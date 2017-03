Bērnam pēkšņi reibst galva, sākas trauksme, ir neizskaidrojamas bailes, elpas trūkums, strauji sitas sirds, varbūt uznāk ģībonis? Daudzi vecāki nezina, ka ar šādiem nepatīkamiem simptomiem sevi nereti piesaka veģetatīvā distonija – ķermeņa funkciju un sajūtu traucējumi, kam īsti nevar atrast medicīnisku cēloni. Un tad tomēr kāds speciālists nosauc diagnozi – veģetatīvā distonija . Kādi ir iespējamie veidi, kā no tās atbrīvoties, stāsta ārste homeopāte Anna Kaļķe, taču palūkosim arī citu pieredzi.

"Manā praksē šādus bērnus redzu gandrīz katru dienu. Straujais dzīves ritms, pārslodze skolā un neskaitāmos pulciņos, tehnoloģiju radītā informācijas gūzma, vecāku stress un nesakārtotās attiecības – tas viss arī maziem bērniem un pusaudžiem arvien biežāk izraisa veģetatīvās nervu sistēmas traucējumus," stāsta Kaļķe. Tradicionālā medicīna šādos gadījumos bieži palīdzēt nespēj, bet homeopātija piedāvā daudzveidīgu dabisku preparātu klāstu, kas saudzīgi līdzsvaro organismu un spēj atbrīvot no nepatīkamajiem simptomiem.

Tiesa, nereti ārsti bērnam nozīmē arī medikamentozo terapiju, piemēram, izrakstot lietot antidepresantus. Par to no mammu pieredzes vari lasīt "Cālis" forumā, šajā diskusijā. Arī te atradīsi diskusiju, kā bērnam var izpausties veģetatīvā distonija un kā vecāki mēģina palīdzēt.

Jūtīgie pusaudži, kam jāpalīdz

Bērniem nervu sistēma īpaši jūtīga kļūst pubertātes vecumā, kad emocijas lielā mērā vada smadzeņu zemgaroza, uzbudinājuma procesi dominē pār kavēšanu, līdz ar to viegli raisās konflikti, dusmu uzplūdi, agresija u.c. emocionāli sakāpināti stāvokļi. Ir bērni, kam šie uzbudinājuma procesi ir īpaši spēcīgi. Ja vecāki vai skolotāji to neizprot, bērnam var tikt noteikta diagnoze "uzvedības traucējumi", seko nosūtījums pie psihiatra, iespējams, tiek izrakstīti nomierinoši medikamenti, kas var radīt nopietnas sekas – kļūst grūti mācīties, pasliktinās atmiņa, var sākties galvassāpes, apātija, pat depresija. Ja vecāki nemēģina izprast bērna attīstības īpatnības un visas sarežģītās emocijas – agresiju, izaicinošo uzvedību, nepaklausību u.c., automātiski noraksta kā sliktu un aizliedzamu, bērnā veidojas milzīga spriedze.

Viņš var kļūt depresīvs, naidīgs, atstumts, kas var būt pamats arī veģetatīvās distonijas attīstībai. Kādā dienā bērnam pēkšņi sākas elpas trūkums, trauksme, svīšana, bērns kļūst bāls vai sasārtis, smagākos gadījumos ir bail iziet no mājas, vai ir citi neizprotami simptomi, ar kuriem bērns pats nespēj tikt galā.

"Agrāk par to nerunāja. Iedeva validolu, sirds pilienus un teica – saņemies, pacieties, gan jau pāries. Jā, uz brīdi pāriet, bet, ja nekas netiek darīts, var kļūt sliktāk. Tāpēc gudri vecāki ieklausās bērnā, pieņem viņu tādu, kāds viņš ir, un meklē iespējas, kā pēc iespējas ātrāk palīdzēt," stāsta Kaļķe.

