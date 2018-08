Bērnu psihiatrs: bērnībā pieredzēta vardarbība veido neatgriezeniskas sekas smadzeņu struktūrā

Bērnībā piedzīvotais atstāj iespaidu uz visu tālāko dzīvi. Tā cilvēkā var atstāt pat neatgriezeniskas sekas, kas skar ne tikai psihisko, bet arī fizisko veselību. Par to, kādu iespaidu uz bērnu atstāj seksuāla, fiziska, emocionāla un cita veida vardarbība, forumā "Laiks bērniem!" skaidro Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs Ņikita Bezborodovs.

Bezborodovs uzsver, ka vardarbība pret bērnu ir ļoti aktuāla tēma un par to būtu vairāk jārunā. To pierāda arī viņa minētie dati – Eiropas reģionā katru gadu vardarbīgā nāvē mirst aptuveni 850 bērni vecumā līdz 15 gadiem. Un tas ir tikai Eiropas reģionā. Bērnu psihiatrijas klīnikas vadītājs uzsver, ka Āfrikā noteikti šie gadījumi ir daudz biežāki. Tāpat viņš min, ka ASV vismaz viens no četriem bērniem dzīves laikā ir pieredzējis vismaz vienu no vardarbības veidiem, turpretim viens no septiņiem šo pieredzi uz savas ādas ir izjutis pēdējā gada laikā.

Lauma Spriņģe savā doktora disertācijā ir veikusi līdzīgu populācijas pētījumu arī Latvijā, aptaujājot jauniešus vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem. 2010. un 2011. gadā veiktās aptaujas rezultāti parāda, ka visvairāk jauniešu ir cietuši tieši no emocionālās vardarbības (32 procenti). Otrā izplatītākā vardarbība jauniešu vidū ir fiziskā, kuru uz savas ādas ir izjutuši 27 procenti aptaujāto. Emocionālo nevērību ir pieredzējuši 24 procenti, fizisko nevērību – 16 procenti, bet salīdzinoši mazāk jaunieši ir saskārušies ar seksuālo vardarbību (10 procenti). Bezborodovs min, ka līdzīgi dati par vardarbību pret bērniem ir gandrīz visā Rietumu sabiedrībā.

Bērnībā pieredzētas vardarbības izraisītās sekas apliecina arī pētījums, kas tika veikts ASV, – "Adverse Childhood Experiences (ACE)". Tā laikā, deviņdesmito gadu sākumā, aptuveni 17 000 tūkstoši cilvēku tika ar dažādiem jautājumiem mudināti atklāt, vai viņi bērnībā ir piedzīvojuši kāda veida vardarbību.

Pētījumā tika iekļauti 10 dažādi vardarbības veidi – seksuālā, tiešā, emocionālā, fiziskā vardarbība, bezrūpība un nevērīga izturēšanās, kā arī vecāku psihiskā slimība, vecāku nonākšana apcietinājumā, vardarbība pret māti, atkarības un šķiršanās.

Aptaujas laikā atklājās, ka no 17 000 tūkstošiem cilvēku 36 procenti nebija piedzīvojuši nevienu no vardarbības veidiem, 26 procenti – vienu, 16 procenti – divus, deviņi procenti – trīs, bet pārējie četrus un vairāk.

Tāpat, apkopojot aptaujas rezultātus, pētnieki atklāja, ka vardarbības veidiem ir tieksme mīties savā starpā – ja kāds ir piedzīvojis vienu no vardarbības veidiem, visticamāk, ka viņš piedzīvo arī vēl kādu.

Par spīti lielajai vardarbības izplatībai, bērnu aizsardzības iestādēm tiek paziņots par vidēji 10 reizēm mazāk gadījumu, nekā var secināt, veicot dažādas sabiedrības aptaujas un pētījumus. "Mēs redzam tikai aisberga redzamo daļu. Lielākoties bērna negatīvā pieredze un dažāda veida vardarbība paliek neredzama," ar nožēlu atklāj Bezborodovs.