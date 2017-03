Foto: Shutterstock

Ja pirms 30 gadiem mammas bārās, jo nevarēja bērnus sasaukt no pagalma, tad mūsdienās viņas rājas par to, ka bērns neiet laukā. Tā ir realitāte. Un vēl viena realitāte, ka par atkarīgiem no ekrāniem – televizora, planšetes un viedtālruņa – kļūst arvien jaunāki bērni. Jau bērnudārza vecumā pietiekami liels skaits bērnu ir atkarīgi no šīm ierīcēm. Tieši šai tēmai veltītu konferenci "Viens bērns divās pasaulēs" marta pirmajā nedēļā rīkoja Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), kura pulcēja desmitiem pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogus un vecākus, lai kopīgi meklētu risinājumus, kā pasargāt bērnu no riskiem šajā otrajā – virtuālajā pasaulē.