu saslimšanām, skaidro fleboloģe Sandra Prāve.

Fleboloģe skaidro, ka tromboze ir asinsvada nosprostojums ar asins recekli. Tā var būt gan virspusējo, gan dziļo vēnu sistēmā, kas var būt arī bīstama dzīvībai. Dziļo vēnu sistēmas trombozes rezultātā jebkurā brīdī trombs var atrauties no dziļās vēnas un aiziet uz plaušu artēriju, kas var izsaukt pēkšņu nāvi.

Kādu dienu, grūtniecības sestajā mēnesī, Anete pamanīja, ka viņai ir piepampusi kāja. Ieraugot šādas ķermeņa pārmaiņas, sieviete uzreiz sazinājusies ar ginekoloģi, kura norādījusi, ka viņai pēc iespējas ātrāk jātiek pie flebologa. Sestdienas rītā Anete ķērusies pie telefona un pieteikusi konsultāciju pie ārsta.

Nākamajā dienā pēc vizītes flebologs viņai izrakstījis "vēnu zeķes" un piebildis, ka tālāko ārstēšanu veiks pēc dzemdībām. Tagad Anete uz šo ārsta diagnozi un padomiem skatās citādi, atzīstot, ka toreiz bijusi naiva, un, iespējams, vajadzējis pieteikties pie vēl viena ārsta, lai būtu simtprocentīgi droša, ka ieteiktais risinājums un diagnoze ir pareiza. "Tagad man ir zināšanas rokā – acīmredzot vienmēr jāpiesakās pie diviem ārstiem. Jo kāpēc viss notika tā, kā tas notika... Tagad domāju, ka varbūt ārsta dēļ," viņa atklāj. Bet toreiz sieviete paklausījusi viena flebologa padomam un sākusi nēsāt kompresijas zeķes.

Pēc dažiem mēnešiem Anete dzemdēja meitiņu Matildi. To viņa darīja ar kompresijas zeķēm kājās. Anete šādi iesaka dzemdēt visām māmiņām: "To iesaku darīt visām, un, manuprāt, ārstiem būtu jāuzstāj, lai visas sievietes dzemdētu ar kompresijas zeķēm, jo dzemdības ir nenormāla piepūle, neatkarīgi no tā, kā tu dzemdē. Tas ir arī baigais spiediens." Tāpat, neskatoties uz problēmām ar vēnām, viņa nolēmusi bērniņu pasaulē laist mājdzemdībās. Sieviete gan atklāj, ka, ja slimību būtu atklājusi ātrāk un arī zāles sāktu lietot laicīgāk, tad viņa par mājdzemdībām varētu aizmirst. Tagad arī Anete apzinās tolaik pastāvošo risku. "Esmu pateicīga, ka mums abām viss bija kārtībā, jo to dzemdību laikā varēja viss kaut kas aiziet pa pieskari," viņa stāsta.

Aptuveni divas dienas pēc dzemdībām Anete ievēroja, ka viņas kāja ar katru brīdi piepampst aizvien vairāk un vairāk. Novērojot šādas ķermeņa izmaiņas, viņa nolēma šoreiz sazināties ar citu flebologu. Ārsts jaunajai māmiņai lika izmērīt abu kāju potīšu, ceļgala un augšstilba apkārtmēru, lai salīdzinātu atšķirību starp tām. Kad Anete atzvanīja ārstam un pateica konkrēto centimetru atšķirību, uzreiz bijis skaidrs, ka jaunajai māmiņai ir tromboze un viņai obligāti nākamajā rītā jādodas uz vizīti pie speciālista. Šoreiz aizejot pie cita ārsta, Anete atklāja, ka viņai vienā kājā ir dziļo vēnu tromboze. Jaunā māmiņa stāsta, ka tas nācis kā negaidīts šoks, sevišķi tik īsu laiku pēc dzemdībām. "Es to uzzināju ceturtajā dienā pēc bērna piedzimšanas. Tajā laikā tev vispār galvā ir "kompots" – tu esi tik uztraucies gan par to, kas tev mājās, gan kas ar tevi notiek," viņa stāsta.

Anetes gadījumā ārsts teicis, ka sēdošs un mazkustīgs darbs ir bijis viens no iemesliem, kāpēc tromboze radusies. Taču Anete tam līdz galam nepiekrīt, jo viņas darbs neesot bijis tik mazkustīgs. Vienīgais brīdis, ko sieviete esot ilgāku laiku pavadījusi mazkustībā, esot bijis grūtniecības pēdējos mēnešos, kad bērniņš bija nospiedis nervu muguras lejasdaļā. "Tad es kādu pusotru mēnesi nogulēju gultā, jo man vienkārši tā sāpēja, ka nevarēju paiet," viņa stāsta. Taču ārsts sievietei skaidrojis, ka grūti noteikt vienu konkrētu iemeslu, kāpēc Anete saslimusi ar vēnu trombozi, bet citas sievietes šādas problēmas nepiemeklē.