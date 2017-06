Cik daudz un kādu sāli lietot grūtniecības laikā

Sāls jau gadsimtiem ilgi ir bijusi neatņemama mūsu garšvielu plaukta sastāvdaļa. Taču pēdējās desmitgadēs tā ieguvusi sliktu slavu, tāpēc daudzi to cenšas izslēgt no savas ēdienkartes. Tā kā topošās māmiņas īpaši rūpējas par savu veselību, tā ir viena no garšvielām, kam jāpievērš papildu uzmanība. Vairāk par sāls ietekmi un to, kādu sāli labāk izvēlēties grūtniecēm, stāsta "Rimi" veselības veicināšanas programmas uztura speciāliste Inga Pūce.

Ir zināmi daudz sāls veidi – galda sāls, jūras sāls, sāls, kas bagātināta ar jodu, melnā sāls, romiešu sāls, Himalaju vai akmens sāls. Lai gan Latvijā populārākā ir parastā galda sāls, veikalos ir nopērkama arī jūras sāls un Himalaju sāls. Parasto galda sāli ļoti plaši izmanto pārtikas ražošanā, tāpēc bieži tiek pārsniegta ieteiktā diennakts deva – pieci grami. Grūtniecības laikā uzturā jācenšas lietot mazāk gatavus produktus un vairāk gatavot pašām. Parastās sāls palielināšana izsauc tādus nelabvēlīgus simptomus, kā kuņģa dedzināšanu, ūdens aizturi, paaugstinātu asinsspiedienu, pastiprinātu sāļu izgulsnēšanos žultspūslī un nierēs, īpaši, gados vecākām topošajām māmiņām. Bet, vai tāpēc sāls būtu pilnīgi jāizslēdz no uztura, vai tomēr ir kāda alternatīva? Pūce norāda, ka alternatīva ir, un tā ir Himalaju sāls, kam ir ne tikai sāļa garša, bet arī ārstnieciska iedarbība uz organismu. Tā veidojusies aptuveni pirms 200 miljoniem gadu Himalaju reģionā, tāpēc tikusi pasargāta no mūsdienu piesārņojuma. Himalaju sāls satur tās pašas 84 minerālvielas un mikroelementus, kas atrodami cilvēka ķermenī, turklāt tādā formā, kas palīdz to viegli uzņemt šūnām. Tajā bez nātrija hlorīda ir arī jods, litijs, magnijs, fosfors, kālijs, kalcijs, hroms, mangāns, dzelzs, cinks un citi elementi. Foto: Shutterstock Lietojot šo sāli, tu saņem mazāk nātrija, nekā lietojot galda sāli. Grūtniecības laikā noteikti nevajadzētu pavisam atteikties no sāls, jo tā ir vajadzīga mūsu organismam. Pūce nosauc desmit labākās Himalaju sāls īpašības: uzlabo asinsvadu veselību un samazina asinsspiedienu;

nodrošina veselīgas plaušas un uzlabo elpošanas funkcijas;

veicina stabilu pH līdzsvaru šūnās;

samazina novecošanās pazīmes;

veicina veselīgu miegu;

uzlabo gremošanas procesus;

samazina vēdera pūšanos un aizcietējumus;

novērš muskuļu krampjus;

uzlabo ūdens vielmaiņu;

stiprina kaulus. Protams, jāatceras, ka pārmērīga sāls uzņemšana nenodrošinās visu labo sāls īpašību izpaušanos mūsu organismā. Ikdienā uzturā nevajadzētu lietot vairāk nekā piecus gramu sāls. Uztura speciāliste Pūce iesaka ikdienā uzturā lietot arī mazāk cukura, izvēlēties mazāk, bet labākus taukus, ēst produktus, kuros ir vairāk šķiedrvielu, lietot tikai dabīgus aromatizētājus, kā arī izvairīties no ģenētiski modificētiem pārtikas produktiem.