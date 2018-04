Četras labas un sešas sliktas taktikas cīņā ar bērna nepaklausību

Ir skaidrs, – lai bērns nepārvērstos vienā mazā tirānā, ir nepieciešams noteikt zināmas robežas viņa uzvedībai. Bet, kā reaģēt, ja bērns neņem par pilnu tevis teikto un atsakās paklausīt?

Par to šajā rakstā jeb portāls "Parents" piedāvā iepazīties ar speciālistu nosauktām četrām labajām un sešām sliktajām metodēm cīņā ar bērnu nepaklausību.

Četri paņēmieni, kuri darbojas

Aizskaiti līdz trīs

Tu jau neskaitāmi daudz reižu bērnam lūdzi, lai viņš sakārtotu rotaļlietas vai norādīji uz to, ka bez atļaujas nedrīkst slēgt iekšā televizoru, bet mazulis tevi turpina ignorēt? Kā rīkoties? Ja bērns kādā situācijā neklausa, sākumā ieteicams viņu brīdināt par to, kas var sekot viņa nepaklausībai. Pasaki, ka skaitīsi līdz trīs. Dari to skaļi, lai pievērstu sev uzmanību.

Reti kurš bērns spēj pretoties atpakaļskaitīšanas "spiedienam". Protams, pie noteikuma, ka pēc tava brīdinājuma sekos arī reāls sods. Ideālā gadījumā tam jābūt adekvātam bērna rīcībai. Un – nekrāpies! Ja turpināsi skaitīt līdz 10, tad vari pazaudēt savu vecāku autoritāti.

Liec lietā izdomu un labu garastāvokli

Lai piespiestu bērnu klausīt, obligāti nav jāizmanto piespiedu mehānismi. Humors, spēle, izdoma dažreiz ir daudz efektīvāki, nekā tieši pieprasījumi. Bērns ir sliktā noskaņojumā un atsakās pievienoties vakariņām? Pārvērt to par joku: "Riebīgā zupa, ej prom no bērna, tu bojā viņam apetīti! Bet viņam nepieciešams spēks, lai ietu spēlēties ar draugiem". Bērns aizmirsis uzkarināt dvieli vannas istabā? Izliecies, ka esi pārsteigts: "Tu ko tādu esi redzējis? Tavs dvielis nepavisam nevēlas karāties uz āķīša!" Reaģējot uz situāciju ar humoru, tu radi pozitīvu atmosfēru, kurā bērns atslābināsies un gribēs piedalīties tavā spēlē.

Pat pašos trakākajos brīžos, kad bērns negrib paklausīt, mierīgs tonis izrādīsies daudz efektīvāks, nekā pārmetumi.

Runā čukstus

Lūk, vēl viens efektīvs līdzeklis, kas palīdz situācijās, kad bērns ir pāruzbudinājies! Tā vietā, lai viņam atbildētu paaugstinātā balss tonī, vērsies pie viņa mierīgi un pavaicā: "Panāc pie manis, es gribu tev kaut ko pateikt". Ieintriģētais un nedaudz no ritma izsistais mazulis nomierināsies, lai paklausītos, ko tu viņam vēlies pateikt. Tad noliecies pie viņa un austiņā iečuksti: "Zini, kas mums šovakar būs vakariņās? Tavi iecienītie makaroni ar sieru. Tāpēc es tevi lūdzu neēst tagad cepumus". Iespējams, tas nebūs pietiekami, lai bērna uzmanību novērstu no sava uzbudinātā stāvokļa, bet apstākļi tomēr vairs nebūs tik saspringti.

Akcentē bērna labo uzvedību

Jā, mazulis ne vienmēr ir paklausīgs. Tomēr mēdz būt brīži, kad viņš uzvedas kā ideāls bērns. Piemēram, tajā dienā, kad viņš patstāvīgi, bez liekas pierunāšanas sakārtoja savas mantas. Vai arī tad, kad negaidīti padalījās ar konfekti ar brāli. Neaizmirsti pamanīt šādu rīcību un par to bērnu paslavēt. "Tev istabā ir ideāla kārtība, tu esi liels malacis!", "Cik brīnišķīgi, ka atdevi pusi no konfektes brālītim. Tu esi ļoti labs, es tā lepojos ar tevi!". Šie vārdi ne tikai bērnā izsauks vēlmi atkārtot savus labos darbus, bet arī paaugstinās viņa pašapziņu.