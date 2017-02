Vecāki ir tie, kas savos bērnos ieliek veselības ēšanas pamatus, un to nepieciešams sākt īstenot jau pirmajā dzīves gadā, uzsver uztura speciāliste Liene Sondore. Kad un ar ko sākt mazuļa piebarošanu, kādas ir nepiedodamās kļūdas, to visu portāla "Cālis" un veselības centra "Vivendi" Vecāku skolas pirmajā lekcijā stāstīja Sondore.

Zelta standarts vismaz līdz bērna sešu mēnešu vecumam – tikai mātes piens, taču, kā uzsver Sondore, Latvijā nepastāv stingri noteikti kritēriji, kad var sākt bērna piebarošanu un tāpat arī nav stingras rekomendācijas, ar ko uzsākt piebarošanu – dārzeņiem vai augļiem. Tiem mazuļiem, kuri tiek baroti ar piena maisījumu, piebarošanu var uzsākt, sākot no 4-6 mēnešu vecuma, bet ekskluzīvi (ar mātes pienu zīdītiem) barotiem bērniem tad, kad sasniegti pilni seši mēneši.

Vecumā no sešiem līdz pat 24 mēnešiem bērns 30-40 procentus no visas dienai nepieciešamās enerģijas saņem no taukiem. Tieši šī iemesla dēļ Sondore iesaka jaunajām mammām neizmantot nekādas diētas nolūkā pēc dzemdībām atgūt to ķermeņa formu, kas bijusi pirms grūtniecības. Tauki ir nepieciešami nervu sistēmas attīstībai, tādēļ mammām, pirms nolemt nomest kādus liekos kilogramus, vajadzētu padomāt par mazuļa vajadzībām.

Un noteikti jāņem vērā, ka bērna veselības stāvoklis – svars, augums, asins analīzes – ir noteicošais faktors, kad var sākt piebarošanu. Tiek uzskatīts, ka piebarošanu ieteicams sākt ne ātrāk kā pēc 17. dzīves nedēļas un ne vēlāk kā, sasniedzot 26. dzīves nedēļu. Sondore atzīmē, ka pēdējos gados parādījusies tendence – iespējami ilgāk barot bērnu ar mātes pienu un papildēdienu ieviest iespējami vēlāk, tomēr šī rekomendācija, uztura speciālistu ieskatā, nav tā vislabākā.

Viens ir skaidrs, govs pienu gan nevajadzētu dot ātrāk par gada vecumu.