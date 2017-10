Četras audzināšanas kļūdas, kas liedz pusaudzim pieaugt

Vairums vecāku vēlas savus bērnus izaudzināt par patstāvīgiem cilvēkiem. Bet kur tad rodas pusaudži, kuri tā vietā, lai pieaugtu, joprojām turas mammītei pie rokas?

Gajanē Pogosjan, ģimenes un pusaudžu psiholoģe, geštaltterapeite, portālam "Letidor" stāsta par tipiskākajām vecāku kļūdām, kuru dēļ bērns pusaudža vecumā nevar pieaugt jeb kļūt patstāvīgs.

Neapzinātās bailes un pārmērīga kontrole

Galvenais iemesls šādai vecāku uzvedībai – bailes. Viņi baidās no nākotnes, no bērna iespējamās pazaudēšanas, būt apspriestam par to, ka slikti audzinājuši, nepieskatījuši un tā tālāk. Un galvenais šīs labvēlīgās vides noteikums, viņu skatījumā, ir vispārēja kontrole.

Atceries, ka bailes – tā nav objektīva realitāte. Tās pastāv tikai tavā iztēlē, un nodot tās saviem bērniem ir bīstami.

Bērns, kuru vecāki, savu personīgo baiļu vadīti, kontrolē visu pēc kārtas, pusaudža vecumā paliek tāds pats maziņš – nepastāvīgs.

Risinājums. Sāc ar sevi. Pārvari savas bailes un mēģini saprast, ka tavi centieni visu kontrolēt nav pamatoti.