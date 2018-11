Brīvdienas ar bērniem: kā radoši un interesanti kopā pavadīt laiku

Darba dienu vakari un nedēļas nogales ir domātas, lai atpūstos un kvalitatīvi pavadītu laiku ar saviem mīļajiem. Lūk, pāris idejas spēlēm un aktivitātēm ar saviem bērniem, jaunākajiem brāļiem un māsām, krustbērniem un citiem mazajiem ķipariem!

Dažreiz varētu šķist, ka iknedēļas izklaides ar bērniem aizstājuši datori, spēlītes telefonos un planšetēs. Skaidrs, ka aizņemtajā ikdienas skrējienā atrast laiku izklaidēm ir grūti, jo aizņemti ar darāmajiem darbiem ir ne tikai pieaugušie, bet arī bērni. Taču pētījums liecina, ka ģimenes, kurās tiek atvēlēts laiks rotaļām vai laika pavadīšanai ar bērniem, ir saticīgākas un laimīgākas. Pētījuma apraksts lasāms šeit.

Apmeklējiet kādu sporta pasākumu

Bērniem svarīgi jau kopš bērnības mācīt mīlestību pret sportu, iezīmējot gan fizisko aktivitāšu nozīmīgumu, gan arī kopības sajūtu. Ja bērns pats nodarbojas ar kādu sporta veidu, viņam var būt interesanti vērot profesionāļus. Pēc tam redzētos trikus vai elementus pamēģiniet realizēt kopā.

Pa ceļam varat salasīt arī kādas palikušās rudens lapas, kuras pēc tam bērnam apvilkt uz papīra lapas un radoši izkrāsot.

Spēle "Dārgumu lāde"

Aktīvākai brīvdienai varat kopīgi uzspēlēt "Dārgumu lādes" meklēšanu. Pirms tam gan tev būs nedaudz jāsagatavojas – uz papīra loksnēm jāuzraksta kādas mīklas un jānoslēpj dzīvoklī vai mājā. Katrā vietā jāatstāj norāde uz nākamo vietu un arī viens burts, no kura beigās bērnam jāsaliek vārds, lai tiktu pie dārgumu lādes, kas var tikt interpretēta pēc pieaugušo ieskatiem – kādi našķi, meitenēm krelles, rotaļlieta vai tamlīdzīgi. Ko bērnam jādara kontrolpunktos, pieaugušie var izdomāt paši, tāpēc spēle pielāgojama dažādām dzīves situācijām un arī vecumiem.

Radošās rociņas

Ja vēlies bērnu nodarbināt, ļauj viņam pagatavot "slaimu" – vēl labāk, veidojiet to kopā! Tā ir elastīga masa, no kuras var izveidot dažādas figūriņas, un to iespējams pagatavot no dažādiem mājās atrodamiem izejmateriāliem. Kā to izdarīt soli pa soli, skati šeit.

Izmēģiniet citu kultūru ēdienus

Ja bērns jau ir tādā vecumā, ka ēšanu viņš gaida ar prieku un maltīti ietur bez piespiešanas, varat izmēģināt arī citu tautu ēdienu pagatavošanu mājās. Pirms tam kopīgi lasiet, kas šajās valstīs ir īpašs, kas raksturīgs ēdieniem un kultūrai – iespējams, šīs virtuves ēdienu bērnam pat iegaršosies, jo nevar zināt, kā tas garšo, pirms kaut vienu reizi izmēģināts.

Šajā rakstā vari iepazīties ar Grēviņu ģimenes ieteikumiem, kā pavadīt brīvo laiku ar bērniem gada aukstajā laikā.

Stāt!

Šī spēle ir kaut kas līdzīgs populārajiem "Sālsstabiem", kuru bērnībā spēlējuši arī daudzi vecāki. Ieslēdz mūziku un ļauj bērniem dejot, kustēties savā ritmā. Kad mūzika apstājusies, viņiem jāsastingst tādā pozā, kādā viņi bija, kad apklusa mūzika – ar vienu kāju gaisā, roku pie galvas vai guļot uz zemes.

Boulings mājas apstākļos

Ja dažādu iemeslu dēļ uz boulinga zāli aiziet nevarat vai negribat, to var noorganizēt arī mājas. Saliec tukšas plastmasa pudeles trijstūrī ar augšējo stūri pret sevi, ar līmlenti novelc līniju, kuru nedrīkst pārkāpt, un spēle var sākties! Lai būtu grūtāk pudeles nosist, iepildi tajās ūdeni. Jāpiebilst gan, ka šai atrakcijai nepieciešama ievērojama vieta, taču dienās, kad nelīst lietus, to var realizēt arī parkā.

Kas dzirdams?

Sākumā visiem ir jāapguļas, jāatslābinās un pāris minūšu jāpaklusē. Pēc tam jāizstāsta vienam, ko katrs sadzirdējis klusumā. Mašīnu trokšņus, kaimiņu balsis, durvju čīkstēšanu, pulksteņa tikšķēšanu… Bērns pats būs izbrīnīts, cik gan daudz var saklausīt klusumā.

Šī spēle lieliski noderēs vecākiem, kuriem teju nav spēka nekādām spēlēt. Arī šeit atradīsi spēles nogurušiem vecākiem, kuras realizēt, kad bērns rausta aiz rokas ar teikumu: "Paspēlējies ar mani!"

Lai attīstītu bērna fantāziju un radošumu, vienmēr var uzspēlēt šarādes vai mēmo šovu, kas ļaus izsmieties kā lieliem, tā maziem.

Taču, ja plāno kādas brīvdienas pavadīt ārpus Latvijas robežām, šajā rakstā atradīsi 10 vietas Igaunijā, kurās aizraujoši pavadīt laiku ar ģimeni un bērniem.

Rakstā izmantota informācija no "Parents", "Parents Education" un "Parents Today".