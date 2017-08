Četri noteikumi, lai dotu zaļo gaismu bērnam apģērbu izvēlēties pašam

Kad tavs bērns vēlas sākt pats būt noteicējs tam, ko vilkt mugurā, esi gatavs kļūt par modes policistu. Noteikti ir patīkami savu mazuli pucēt un ģērbt kā lelli prinča vai princeses ampluā, bet ātrāk vai vēlāk tam pienāk gals, un bērns pats vēlēsies būt noteicējs.

Tāpat kā pieaugušie, arī bērni sevi izpauž ar apģērbu, un tas ir jāļauj. Tomēr ir jānostāda arī dažas robežas, jo ne vienmēr bērna izvēle ir pieļaujama. Portāls "Parents" piedāvā iepazīties ar četriem noteikumiem, kurus vajadzētu ievērot vecākiem, ļaujot savam mazajam izvēlēties apģērbu.

Foto: Shutterstock

Saproti viņa izvēli

Bērni, tāpat kā pieaugušie, ar apģērba palīdzību vēlas izveidot savu imidžu, ko parādīt pasaulei. Daudziem bērniem apģērba izvēle palīdz saprast un noteikt, kādā sociālā kārtībā tie iekļaujas savā skolā, stāsta psiholoģe un grāmatu autore Robina Goldšteina: "Viņi vēro apkārt notiekošo un redz, ko velk citi bērni. Kad bērniem ir vienādi apavi vai stilīgs džemperis, viņš izjūt saikni ar šiem bērniem vai bērnu grupu." Tā vietā, lai izvēlētos bērna apģērbu pēc savas gaumes, ļauj viņam vairāk iesaistīties, pērkot apģērbu. "Kad esat veikalā, apjautājies bērnam, vai viņam patīk tevis izvēlētais apģērba gabals, pirms to iegādājies," iesaka psiholoģe.

Izveido dažus standartus

Ja bērns vēlas vilkt rūtainu kreklu ar puķainām biksēm, viņš noteikti nebūs vienīgais bērns skoliņā, kas šādi apiet modes noteikumus. Uzstāt, lai tava atvase velk tevis izvēlēto kleitu, noteikti nav rīta skandāla vērta. Tomēr tu vari uzstādīt divus kritērijus: apģērbam jābūt piemērotam laikapstākļiem un atbilstošam bērna vecumam. Tu vari arī paskaidrot, ka ir atsevišķas situācijas, kad ir noteikts ģērbšanās stils, kuram jāseko pat tev pašai. Tu vari arī sašķirot apģērba gabalus atsevišķi, noliekot to, kas ir domāts skolai, mājai un svinīgiem pasākumiem. Tad ļauj bērnam izvēlēties no attiecīgās sadaļas. Ja tas tomēr ir pārāk liels laika kavēklis no rītiem, tad piedāvā divus apģērba komplektus iepriekšējā vakarā. Rīt mazais izvēlēsies vienu no tiem.

Respektē komforta zonu

Daudziem bērniem nerūp tas, vai viņi izskatās labi, viņi vienkārši vēlas vilkt drēbes, kurās jūtas labi. Tikai tad, kad tu kļūsti vecāks, tu esi gatavs paciest neērtu audumu vai kādu citu detaļu, kas neliek justies komfortabli, toties tas izskatās lieliski un ir stilīgs. Bet bērnu piecu vai sešu gadu vecumā uztrauc tikai viņa komforts. Pirms izsniedz bērnam jaunu apģērbu, pārliecinies, ka tam nav nevēlamas birkas, asi rāvējslēdzēji vai traucējošas kabatas. Tad ļauj bērnam pārliecināties par komfortu šajā apģērbā. Un, ja esi atradis bērnam ērtus un pieņemamus apģērba gabalus, iegādājies tos vairākus dažādās krāsās.

Foto: Shutterstock

Vienkārši palaid

Kad tavs bērns pie brokastu galda pienāk vienās vienīgās strīpās rotātā apģērbā un lepni priecājas par savu saskaņoto izvēli, vienkārši palaid un ļauj bērnam izbaudīt šo prieku. Tas ir sīkums, ja bērns saliek kopā apģērba komplektu, kas pilnībā nav saskaņots. Ja tavs bērns skoliņā tiek apsmiets par dīvaina apģērba izvēli, viņš var gūt svarīgu dzīves mācību – vai vēlas ģērbties, lai iekļautos, vai lai būtu laimīgs savās izpausmēs.