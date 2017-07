Bērns un videospēles: kādas pozitīvas prasmes un iemaņas tās var iemācīt

Kad vecāki izdzird no bērna vārdu "videospēle", reakcija parasti ir visnotaļ negatīva. Pat ja neļaujat savai atvasei ar šādu 21. gadsimta rotaļlietu aizrauties, tas neizslēdz iespēju, ka, aizejot pie drauga vai kaimiņa, šī virtuālā spēle netiks likta lietā. Izrādās, ka rūpīgi izvēlētas datorspēles var palīdzēt bērnam attīstīt dažādas prasmes, par kurām gribam tev pastāstīt.

Kreativitāte un problēmu risināšana



Primāri, protams, ir izvēlēties vecumam atbilstošas video spēles, kuras nesatur vardarbību un asiņainus skatus. Plašajā piedāvājumu klāstā vajadzētu atrast tādas, kuras rosina bērnu meklēt, domāt, plānot un diskutēt pašam ar sevi.

Spēles, kurās bērnam jāveido pašam savi varoņi, palīdz attīstīt viņa radošo domāšanu, kā arī sekot līdzi izaugsmei un noteikumiem, audzinot disciplīnu un struktūras izprašanu. Videospēles sižetiskajai līnijai nav jābūt ārkārtīgi pamācošai un izglītojošai, lai bērns aptvertu, ko nozīmē lēmumu pieņemšana un stratēģijas izmantošana.

Plašāka interešu loka izveidošana

Mūsdienās iespējams iegādāties spēles, kurās netieši ietverts kultūras un vēsturiskais konteksts. Videospēles var bērnā raisīt interesi paplašināt savu redzesloku, tādējādi rosinot vecākus iegādāties grāmatas par dažādām tēmām. Kad bērnu būs ieinteresējusi, piemēram, ģeogrāfija, atvase varēs spēlē piedzīvoto pārnest reālajā dzīvē – zīmēt kartes, apslēpt dārgumus utt.

Domubiedru atrašana

Lai gan vecākiem šķiet, ka videospēles atvases pilnībā izolē no realitātes, bērnu acīm viss izskatās citādi – viņi to uztver, kā vienu no normāliem un pieņemamiem 21.gadsimta interakcijas veidiem. Šādos gadījumos gan vecākiem jābūt ļoti uzmanīgiem un jāseko līdzi, vai šī nepazīstamā persona ir adekvāta un robežas nepārkāpjoša. Ja bērns ir noslēgtas dabas un kautrīgs, šis var būt viens no veidiem, kā viņu atvērt.

Foto: Shutterstock

Jaunas praktiskas iemaņas

Videospēlēs daudzi zēni atpazīst savus sporta elkus, piemēram, basketbolistus vai futbolistus. Tur redzētos trikus un paņēmienus viņi vēlāk izmēģina piemājas laukumā vai skolā, cenšoties tiem līdzināties un darot visu pēc labākās sirdsapziņas. Spēlēšanas procesā bērnam var iepatikties arī jauni sporta veidi, kurus vēlāk apgūt pie profesionāliem treneriem vai arī hobija līmenī ģimeniskos svētkos.

Sacensību gars

Bērniem ir raksturīga sāncensība, un patiesībā rotaļīgā līmenī tā ir pat nepieciešama. Ne vienmēr sāncensība izpaužas vēlmē uzvarēt, bet gan gribēšanā parādīt citiem, cik spējīgs viņš ir. Videospēles iemāca bērnam turēties pie mērķa un censties to sasniegt, tāpēc šajā laikā izveidojusies lietu sapratne var palīdzēt gan turpmākajā profesionālajā, gan privātajā dzīvē.

Darbs komandā



Pētījumi rāda, ka daļai bērnu patīk videospēles, jo ir iespēja pamācīt citus, kā vajag un kā nevajag darīt. Ja vairāki vienaudži kopā šādi pavada brīvo laiku, viņi viens otram ir spējīgi daudz iemācīt, kā arī uzklausīt dažādas idejas. Mūsdienās arī pieaugušajiem ir grūti sadarboties komandā, tāpēc bērniem to vajadzētu mācīt jau no mazotnes. Videospēles var kalpot kā viens no veidiem!

Kopīgi pavadīts laiks ar ģimeni

Neviens nav teicis, ka bērnam jāspēlē šī virtuālā spēle vienam pašam. Ja parādīsi, ka arī tev ir interese par to, kā nokļūt no punkta A uz punktu B vai kura poga jāspiež, lai bumba kristu grozā, bērns jutīsies priecīgs un gribēs vēl vairāk pavadīt laiku kopā. Spēļu gaisotne ir nepiespiesta un rotaļīga, tāpēc šādi pavadīts laiks var rezultēties dažādu jautājumu pārspriešanā, par kuriem bērns citkārt runā nelabprāt.

Materiālā apkopota informācija no "Parents".