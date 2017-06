Caurvējš un kondicionieris automašīnā – biežākie bērnu slimošanas iemesli vasarā

Foto: Shutterstock

Katrā no gadalaikiem, ņemot vērā dažādos laikapstākļus, ir lietas, no kurām būtu jāizvairās gan pašam, gan jāpasargā bērns, lai izvairītos no tik nepatīkamās saslimšanas. It sevišķi tas ir mokoši, kad ārā spīd saule un draugi izbauda skaisto laiko, bet bērnam jāsēž mājās un jādzer klepus sīrups. Kas ir tās svarīgākās lietas, kuras būtu jāievēro vecākiem vasaras periodā un ne tikai, stāsta pediatre Laila Vaivode.