Audzināt gudrinieku: tas nemaz nav tik sarežģīti

Daži vecāki mēdz uzskatīt, ka viņu bērns vēl ir pārāk mazs, lai kļūtu patstāvīgs daudzās dzīves nozarēs. Īstais laiks bērnam uzsākt ko jaunu ir tad, kad viņš to grib un spēj. Sekojošajā izklāstā apkopoti dati, kādos vecumos labi attīstīts bērns spēj patstāvīgi iemigt, paēst, apģērbties, izstāstīt savas vajadzības, mācīties un strādāt.

Bērniņš piedzimst pilnīgi atkarīgs no vecākiem. Bez aprūpētāju palīdzības viņš ir nolemts bojāejai. Vecāku atbildība, laižot bērnu pasaulē, ir nodrošināt bērna vajadzības, līdz viņš ir iemācījies tās apmierināt pats, un, ko es īpaši gribu uzsvērt – mācīt bērnu zināt iegribām saprātīgu mēru un pašam tās apmierināt.

Tas ir labākais, ko mēs ik brīdi bērna labā varam darīt. Jo neviens nezina, cik ilgi vēl varēs būt blakus un palīdzēt, bet dzīve neizbēgami sastāv kā no kārdinājumiem, tā no lielākām un mazākām nepatikšanām. Ja bērns jau no mazotnes būs apguvis, ka ikviens sarežģījums ar pacietību un darbu ir atrisināms, tad viņa dzīvē nebūs raižu un bezspēcības sajūta. Viņš velti negaidīs palīdzību no citiem. Viņu nemocīs neziņa, kā dzīvot tālāk. Turklāt, mācot bērnu, mēs pasargājam viņu no negadījumiem, kas bērnu mirstības rādītājos vēl aizvien ieņem lielu vietu.

Foto: Shutterstock

Vecākiem būtu jāņem vērā, ka brīdī, kad bērns spēj apmierināt kādu savu vajadzību, viņam parādās izvēles iespējas – papūlēties pašam sagādāt sev prieku vai mēģināt izdīkt vecākiem, vai iemācīties šobrīd samierināties, kas dzīvē reizēm ir tālredzīgāk, nevis par katru cenu panākt savu.

No dzimšanas, līdz brīdim, kad bērns uzsāk pilnīgi patstāvīgu dzīvi, bērna likteni nosaka vecāku vadība vai tās trūkums. Audzināšana, centieni bērna rīcību piemērot dzīves prasībām, dod vislabākos panākumus, ja notiek nepārtraukti. Un arī tālāk dzīvē labāk veicas tiem, kas ir iemācīti meklēt neveiksmēm iemeslus un atbilstoši pielāgojas. Tā teikt – pastāvēs, kas pārvērtīsies.