Bet tev nemaz nav līdzīgs – frāzes, ar kurām itin viegli var saniknot jauno mammu

Tavai draudzenei nesen piedzimis mazulis un tu vēlies viņu uzmundrināt? Iespējams, tev patiešām ir labi nodomi, bet dažreiz, nemaz negribot, ar sacīto var ļoti saniknot jauno mammu.

Portāls "Mama-likes" piedāvā iepazīties ar "aizliegto" frāžu sarakstu. Aizmirsti par to lietošanu sarunās ar jauno mammu, lai starp jums nerastos lieki pārpratumi!

Priecājies par katru minūti

Izbaudi katru mirkli. Vai tad tā nav svētlaime? Jā, būt vecākiem dažreiz patiešām nozīmē izbaudīt svētlaimi – kad bērns pārstāj čīkstēt, ko sācis, nezin kāpēc, un aizmieg uz pleca. Bet tie, kuri būšanu mātes lomā uzskata par nirvānu, nedomā par to, ka jaunā mamma ir nogurusi, kāpēc viņa bez iemesla raud un vaino sevi par to, ka nav pietiekami laba. Labāk pasaki kaut ko šādā stilā – "vienalga, tas ir to vērts".

Guli kopā ar bērnu

Šo laiku droši vien gribas izlietot kaut kam citam. Vēl jo vairāk, – vecāki ar vairākiem bērniem tikai pasmiesies par šādu padomu: kā gan gulēt, ja vecākie bērni kliedz un mētājas ar spilveniem?

Foto: Shutterstock

Un… Tu taču baro ar krūti

Lielisks veids, kā likt jaunajai mammai sākt raudāt. Sākumā var būt problēmas ar bērna barošanu, bet varbūt viņai vispār nav vēlēšanās vai iespēju mazuli barot ar krūti. Ja neesi lietas kursā par situāciju – labāk paklusē, kamēr viņa pati tev to nepastāstīs.

Bet tu vari dzert kafiju vai vīnu?

Ja viņa izdarījusi šādu izvēli – tātad, var sev to atļaut. Nesaindē baudu ar šādiem indīgiem jautājumiem.

Tev jānotievē – šī un vēl citas frāzes, kuras arī var nokaitināt jaunās mammas, atradīsi šeit.

Var ieskriet uz minūtīti?

Un nevajag nīkt stundām. Ja acīmredzami jaunā mamma nav izgulējusies un vēlas atpūsties – vai nu palīdzi, vai iedod dāvaniņu un ej prom.

Tu kaut atceries savu dzīvi līdz bērnam?

Uz šādu jautājumu trīs dienu veca bērna māte atbildētu: "Tu šaubies, ka es atceros pagājušās ceturtdienas notikumus?".

Foto: Shutterstock

Kaut kā viņš tev nemaz nav līdzīgs

Lieliski vārdi nervozai jaunajai mammai! Labāk saki: "Šis bērniņš ir tik mīlīgs!".

Ceru, ka bērnam būs tavs deguns! Smieklīgi? Bet šajā rakstā atradīsi vēl deviņus citus izteicienus, kurus tomēr nevajadzētu lietot sarunās ar jauno māmiņu.

Bet mans bērns kopš pirmās nakts guļ 12 stundas no vietas

Ja šādu bērnu būt kaut vai puse, zīdaiņu aprūpes speciālisti nebūtu tik pieprasīti.

Jums jau ir režīms?

Lielisks joks! Nedēļu vecu kucēnu arī pie dienas režīma jāpieradina? Ar bērnu ir tieši tas pats.

Bet ko tu caurām dienām dari?

Šo jautājumu patīk uzdot vīriešiem. Ja jaunā mamma nemanāmi sāk savilkt dūres – ai, ai, velti viņai šo jautāji!