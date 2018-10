Bērns klepo: ārstu ieteikumi vecāku rīcībai

Klepu vieglākā vai smagākā stadijā ir piedzīvojis jebkurš. Sevišķi bieži ar to nākas slimot rudens un ziemas drēgnajos mēnešos. Kaut pagaidām rudens mūs lutina ar spožu sauli un siltu laiku, drīz vien atvasara beigsies un sāksies tā saucamais slimošanas laiks. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) speciālisti dalās ieteikumos, kā rīkoties, ja bērns atkal klepo.

Klepus ir reflekss, kas darbojas kā aizsargmehānisms, lai atbrīvotu elpceļus no svešām daļiņām. To visbiežāk izraisa dažādas vīrusu saslimšanas, un tas var ilgt no piecām līdz pat desmit dienām.

Īpaši bieži ar klepu saslimst bērni līdz piecu gadu vecumam. Taču ārsti norāda, ka vecākiem nevajadzētu satraukties, ja bērnam šajā vecumā gada laikā klepus parādās piecas līdz astoņas reizes. Tāpat raizēties nevajadzētu arī tiem vecākiem, kuru atvases ir no piecu līdz 12 gadu vecumam un ar klepu sirkst trīs līdz piecas reizes gadā, kā arī tiem vecākiem, kuru bērni ir vecāki par 12 gadiem un ar kelpu saslimst divas reizes gadā.

Taču ne jau saslimšanas biežumam jāpievērš pastiprināta uzmanība, bet gan simptomiem. Ja nav citu būtisku sūdzību, neskaitot klepu, un paaugstinātā temperatūra pāriet piecu dienu laikā, bērnu var ārstēt arī mājas apstākļos. Taču tādā gadījumā mazajam ģimenes loceklim būtu jāievēro mierīgs mājas režīms un jādzer daudz šķidruma. Ja mazajam ir drudža pazīmes, tad var lietot arī temperatūru mazinošus līdzekļus, bērna vecumam un svaram atbilstošās devās.

Nereti klepošanas iemesls ir iesnas, tāpēc šādos gadījumos var palīdzēt deguna pilieni un citu iesnu mazinoši līdzekļi. Taču, ja bērnam iesnas nav, tad bez vajadzības lietot deguna pilienus nav nepieciešams.

Daudzi vecāki, cīnoties ar klepu, nosmej, ka prātīgi būtu sildīt bērna krūšu kurvi, taču BKUS ārsti neiesaka to darīt tad, ja bērnam ir sauss klepus un drudzi. Tāpat vecākiem, kuri nolēmuši par savas atvases veselību parūpēties pašu spēkiem, būtu jāatceras, ka, ārstējot bērnu mājas apstākļos, bieži jāvēdina telpas, kurās viņš uzturas, un jāveic mitrā uzkopšana, kā arī bērns nedrīkst būt pakļauts tabakas dūmiem. Protams, lai pasargātu pārējos ģimenes locekļus no iespējas saslimt, svarīgi būtu iemācīt bērnam arī to, ka klepošanas laikā ir jāaizklāj mute ar roku vai mutautiņu. Tāpat viņam jāatgādina, cik svarīgi ir mazgāt rokas, kas slimošanas laikā jādara īpaši bieži.

Taču, ja vecākiem ir kādas neskaidrības vai šaubas par bērna veselības stāvokli, BKUS speciālisti atgādina, ka vienmēr ir jāvēršas pēc padoma pie ģimenes ārsta. Tāpat pie daktera jādodas, ja:

Bērnam paaugstināta temperatūra saglabājas ilgāk par trīs dienām, un tā nemazinās, lietojot līdzekļus pret drudzi;

Novēro sēkšanu vai svilpošanu krūtīs;

Stiprs klepus saglabājas ilgāk par divām nedēļām;

Klepus ir ļoti mokošs un kairinošs;

Zīdainis ilgstoši un bieži klepo, sevišķi ēšanas laikā.

Taču dažkārt klepus var būt blakus parādība arī kādai slimībai, tāpēc pēc ilgstošiem centieniem bērnu ārstēt mājās vajadzētu padomāt par došanos uz slimnīcu. BKUS ārsti to iesaka darīt šādos gadījumos, ja :

Drudzis nemazinās, lietojot temperatūru mazinošus medikamentus;

Bērnam ir zilas lūpas, sāpes krūtīs;

Apgrūtināta, skaļa vai izteikti paātrināta elpošana;

Bērns ir noguris, sanīcis un izskatās intoksicēts

Tāpat uz slimnīcu vajadzētu doties tad, ja vecākiem ir aizdomas, ka bērns varētu būt aizrijies ar kādu svešķermeni. Sevišķi tas attiecas uz mazuļiem un zīdaiņiem, kuriem ir tendence visu nogaršot. Ja vecāki nav bijuši īpaši vērīgi, bērns var iebāzt mutē un norīt jebkuru un grīdas vai viņa tuvumā atrasto priekšmetu.

Vecākiem ir noderīgi zināt, ka bērns pēc akūtas slimošanas var nedaudz klepot vēl divas nedēļas, līdz ar to nevajadzētu satraukties. Ārsti atgādina, ka būtiskākais ārstēšanas procesā ir tas, ka klepus ar katru dienu samazinās.

