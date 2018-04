Bērnam alerģija: tās veidi, simptomi un iespējamā palīdzība

Alerģijas var izpausties dažādi, piemēram, parādoties izsitumiem vai niezei, asarojot acīm vai rodoties citiem nepatīkamiem simptomiem. Pieaugušie nereti ātri sajūt izmaiņas pašsajūtā un sāk meklēt to cēloņus. Ar bērniem ir sarežģītāk – visgrūtāk, protams, ir ar maziem bērniem, jo viņi nespēj izstāstīt, kad parādījies apsārtums vai citi alerģijas simptomi.

Iedvesmojoties no "Very Well" ekspertu skaidrojumiem, piedāvājam iepazīties ar vairākiem alerģijas veidiem, to simptomiem un iespējamiem risinājumiem. Tas varētu dot iespēju ātrāk saprast, ka mazulim radušās problēmas, lai nepieciešamo palīdzību būtu iespējams sniegt pēc iespējas ātrāk.

Paturi prātā, ka ikviens organisms uz dažādiem ārējās vides faktoriem reaģē atšķirīgi, un, ja rodas, aizdomas, ka mazulim ir kāda veida alerģija, konsultējies ar speciālistu. Nekādā gadījumā nemēģini pats noteikt diagnozi un bez ārsta padoma sākt bērna ārstēšanu.