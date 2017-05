Cik ātri var palikt stāvoklī pēc pretapaugļošanās tablešu lietošanas

Ikvienai sievietei, sākot dzīvot aktīvu dzimumdzīvi, jādomā par sev pieņemamāko kontracepcijas metodi. Viena no tām ir orālā kontracepcija, kad katru dienu, vēlams noteiktā laikā, tiek iedzerta viena tabletīte. Bet gandrīz ikvienai sievietei arī dzīvē pienāk brīdis, kad viņa sāk domāt par pēcnācēju radīšanu. Un tad var rasties virkne jautājumu, vai tablešu lietošana nav ietekmējusi spēju palikt stāvoklī, cik ilgā laikā tas varētu notikt?

Atceries, ka pēc 30 gadu vecuma sievietes organismā sākas dabiskās novecošanas procesi un samazinās dzīvotspējīgo olšūnu skaits. Tā rezultātā ar katru gadu samazinās sievietes iespējas palikt stāvoklī dabiskā veidā. Tāpēc, ja pēc kontracepcijas tablešu lietošanas pārtraukšanas grūtniecība 12 mēnešu laikā neiestājas, nepieciešams vērsties pie speciālistiem. Atbildes uz vairākiem jautājumiem, kas varētu rasties pēc pretapaugļošanās tablešu lietošanas pārtraukšanas, sniedz auglības klīnikas "Mama Rīga" vadošā speciāliste, reproduktoloģe Viktorija Zaļetova.

Kā orālās kontracepcijas lietošana ietekmē sievietes auglību

Orālā kontracepcija (OK) – tie ir hormonāli preparāti, kuri ietekmē olnīcu funkcijas. Dzerot OK, sievietes olnīcas nonāk "miega" stāvoklī, un ovulācija bloķējas. Pateicoties tam, OK var izmantot ne tikai, lai novērstu grūtniecības iestāšanos, bet arī, lai normalizētu pacientes hormonālo fonu un vairāku ginekoloģisku slimību profilaksei. Šādu kompleksu iedarbību sniedz kombinētie preparāti, kas satur gestagēnu un estrogēnu.

Kā pasargāt sevi no pretapaugļošanās tablešu nevēlamajām negatīvajām sekām

Ievērojot pareizas devas, tām nav nekādas negatīvas ietekmes uz iespējamo grūtniecību pēc OK pārtraukšanas.

Cik ilgam laikam jāpaiet pēc OK pārtraukšanas, lai varētu ieņemt bērnu

Palikt stāvoklī pēc kombinēto hormonālo preparātu – tablešu - lietošanas pārtraukšanas var vidēji pēc trīs mēnešiem. Tomēr jāņem vērā, ka, ja sieviete OK lieto vairāk nekā vienu gadu, pārejas posmam un reproduktīvās funkcijas atjaunošanās procesam var būt nepieciešams vairāk laika. Atgriešanās pie normālas dabiskās olnīcu funkcijas ir atkarīga arī no sievietes vecuma, un tā, cik ilgi sieviete savā dzīvē kopumā izmantojusi kontracepciju.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Kā "Huffington Post" stāsta ginekoloģe un grāmatas "The Hormone Reset Diet" autore Sāra Gotfrīda, "hormoni, kas uzņemti ar hormonālās kontracepcijas palīdzību, no organisma tiek izvadīti samērā ātri, taču, lai sievietes reproduktīvā sistēma atkal nostabilizētos, pēc hormonālās kontracepcijas lietošanas pārtraukšanas nepieciešams apmēram gads. Šai periodā, gluži tāpat kā, uzsākot lietot orālo kontracepciju, sieviete var piedzīvot izmaiņas savā veselības stāvoklī un pašsajūtā.

Stabilizējoties hormonālajam līmenim, var pieaugt vai samazināties svars, tikt novērotas garastāvokļa svārstības un libido pazemināšanās vai palielināšanās, kā arī mainīties ādas stāvoklis, pastiprināti veidojoties izsitumiem testosterona paaugstināšanās dēļ. Tāpat šai laika posmā var tikt novērots izteiktāks pirmsmenstruālais sindroms, kā arī krūšu samazināšanās un, protams, izmaiņas menstruālajā ciklā, mēnešreizēm kļūstot ilgākām un sāpīgākām." Bet ginekoloģes skatījumu par šo jautājumu plašāk atradīsi rakstā šeit.

Kādi faktori ietekmē bērna ieņemšanu

Ar laiku sievietes organisms pierod pie papildu hormoniem, tā rezultātā savus hormonus sāk izstrādāt mazāk. Tas var novest pie tā, ka organismam reproduktīvās sistēmas atjaunošanai nepieciešams vairāk laika, nekā tu gaidīji. Augsta šādu seku iespējamība ir sievietēm pēc 30 gadu vecuma, jo procesi, kas organismā atbild par bērnu ieņemšanas un radīšanas spēju, jau tā sāk darboties lēnāk. Šādos gadījumos ārsti var nozīmēt papildu medikamentozo terapiju, piemēram, kādu no hormonālajiem preparātiem, kas pastiprinoši ietekmē sievietes reproduktīvo funkciju, bet arī tie nav visu varoši: svarīgi atcerēties, ka sievietei pēc 30 gadiem organismā sākas novecošanas process un ar katru gadu olšūnu rezerves samazinās arvien straujāk, kā rezultātā ieņemt bērnu dabiski kļūst arvien grūtāk.

Ko darīt, ja grūtniecība neiestājas

Ja grūtniecība nav iestājusies 12 mēnešu laikā pie aktīvas dzimumdzīves bez izsargāšanās, ir vērts neatlikt palīdzības meklēšanu pie speciālista, kas nodarbojas ar neauglības ārstēšanu, lai operatīvi noskaidrotu savu problēmu iemeslu.