Nav jāpacieš un jāsadzīvo

Diemžēl daudzi cilvēki veģetatīvo distoniju cenšas ignorēt. "Man ir bijuši pacienti, kas šīs diagnozes dēļ ir atteikušies no visa – bailēs no pēkšņas panikas lēkmes pārstāj vadīt auto, aiziet no augstskolas, izvairās iet cilvēkos. Un tikai tad, kad izmisums sasniedz augstāko pakāpi, kad pat mājas vairs neliekas droša vieta un visu laiku ir bail palikt vienam, sāk meklēt palīdzību. Diemžēl tradicionālā medicīna bieži nespēj izārstēt veģetatīvo distoniju. Savukārt homeopātijā ir preparāti, kas spēj palīdzēt. Jo agrāk tiek meklēta ārsta homeopāta palīdzība, jo labāki ir ārstēšanas rezultāti. Reizēm bērnam pietiek ar vienu divām homeopāta vizītēm, lai organismu līdzsvarotu un simptomi atkāptos," stāsta Kaļķe. Reizēm pēc bērna atlabšanas palīdzību pie speciālista meklē arī viņa vecāki.

"Manā praksē bija bērns, kam bija bail iet uz skolu, palikt klasē vienam. Šo problēmu veiksmīgi atrisinājām, bet pēc tam uz vizīti atnāca bērna tēvs, kurš ar veģetatīvo distoniju bija mocījies jau vairākus gadu desmitus, centies pārvarēt ar gribu, nevienam par to nav minējis, jo "vīrietim taču jābūt stipram," atklāj Kaļķe, piebilstot – veģetatīvā distonija vienādā mērā skar gan vīriešus, gan sievietes, gan vecus cilvēkus, gan jaunus.

Sports, ēdienkartes maiņa un laimes hormonu vētras ir visbiežāk minētās lietas, kas sievietēm palīdzējušas, ja ne atbrīvoties no VD pilnībā, tad vismaz grūtniecības laikā līdz iespējamam minimumam samazināt lēkmju daudzumu. Citām tomēr tieši grūtniecība simptomus vēl vairāk paspilgtinājusi. Lūk, pieredzes stāstu apkopojums no portāla "Cālis" foruma!

Maina attieksmi

Katrs veģetatīvās distonijas gadījums ir ļoti individuāls, tāpēc ārsta homeopāta nozīmētais preparāts katram cilvēkam būs atšķirīgs, ko ietekmē ļoti dažādi faktori. Vienam simptomos dominē fiziskās izpausmes – reiboņi, svīšana, sirdsklauves, citam emocionālie – bailes, trauksme, nomāktība. Tāpat tiek ņemtas vērā vecāku un vecvecāku slimības. Homeopātija cilvēka slimību neskata atrauti, bet ārstē cilvēku kā indivīdu, atjaunojot veselību kopumā, kas ietver gan garīgo, gan fizisko līmeni, uzsver Kaļķe.

Homeopātiskie preparāti, kas tiek gatavoti no visdažādākajām dabas vielām, bieži palīdz bērnam mainīt attieksmi pret savu dzīvi – tie nevar izmanīt ārējos apstākļus, bet var palīdzēt ieraudzīt notiekošo citā gaismā. Saskatīt vecākos un skolotājos nevis ienaidniekus, bet cilvēkus, kas vēl labu. Ja uzbudinājums smadzenēs dominē pār kavēšanas procesiem, bērns bieži nedzird viņam veltītos labos padomus. Taču homeopātiskie preparāti šo nervu sistēmu nomierina, kā rezultātā mainās arī bērna uzvedība.

Kā vēl vari palīdzēt savam bērnam

Veģetatīvo distoniju bērnam var izraisīt arī pārslodze. Vislabākās zāles ir aktivitātes, kas bērnam pašam tiešām patīk – mūzika, gleznošana, hokejs, futbols. Lai bērns pats izvēlas. Nevajag gribēt no sešgadīga bērna audzināt ģēniju, kas apmeklē desmit pulciņus un kuram nav ne minūtes sava brīvā laika.

Lai smadzenes labi funkcionētu, lai nebūtu baiļu, atsvešinātības, vismaz septiņas reizes dienā bērnam ir vajadzīgs fizisks kontakts ar vecākiem vai tuviniekiem – samīļošana, apskāvieni, glāsti. Lai cik aizņemti esam, šādu uzmanību veltīt nav grūti, bet tās sniegtais ieguvums bērnam būs milzīgs.