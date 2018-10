Bērns regulāri pazaudē lietas: septiņi padomi aizmāršas audzināšanai

Katram cilvēkam kaut reizi dzīvē nācies pazaudēt kādu mantu, lai cik vērīgi tu pret tām neattiektos. Taču ir tādi pieaugušie un bērni, kuri savas lietas zaudē ar zināmu regularitāti, šķietami, ka mantas no viņiem bēgtu prom. Vecāki, kuri audzina šādus bērnus, bieži ir neapmierināti, jo kārtējais penālis, nebūt ne par mazu naudu iegādāts, atkal nav atrodams somā, arī viena no jaunajām kedām nezin kur palikusi…

Septiņus padomus, kā bērnam palīdzēt būt kaut nedaudz uzmanīgākam pret savām lietām, piedāvā portāls "Detimail".

Pārrunājiet visu skaļi

Ja bērns visur aizmirst rotaļlietas vai no skolas mājās pārnāk bez mācību grāmatām un burtnīcām, pamēģini ar viņu pārrunāt visus viņa soļus. Saasini bērna uzmanību uz to, kas viņam jāizdara pirms iziešanas no skolas vai bērnudārza. Piemēram, jāpaņem sava soma, jāatrod sava rotaļlieta, jāpārbauda mācību grāmatu daudzums, jāatrod iztrūkstošās lietas.

Šie rīcības soļi jāpārrunā vienkāršām frāzēm, kas iesēdīsies atmiņā. Piemēram: "Tu ņem sev līdzi rotaļu zaķīti un magnētiņu. Paspēlējies – noliec zaķīti un magnētiņu savā plauktiņā. Atnāca mamma, paņem zaķīti un magnētiņu". Jo biežāk nosauksi lietas, kuras var tikt aizmirstas, jo lielāka iespēja, ka bērns par tām atcerēsies.

Skaitiet priekšmetus

Pārskaitiet ar bērnu visus priekšmetus, kurus viņš ņem sev līdzi ārpus mājas. Uzstādi noteikumu: to daudzums jāpārskaita arī pirms iziešanas no skolas vai dārziņa. Izmanto šo metodi arī pirms iešanas pastaigā uz rotaļu laukumu vai dodoties ciemos.

Foto: Shutterstock

Sagatavo sarakstu

Katru dienu pieraksti visu, ko bērns ņem sev līdzi, un ieliec šo lapiņu vietā, kur viņš to noteikti pamanīs (piemēram, penālī). Pirms iziešanas no skolas vai dārziņa iesaki bērnam pārbaudīt savas mantas pēc šī saraksta.

Ja bērns vēl neprot lasīt, zīmē: viena lelle, divi zīmuļi, viena nozīmīte. Piktogrammas ir ne tikai lielisks veids, kā paaugstināt bērna uzmanību, bet arī aizraujoša spēle. Visticamāk, bērns ātri gribēs arī pats zīmēt šādu sarakstu, un izredzes, ka pazaudēto mantu būs mazāk, pieaugs.

Spēlējiet spēles, kas domātas atmiņas trenēšanai

Visvienkāršākā spēle ir "Kas ir pazudis?" Uz galda izliek piecas sešas lietiņas, bērns uz tām skatās un tad aizgriežas. Tikmēr tu paņem vienu no šiem priekšmetiem. Bērna uzdevums – pateikt, kas ir pazudis. Pakāpeniski uz galda izvietoto priekšmetu skaitu palielini.

Šajā rakstā atradīsi septiņas spēles un rotaļas bērniem uzmanības, atmiņas un iztēles attīstīšanai.

Attīsti akurātumu

Likvidēt aizmāršību palīdzēs kārtība. Iemāci bērnu lietas sakārtot pēc stingri noteiktas kārtības un vietām. Seko līdzi, lai katru vakaru viņš nepiemirstu visu nolikt atpakaļ no tā, ko paņēmis.

Novāc visu lieko

Neļauj bērnam ārpus mājas ņemt līdzi daudz lietu. Pirms iziešanas no mājas, precizē, ko viņš iecerējis ņemt, un mugursomā ieliec tikai pašu nepieciešamāko. Šo noteikumu jāievēro arī tad, kad bērns dodas uz dārziņu vai skolu, ļaujot ņemt līdzi ne vairāk par vienu rotaļlietu.

Foto: Shutterstock

Nerāj

Par pazaudētām lietām bērnu nedrīkst rāt. Viņš nevar mainīties vienas dienas laikā. Tā vietā izdomā spēles vai uzdevumus, kas attīsta uzmanību.

Lai tā būtu spēlēšanās supervaroņos, kuru uzdevums – skolā nepazaudēt itin nevienu zīmulīti. Vai princesēs, kur visām lietām pilī jāatrodas savos plauktiņos. Patiesa aizraušanās būs atslēga tam, ka mantas vairs netiks aizmirstas.