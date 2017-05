Astoņas lietas, kuras ikvienam tēvam būtu jāiemāca dēlam

Lai gan bieži vien tieši mātes spēlē vissvarīgāko lomu bērna audzināšanā, ir lietas, kuras patiešām labāk izdarīs tieši tēvs. Īpaši, ja tiek runāts par dēliem.

Tikai aizdomājies: sākumā puisēns nokļūst audzinātājas pieskatīšanā bērnudārzā, bet pēc tam vēl ir skola, kurā aptuveni 90 procenti skolotāju ir tieši sievietes. Bērns pastāvīgi atrodas sieviešu kompānijā un viņam trūkst vīrišķīgas audzināšanas.

Lūk, astoņas lietas, ko bērnam var sniegt tikai tēvs, un tās, saskaņā ar speciālistu ieteikumiem, apkopojis "Adme"!

Paskaidrot, cik svarīgi ir prast uzvarēt un zaudēt

Kurš ir bērna labākais kompanjons dažādās sacensībās un fiziskās aktivitātēs bērnu draugu lokā? Protams, tētis. Šis ir labs treniņš vīrišķīgu īpašību audzināšanai. Caur šīm spēlēm bērns sajutīs uzvaras garšu un apzināsies, cik daudz spēka ir jāiegulda, lai tos sasniegtu.

Savukārt tēvam šādas spēles ir laba iespēja dēlam paskaidrot, ka arī zaudējumi ir neizbēgami un ja esi nokritis, tad vienkārši ir jāpieceļas un jāturpina kustība, bet zaudēt – nebūt nenozīmē kaut ko apkaunojošu.

Ieaudzināt pareizo attieksmi pret sievietēm

Pastāstīt dēlam, kā jāuzvedas attiecībā pret sievietēm, var arī māte, bet tikai tēvs var to parādīt ar savu piemēru. Būs lieliski, ja tieši no tēva dēls uzzinās dažādas svarīgas lietas par sievietēm. Nevis no draugiem, nevis no interneta, bet no tēva – tas ir ļoti svarīgi. Paņemt dēlu sev līdzi, lai mammai kopā nopirktu ziedus, aiziet uz veikalu un pieklājīgi parunāties ar pārdevēju, lai bērns nekautrētos no komunicēšanas ar nepazīstamām sievietēm – tas arī viss.

Foto: Shutterstock

Parunāt par mīlestību – kā vīrietis ar vīrieti

Šis punkts ir pakārtots iepriekšējam. Lai dēls par šīm visspēcīgākajām jūtām uzzina tieši no vīriešu sarunām, kad tam būs pienācis laiks. Pusaudzim tā būs vērtīga dāvana, ja tēvs viņam pastāstīs par savu pirmo iemīlēšanos, par pirmajiem randiņiem un iešanu uz kafejnīcu. Un par to, ka nav vērts steigties, bet labāk nogaidīt tieši to meiteni, kura sirdī aizkurs uguntiņu. Jā, un šādas sarunas būs arī ļoti vērtīgas, lai starp abiem saglabātos uzticēšanās.

Iemācīt cīnīties un nepadoties

Tēvs un tikai tēvs, kā pieklājas, var iemācīt būt stipram un stingram, pastāvot par sevi un savu taisnību. Iemācīt atpazīt, kādās situācijās ir vērts pretiniekam tā parādīt sevi, lai viņš tuvāk par kilometru vairs netuvotos, un kādās situācijās ir prātīgāk nepievērst uzmanību provokācijām un mierīgi aiziet. Parādīt un paskaidrot dēlam ar savu piemēru, ka labestība nav vājums. Arī šis ir tēva pārziņā.

Foto: Shutterstock

Palīdzēt iegūt savu skatījumu uz pasauli

Lai šo paveiktu, nekas īpašs nav jādara, tikai periodiski jābūt blakus savam dēlam un jāsarunājas ar viņu. Tā bērns sapratīs, ka ir ne tikai mamma ar savām prasībām un cerībām, bet ir vēl viens cilvēks ar citādāku pieeju.

Protams, vecākiem būtu jābūt vienotiem audzināšanas jautājumos, taču pasaules skatījumā viņu abu filozofija var stipri atšķirties. Un tas ir absolūti normāli. Ar tēva palīdzību bērns redzēs, ka pastāv vairāki skatpunkti uz vienu un to pašu parādību, viņš iemācīsies analizēt un veidot savu skatījumu uz lietām.

Bagātināt bērna pieredzi ar jaunām sajūtām

Viss sākas ar vecumu, kad bērns vēl ir pavisam maziņš. Bet pat esot vien sešus mēnešus vecs, viņš spēj sajust atšķirību starp vīrieša un sievietes mīlestības apliecinājumiem. Atšķirībā no mātes maiguma un glāstiem, tēvi priekšroku dod aktīvām spēlēm ar "vīrišķīgu raksturu", piemēram, mazuļa pamešanai gaisā. Mammas parasti uz to visu noraugās ar klusām šausmām, bet bērnam tas sniedz redzes, dzirdes un taustes sajūtu pārpilnību, un jaunu pieredzi sevi sajust telpiski.

Foto: Shutterstock

Iemācīt vīriešu "lietiņas"

Ir tādas lietas, kuras daudzām sievietēm izskatās kā tāda maģija, ar kuru apveltīti tikai vīrieši, piemēram, ugunskura aizdegšana, skrūvju pievilkšana, remontējot automašīnu. Pat ja tavs bērns 100 procenti ir pilsētnieks, vari nešaubīties, ka prasme aizdegt ugunskuru viņam nākotnē noderēs, kaut vai tikai aizdedzot grilu. Jebkurā kompānijā iepriekšminētās prasmes tavam dēlam dos 100 punktus klāt viņa autoritātei.

Palīdzēt iemācīties sadzīves pienākumus

Protams, tās ir tādas "operācijas" kā kaklasaites sasiešana, kreklu izgludināšana un noskūšanās. Lai gan mūsdienās visas atbildes var atrast internetā, piekritīsi, ka būs daudz labāk, ja dēls to visu apgūs ar tēva palīdzību. Un jā, tieši tēvs un neviens cits var dēlam parādīt, ka vīrieši arī var gatavot. Nu kaut vai tādā līmenī, lai pats nenomirtu badā.