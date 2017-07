Bērndārznieks un attiecības ar naudu: no sarunām izslēdzamās frāzes

Nedomā, ka pirmsskolas vecuma bērns ir pārāk mazs, lai viņam stāstītu par naudu. Lai bērns izaugtu gudrs un zinošs finanšu jautājumos, kā arī mācētu saplānot savu ģimenes budžetu, par naudu jārunā jau no mazotnes. Protams, tas jādara viņam saprotamā valodā! Kā ar naudu iepazīstināt pirmsskolas vecuma bērnu un kādas frāzes nevajadzētu lietot, stāstot par to, konsultē Ģimenes psiholoģijas centra "Līna psiholoģe" un ģimenes psihoterapeite Jolanta Ūsiņa.

Šajā vecumā bērnam vēl ir grūti aptvert naudas patieso vērtību, un 10 eiro viņam var šķist tikpat vērtīgi kā 1000 vai pat miljons. Ja bērns uzzina, ka vecāki algas dienā saņem vismaz 100 eiro, viņam šķiet, ka tā ir milzu nauda. Iedomājies, cik konfekšu par to varētu nopirkt!?

Tāpēc svarīgākais pirmsskolas vecumā bērnam iemācīt, kas vispār ir nauda, ka, piemēram, veikalā preces nevar vienkārši sakraut grozā un aiziet, bet ka par tām ir jāsamaksā ar naudu vai norēķinu karti.

Dodoties ar vecākiem uz veikalu, bērnam var kāroties ļoti daudz preču, tāpēc, lai bērnam veidotos izpratne par to, ka nauda neaug kokos un ka no bankomāta nevar izņemt jebkuru summu, svarīgi neizdabāt pilnīgi visām bērna vēlmēm un skaidrot ģimenes budžetu bērnam saprotamā valodā. Piemēram, var uzzīmēt apli un izkrāsot to vairākās daļās, skaidrojot, ka aplis ir mammas un tēta alga vienā mēnesī, bet iekrāsotie laukumi ir ēdiens, apģērbs, benzīns, komunālie maksājumi, uzkrājums, izpriecas utt. Apli var aizpildīt arī ar kopīgi uzzīmētām papīra naudiņām, kastaņiem, ceļmallapām vai spēļu naudu.

Lai izvairītos no histērijas lielveikalā, kad bērns grib visus veikala plauktos redzamos kārumus, pirms tirdzniecības vietas apmeklējuma vienojieties, ka bērns varēs izvēlēties, piemēram, vienu veselīgo un vienu mazāk veselīgo našķīti.

Jau pirmsskolas vecuma bērnam var ļaut veikalā pašam samaksāt par saldējumu, pasniegt pārdevējai naudiņu, saņemt atlikumu un čeku, kas vienlaikus veicina ne tikai izpratni par naudu, bet trenē arī bērna sociālās prasmes, kas viņam būs nepieciešamas skolā un turpmākajā dzīvē.

Lai pirmsskolas vecuma bērnam mācītu izpratni par naudu, var spēlēt veikalos vai izspēlēt kādu no viņa izraudzītajām profesijām, kurā viens no spēles elementiem var būt algas saņemšana – par labi padarītu darbu pienākas arī laba alga. Pēc tam var kopā pasapņot, kā bērns gribētu savu algu tērēt. Ja sapņi un ieceres ir lielāki, bērnam var stāstīt, ka, piemēram, lai aizbrauktu ceļojumā uz Disnejlendu, ar vienu algu nepietiks, būs mazliet jāiekrāj.

Svarīgi jau no mazotnes bērnam iekārtot krājkasi un mācīt visu neiztērēt uzreiz. Psiholoģe sadarbībā ar "Swedbank" veidotās vietnes "Manasfinanses" finanšu speciālistiem apkopojuši padomus, kā veiksmīgi iemācīt bērnam krāt naudu.

Ko bērnam nevajadzētu teikt par naudu

Nevienā vecumā nevajadzētu teikt: "Mums nav naudas!" Tas var uzvelt bērnam nevajadzīgi lielu atbildību, kā rezultātā viņš, piemēram, baidītos pateikt, ka apavi jau sen spiež vai, piemēram, neuzdrošinātos pieteikties kādā pulciņā un nodarboties ar to, kas viņam patīk.

Otra galējība, ja bez jebkādām ierunām tiek piepildītas visas bērna vēlmes pēc jauna apģērba, mantām un ierīcēm.

Ja ģimenē ir naudas grūtības, tas bērnam jāstāsta, neradot nevajadzīgu trauksmi, piemēram: "Mums šobrīd ir grūtības, bet mēs tās atrisināsim."