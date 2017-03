Foto: Shutterstock

Konflikts ir neizbēgama dzīves sastāvdaļa. Viens no labākajiem veidiem, kā no tiem izvairīties vai mazināt to izpausmes, ir ieviest stingras robežas un teicamu disciplīnu, ir pārliecināts trīs bērnu tēvs Neils Sinklērs. Viņš atklāj savu pieredzi, kā bērnus vislabāk disciplinēt un kādēļ tas ir nepieciešams, īpaši arī akcentējot to, ka bērna sišana nav pieaugušajam piemērota uzvedība.