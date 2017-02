Asumiņš un bērna ēdienkarte: kad un ko drīkst dot

Daudz tiek runāts par to, kādā vecumā var bērnam sākt dot piena produktus, augļus un dārzeņus, bet retāk tiek pieminēts, kad mazuļiem var piedāvāt kaut ko asāku. Nenoliedzami, ka pēdējos gados latviešu tradicionālā ēdienkarte tiek papildināta ar dažādu tautu ēdieniem, tostarp asu garšvielu izmantošanas.

Esam saņēmuši jautājumus no vairākām mammām, kādā vecumā bērnam var sākt piedāvāt kaut ko eksotiskāku un vai patiešām asu ēdienu ēšana ir jāsaista arī tautību un gēniem. Ieskatu par šo tematu sniedz Gita Ignace, sertificēta uztura speciāliste, kura konsultē Ogres slimnīcā un Āgenskalna klīnikā.

Nav tādas vienotas sistēmas par to, no cik gadu, mēnešu vecuma var sāk dot asās garšvielas. Tas atkarīgs no kultūras, ģimenes tradīcijām, vides, kurā aug bērns, un, protams, arī no bērna veselības stāvokļa, uzsver Ignace.

Sākoties piebarojumam, var palēnām ieviest dažādas aromātiskās garšvielas, garšaugus, piemēram, dilles, kanēli, ķiplokus utt., kuriem nebūs asās garšas. Noteikumi tie paši, kas ar citiem pārtikas produktiem, viens jauns produkts vienā nedēļā. Ja bērnam, pēc jaunā produkta lietošanas, parādās kādi izsitumi, apsārtumi, caureja, tad noteikti garšvielu lietošana uz kādu laiku jāatliek.

Pie garšvielām, ģimenes ēdiena bērns jau sāk pierast mammas puncī, ja mamma ēdusi dažādi un lietojusi arī dažādas garšvielas, arī bērniņš pie jaunā pielāgosies ātrāk.

Karijs, pipari un …

Kad vispār var sākt domāt par to, vai pievienot kādu asāku garšvielu, piparus, kariju? "Es teiktu, noteikti tikai pēc gada vecuma, un tam ir jānotiek ļoti lēnām. Tas ir laiks, kad mazais palēnām sāk ēst to pašu, ko ēd pārējie ģimenes locekļi, cerams, ka veselīgu. Pēc iespējas vēlāk pieradināt bērnu pie sāļa, asa, salda, centies, lai ilgāk bērna ēdienkartē saglabātos dabīgo produktu garša. Garšvielas, garšaugi ir lieliski produkti, kas palīdz ēdienu padarīt interesantāku, nelietojot sāli, cukuru. Garšvielās ir daudz vitamīnu, antioksidantu un pat antikancerogēnas vielas," apliecina uztura speciāliste.

Foto: Shutterstock

"Protams, nevar pārspīlēt, jums jāsaprot, ka tas, kas jums šķitīs ļoti nedaudz ass, bērnam var šķist ļoti ass, un pat sāpīgi ass. Bērnam nav jādod čili pipars, jo vecākiem ir jautrs garastāvoklis, un viņi grib nofilmēt, kā tagad viņa mazulis viebsies un rādīs smieklīgas grimases. Tas visdrīzāk beigsies ar bērna vēdergraizēm un caureju. Noteikti bērna ēdienkartē nevajadzētu būt neveselīgiem asiem produktiem, kā piemēram, asie čipsi, asie sāļie riekstiņi, u.t.t.," uzsver Ignace.

Nelietojiet garšvielas, garšvielu maisījumus, kurās ir pievienoti garšas pastiprinātāji, konservanti, krāsvielas. Skatieties un ievērojiet garšvielu derīguma termiņus, rekomendē speciāliste.

Asās garšvielas nevarēs lietot tie bērniņi, kuriem ir kuņģa-zarnu traktu problēmas. Tagad daudzi mazie bērni slimo ar atviļņa slimību (gastroezofageālā refluksa slimība), tur asi ēdieni būs neiesakāmo produktu sarakstā. Un maldīgs ir uzskats, ka asi ēdieni izraisa dedzināšanas kuņģī un atviļņa slimību, nē, to izraisa neveselīgi ēšanas paradumi, saldināti, gāzēti dzērieni, saldumi, treknās, ātrās uzkodas, neregulāras maltītes u.t.t., kas daudziem mazajiem ir ikdiena, un tas ir briesmīgi!

"Vecāki, esam paraugs saviem bērniem, beidzam bojāt bērna veselību un audzinām veselīgu paaudzi ar veselīgiem ēšanas paradumiem un dzīvesveidu!" mudina Ignace.