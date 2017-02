Vēl vakar tavs mazulis ar smaidu devās rokās katram, kurš gribēja viņu paauklēt, bet šodien viņš jau ķeras tev brunčos vai bikšu starā, skaļi protestējot un cenšoties paslēpties aiz tevis no kaimiņienes vai pat tavas draudzenes. Un nevajag ne par ko brīnīties. Tā ir pilnīgi normāla reakcija bērniem vecumā no astoņiem mēnešiem līdz pusotram gadam, bet dažiem pat ilgāk.

Kā "Parents" skaidro psiholoģe Natālija Lavrova, šis baiļu tips parādās krietni agrāk nekā baidīšanās no rūķiem vai raganām. Bailes no svešiniekiem ir vienas no pirmajām, kuras bērns izjūt. Ap 8–9 mēnešu vecumu bērns apzinās, ka mamma ir pilnīgi atsevišķs cilvēks no viņa paša.

Šeit atradīsi bērnu aprūpes māsas Džīnas Fordas ieteikumus, ko darīt, ja zīdainis baidās no svešiniekiem.

Kad mamma aiziet, mazulis baidās viņu pazaudēt uz visiem laikiem. Vienlaicīgi ar to bērns arī sāk saprast atšķirību starp svešām un pazīstamām sejām, un ar katru nedēļu to prot arvien labāk un labāk.

Dažiem bērniem trauksmes sajūtu var radīt ne tikai nepazīstama seja, bet pat mamma, ja viņa radikāli maina matu krāsu vai frizūru. Bet ja vēl pazīstamas sejas vietā parādās nepazīstama, jā, ja vēl tā ir vīrieša un ja vēl bārdaina vīrieša, nav nekāds brīnums, ja bērns pēkšņi sāks skaļi raudāt.

Bērns kļuvis gudrāks

Te gan jāatceras, ka bailes no svešiniekiem nav saistītas ar to, bērnu pārāk aprūpē un tādēļ viņš ir pārāk piesaistīts mammai, nekā būtu nepieciešams. Bērns, kurš attiecībā pret nepazīstamiem vai mazpazīstamiem cilvēkiem izrāda piesardzību un demonstrē spēcīgu piesaisti pie tuviniekiem, kuri par viņu rūpējas, uzvedas pilnīgi normāli.

Bailes ir pašsaglabāšanās instinkta izpausme, un to var uzskatīt kā pozitīvu pašaizsardzības mehānismu, kas ļauj meklēt iespējas, kā apiet briesmas. Pašiem mazākajiem bērniem baiļu demonstrēšana ir veids, kā sev nodrošināt uzticamu drošību no mammas un tēta. Proti, runa ir par absolūti dabisku bērna attīstības posmu. Tomēr katrs bērns var reaģēt citādāk. Kāds sāk skaļi raudāt, ja redz svešinieku, kāds tikai izrāda knapi pamanāmu neapmierinātību. Daudz kas ir atkarīgs no drošības sajūtām, kuras pirmajās dzīves dienās bērnam sniedz mamma.

Bieži vien vecāku trauksme tiek nodota bērnam un veido viņa zemapziņā "neuzticēšanās" sajūtu. Satrauktiem vecākiem ir nemierīgi bērni – bieži vien tā ir norma. Jo, redz, zemapziņā bērnā veidojas pārliecība – ja jau stiprie un lielie pieaugušie tik bieži izjūt trauksmi, tas nozīmē, ka pasaule ir pilna briesmu. Un šī nepazīstamā seja, kas pēkšņi parādījusies bērna priekšā, visticamāk, ir viena no tām.

Nevajag uzskatīt šo "cilvēku nemīlēšanas" periodu par kaut ko sliktu – bērni aug un attīstās, tikai pārvarot savas bailes. Bailes no svešiniekiem pāriet, un tas notiek aptuveni pusotra gada vecumā, kad, savukārt, parādās cita veida bailes, un arī tās nāksies pārdzīvot un tikt tām pāri. Īpaši jutīgāki bērniņi gan var bailes no svešiniekiem izjust nedaudz ilgāk. Taču vienalga mazulis kļūst sabiedriskāks, pat ja tas notiks nedaudz vēlāk par viņa vienaudžiem. Un tikai vecāku spēkos ir palīdzēt bērnam pārdzīvot šo etapu, uzsver psiholoģe.