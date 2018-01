Biežākās vecāku kļūdas, izvēloties bērna uzturu

Visiem ir zināms, ka bērniem būtu vairāk jākustas, veselīgāk jāēd un jālieto uzturā mazāk cukuru saturošu produktu. Taču ne vienmēr tas, ko uzskatām par veselīgu, tāds patiešām ir. No kuriem produktiem būtu vērts izvairīties un ko biežāk vajadzētu iekļaut bērnu ēdienkartē, intervijā stāsta uztura speciāliste Jeļena Pavlova.

Kuras ir biežākās kļūdas, ko vecāki pieļauj, izvēloties bērnu uzturu?

Viena no biežākajām kļūdām ir saldumu došana enerģijai. Starp vecākiem un vecvecākiem pastāv uzskats, ka bērnam ir vajadzīgs cukurs, tātad saldumi, jo bērns daudz kustas. Jā, glikoze ir nepieciešama, bet to var gūt ne tikai no saldumiem, bet arī no produktiem, kas satur cieti, piemēram, putraimi. Cietei šķeļoties mūsu organismā, veidojas glikoze.

Vecāki reti pievērš uzmanību cukura saturam produktos. Dodot saldu jogurtu vai biezpiena sieriņu, vecāki domā, ka dod veselīgu produktu, jo, cik zināms, piena produkti ir kalcija avots, bet diemžēl šie produkti ir bagāti ar cukuru. Līdzīga situācija ir arī ar dažādām putriņām, brokastu pārslām, musli.

Esmu ievērojusi, ka vecāki slāpju remdēšanai izvēlas sulas, kompotus vai ūdeni ar ievārījumu. Protams, salīdzinot ar pārējiem nosauktajiem produktiem, sula satur C vitamīnu, kas ir vajadzīgs, lai stiprinātu organisma aizsargspējas, bet tajā pašā laikā ar sulu bērns uzņem arī daudz augļu cukura.

Regulāri ēdot visus iepriekš minētos produktus, bērns atsakās no piena produktiem bez piedevām, nesaldinātām putrām un tīra ūdens.

Diemžēl vecāki neapzināti attīsta bērnos "atkarību" no cukura. Vecākiem nevajadzētu dot saldumus kā balvu par labu uzvedību vai kā līdzekli bērna nomierināšanai, jo, bērnam pieaugot, viņam neapzināti stiepsies roka pēc kāda salda našķa līdzīgu situāciju gadījumā.

Jāinformē arī vecmāmiņas, vectētiņi un citi cilvēki, kuri nāk ciemos, ka nav vēlams nest bērnam konfektes, bet labāka izvēle būs kāds auglis vai arī neēdama lieta, piemēram, zīmuļi, grāmata, plastelīns utt. Prieku bērnam var sniegt arī citos veidos, ne tikai caur ēdienu.