Bērns pārkarsis saulē: kā to pamanīt un ieteicamā rīcība

Par silto laiku priecājamies dažādi – kāds atpūšas siltās pludmales smiltīs, bet cits bauda aktīvo atpūtu. Vasarā, kad daudz laika pavadām ārā, vecākiem ir vērts vēlreiz sev atgādināt, kā pasargāt bērnus no pārkaršanas. Par to, kas jāņem vērā un kā pārkaršanu novērst, stāsta pediatre, "Rimi bērniem" eksperte Sanita Mitenberga.

Reizēm šķiet, ka ārā nav nemaz tik karsts, tomēr augsta gaisa temperatūra apvienojumā ar lielu gaisa mitruma līmeni var veicināt pārkaršanu. Vasaras mēnešos gaisā ir daudz ūdens tvaiku, līdz ar to sviedri no ādas virsmas neiztvaiko un tiek apgrūtināta siltuma atdeve. Tas notiek arī tad, ja bērns neuzņem pietiekami daudz ūdens. Maziem bērniem pārkaršana ir pat bīstama dzīvībai. Ja ķermeņa temperatūra paaugstinās virs plus 41 grāda pēc Celsija, tiek bojātas olbaltumvielas, kas organismā veic svarīgas funkcijas. Laikus nesniedzot medicīnisko palīdzību, var iestāties bezsamaņa, koma vai pat nāve.

Lai pasargātu savu atvasi no pārkaršanas saulainā laikā, dodoties arī nelielā pastaigā, ir jāievēro vairāki piesardzības pasākumi. Pirmkārt, pirms došanās saulē bērna āda ir jānoklāj ar saules aizsargkrēmu (ieteicams izmantot krēmu ar aizsargfaktoru SPF 50). Otrkārt, galva jāpasargā no tiešiem saules stariem, izmantojot galvassegu. Cepurei vai lakatam jābūt ļoti plānam un no "elpojoša" materiāla, ne sintētikas. Treškārt, ja mazulis tiek atstāts guļam ratiņos, tie jānovieto ēnā, neaizklājot ratu kulbu ar lakatu vai segu, jo tas veicina ratu uzkaršanu, turklāt bērnam var kļūt apgrūtinoši elpot. Ceļojot ar automašīnu, nepieciešams sekot līdzi gaisa temperatūrai un tā cirkulācijai – slikti vēdinātā spēkratā bērni, īpaši zīdaiņi, ātri pārkarst.

Pārkaršanas simptomi

Kā norāda pediatre, mazi bērni vēl nespēj regulēt ķermeņa temperatūru, jo viņu ķermeņa termoregulācija vēl nav gana attīstījusies. "Visaugstākais pārkaršanas risks ir bērniem līdz piecu gadu vecumam. Pārkarstot organisms zaudē šķidrumu un notiek atūdeņošanās. Vecākiem jāpievērš uzmanību tādiem simptomiem kā nogurums, slāpes, sausas lūpas un mēle, kā arī enerģijas trūkums. Pārkāršanas gadījumā bērna ķermeņa temperatūra var paaugstināties pat virs plus 39 grādiem, taču svīšanas nav, bet āda ir karsta, sarkana un sausa. Sirdsdarbība kļūst paātrināta, var būt vemšana, galvassāpes vai reiboņi. Bērns var kļūt miegains, apātisks, netipiski noguris vai tieši otrādi – pārlieku uzbudināts," skaidro Mitenberga. Pediatre uzsver, ka svarīgi pārkaršanu konstatēt savlaicīgi. Ja ievēro, ka bērnam sākas muskuļu krampji un vājums, nekavējoties vērsies pie ārsta.

Foto: Shutterstock

Pirmā palīdzība

Ja bērns ir pārkarsis, viņš nekavējoties jānogādā ēnainā un vēsākā vietā. Mitenberga stāsta, kāds ir rīcības plāns pārkaršanas gadījumā: "Jāsamazina ķermeņa temperatūra, bērnu atbrīvojot no apģērba, un uz pieres, kakla un krūtīm jāuzklāj vēsas kompreses, piemēram, vēsā ūdenī samērcēts dvielis. Tāpat bērnam nepieciešams padzerties vēsu ūdeni. Ja pārkarsis ir zīdainis, kurš tiek barots ar mātes pienu, viņš jāliek pie krūts, lai šādi uzņemtu trūkstošo šķidrumu. Vērtīgi ir arī izveidot vēdekli, kaut vai no žurnāla, ar to radot vēsu gaisa plūsmu pie bērna sejas."

Kā izvairīties no pārkaršanas

Neatstāj bērnu automašīnā vai slēgtās telpās, kur ir slikta gaisa cirkulācija (arī teltī).

Nepārklāj ratus ar auduma gabalu – gaiss tajos sliktāk cirkulē un temperatūra nevis samazinās, bet paaugstinās, līdz ar to mazulim ir grūti elpot.

Regulāri dod bērnam padzerties. Atceries, ka vasarā šķidrums jāuzņem vairāk nekā citos gadalaikos, kā arī jāatsakās no saldinātiem dzērieniem.

Galvā jāliek galvassega, jāvelk atbilstošs apģērbs, kā arī jāizmanto saules aizsargkrēms.

Vēlams neuzturēties tiešos saules staros laikā no pulksten 11 līdz 15.

Šeit atradīsi uzskatāmu piemēru, kas notiek, kad bērnu karstā laikā atstāj ratiņos, kas piesegti ar dvieli, lakatu – jebko. Kāda mamma veica eksperimentu ar lelli, lai citiem vecākiem liktu aizdomāties, kā nevajadzētu rīkoties.

Kad jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība

Bērns ir apjucis (dezorientēts), neskaidri runā, parādās krampji.

Mazuļa ķermeņa temperatūra paaugstinās virs 39,5 grādiem.

Bērna āda ir bāla, vēsa vai pat pelēka.

Parādās nepārtraukta vemšana, kuras dēļ nav iespējams uzņemt šķidrumu.

Drudzis vai galvas reiboņi saglabājas ilgāk par divām stundām pēc šķidruma uzņemšanas.