Bērna atkarība: viltīgā spēlīte telefonā – azartspēles mazā māsa

Jēdziens "spēļu atkarība" vairumam cilvēku iztēlē uzbur kino cienīgas ainas ar noslēpumainiem kāršu spēlmaņiem pagrīdes spēļu zālē vai Lasvegasas kazino. Pēdējo gadu laikā arvien biežāk pieaugušajiem šis vārdu salikums sāk asociēties arī ar pamatskolas vecuma bērnu, kurš, sakumpis zem skolas somas svara, no rīta sabiedriskajā transportā aizrautīgi sagrupē dažādu krāsu "dārgakmeņus" telefonā. Neskatoties uz to, joprojām daudziem pieaugušajiem diemžēl neizdodas laikus pamanīt brīdi, kad bērns pārkāpj robežu un kļūst par spēļu atkarīgo.

"Daudzi vecāki joprojām turpina sevi mānīt, sakot, ka spēlīšu spēlēšana telefonā ir nevainīgs pasākums. Saka, lai labāk spēlē mājās, acu priekšā, nekā kaut kur dzer vai smēķē kopā ar draugiem. Taču pasaules pieredze rāda, ka apmēram trešā daļa pieaugušu spēlmaņu, kuri pašu spēkiem nespēj uzveikt atkarību un meklē speciālistu palīdzību, ir sākuši aizrauties ar spēlēm jau 11–17 gadu vecumā. Pārmērīga aizraušanās ar spēlēšanu, vai tās būtu azartspēles, vai spēlītes telefonā, var pāraugt atkarībā – tieši tāpat kā alkoholisms vai narkomānija un, līdzīgi kā citu atkarību gadījumos – jo agrāk uzsākta lietošana, jo lielāks risks kļūt atkarīgam," stāsta Dace Caica, biedrības "Esi brīvs" vadītāja un sociālās iniciatīvas "Spēles brīvība" eksperte.

Lai gan ģimenei var šķist, ka bērns no azartspēļu valdzinājuma ir pasargāts tāpēc vien, ka vēl nav sasniedzis pilngadību un oficiāli spēlēt nedrīkst, patiesībā pusaudžiem ir milzumdaudz iespēju spēlēt virtuālajā vidē. Daudzi bērni spēles azartu izbauda jau sākumskolas vecumā, bet līdz 15 gadu vecumam vairums bērnu ir izmēģinājuši kādu azartspēli, izdarot naudas likmi. Lielākoties tās ir kāršu spēles datorā un dalība momentloterijās. Internetā bērni var samērā brīvi piekļūt dažādām spēļu vietnēm krietni pirms pilngadības sasniegšanas. Tāpat ir gana daudz atkarību raisošu "Facebook" lietotņu un spēlīšu telefonā.

Bērniem spēlīšu spēlēšana šķiet pilnīgi normāla. Dažādu spēļu reklāmas vēstī, ka tas ir jautri un aizraujoši, ļauj apgūt jaunas prasmes, ātri un viegli tikt pie balvām vai naudas, turklāt pusaudži, kas aizraujas ar tiešsaistes spēlēm, uzskata to par lielisku socializēšanās iespēju, jo spēles gaitā sazinās ar citiem spēlētājiem. Svarīgi ir runāt ar bērnu, palīdzēt viņam saprast, kā veidojas atkarība no procesa, lai bērns labāk izprastu savas spēles sekas un spētu izvērtēt, vai tiešām gūst kādu reālu labumu no spēlēšanas.