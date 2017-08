Daži ieteikumi, kā neizlutināt bērnu

Vecāki saviem bērniem vēlas sniegt visu to labāko. Viņiem patīk izpatikt savām atvasēm un radīt priecīgas atmiņas. Vecāki ved mazos uz veikaliem iepirkties, ieturēt gardas maltītes uz kafejnīcām. Turklāt kaut ko dot ir daudz vieglāk, nekā pateikt "nē". Daudzi vecāki arī jūtas vainīgi par kādu laiku, kad nākas pavadīt prom no sava bērna, tāpēc vēlas to kompensēt ar dažādiem labumiem. Tas ir saprotams.

Lai arī tas nav nekas slikts, ka laiku pa laikam savam bērnam iegādājies kādu rotaļlietu vai aizved uz zooloģisko dārzu par godu īpašam notikumam, tu tomēr radi risku, ka izlutināsi savu bērnu. Portāls "Parents" ir apkopojis dažas taktikas, kas palīdzēs cīņā ar izlutinātu bērnu. Izvairies no atvainošanās, ja bērns jūtas vīlies Vārdam "piedod" ir vieta ģimenes lietās, kad tu, piemēram, zaudē savu savaldību. Bet tev nav jājūtas vainīgam, ja nespēj iegādāties visas rotaļlietas vai dārgus apavus, ko tavs bērns vēlas. Var gadīties, ka tev nākas atcelt kādu izklaidi, ko esi solījis, jo darbi ir iekavējušies un tev jāpagatavo vakariņas. Tu vari just līdzi bērna vilšanās sajūtai, kas parādīs, ka respektē bērna sajūtas. "Palīdzot bērnam saprast, ka tas nespēj iegūt visu, ko vēlas, ir svarīga dzīves mācība," uzsver psiholoģe Kārena Ruskina. Piemēram, ja esi solījis bērnu aizvest uz spēļlaukumu, bet plāni ir mainījušies, izsaki nožēlu un solies aizvest citu dienu. Izlutināta bērna pazīmes un padomus vecākiem atradīsi arī šeit. Mājas noteikumi Mājas noteikumi ir domāti, lai tos ievērotu. Iespējams, daudz kas nenotiktu, ja noteicējs būtu tavs bērns. Vienalga, vai tas ir ikkatras svētdienas gājiens uz baznīcu vai vakariņas precīzi septiņos vakarā. Un bērniem arī nav jāniķojas par to, kas ir jādara, bet iemāci viņiem pieņemt mājas noteikumus kā esošus un neesi pielaidīgs. Ja vienreiz atļausi kaut ko darīt ārpus kārtas, bērns domās, ka vienmēr var izdīkt savus noteikumus. Tev vai kādam no malas šķiet, ka tava atvase jau ir pārāk izlutināta? Lūk, te atradīsi septiņas vecāku mīlestības nepareizās izpausmes! Foto: Shutterstock Pārvaldi bērna dusmas Ne viens vien vecāks iepirkšanās laikā kopā ar bērniem piedzīvo šausmas. Bērns histērijā krīt gar zemi, kad vēlas iegūt kaut ko, kam saki "nē". Bieži mīļā miera labad tu padodies un nopērc savam ķiparam lietu, kuras dēļ bija taisīta histērija. Tas iemāca bērnam, ka var dabūt visu, ko vēlas, atliek tikai mazliet paniķoties. Nevienam vecākam nepatīk klausīties bērna skandālos, vienalga, vai tas nāk no bērna, kurš nevēlas iet mājās no ciemošanās pie draugiem, vai no astoņus gadus veca bērna, kas cērt durvis, jo nepērc mobilo telefonu. Bet padošanās šīm kaislību vētrām ir nepareizs lēmums. Galvenais iemesls, kāpēc bērns atkārtoti veido šādus skandālus ir tāpēc, ka tie sasniedz panākumus. Nepieļauj un neļauj bērnam sasniegt savu ar šāda veida uzvedību un tas ar laiku pazudīs, meklējot citas iespējas. Ja tu esi mājās, tad vienkārši ignorē skandālu, ja vien bērns nesāk apdraudēt sevi vai citus. Ja ar skandālu jātiek galā publiskā vietā, tad ignorē to, cik vien iespējams, jo uzmanības sniegšana tikai palīdzēs turpināt teātri. Aizved bērnu uz mašīnu, kur tas var niķoties. Kad bērns sapratīs, ka ar tevi nespēj manipulēt, radot scēnas, ir maz iespējams, ka tie izmantos šo pašu taktiku nākamreiz. Te atradīsi vecāku ieteiktus paņēmienus, kā pašam savaldīties un nekliegt uz bērnu, bet šeit - mammu pieredzi par niķošanās lietām veikalā. Foto: Shutterstock Māci bērnam pacietību Izlutināti bērni ne tikai izjūt nepieciešamību iegūt lietas, kuras tie vēlas, bet viņi vēlas tās dabūt nekavējoties. Mēs dzīvojam pasaulē ar skārienjūtīgiem ekrāniem. Tu vari sasniegt cilvēku ar vienas īsziņas palīdzību dažu sekunžu laikā. Gandrīz jebkuram jautājumam ir atbilde googlē palīdzību. Pateicoties "Skype", tavs bērns var redzēt vecmammu, kad vien viņš to vēlas. Šīs tehnoloģijas bērnā ieaudzina nereālas ekspektācijas, ka tie var dabūt, ko vēlas tieši tūliņ, kā vien kārtējā iegriba ir parādījusies. Ne sekundi vēlāk. Viens no iemesliem arī var būt, ja bērns ir redzējis tavu nepacietību, kad tev lādējas interneta lapa vai, ja kāds piecas minūtes neatbild uz tavu īsziņu. Atsakot pirkumu vai vismaz nedodot pieprasīto lietu uzreiz, tu palīdzēsi bērnam izkopt pašdisciplīnu un iemācīsi novērtēt lietas un labumus, ko viņš iegūst. Ļauj kādreiz bērnam redzēt, ka tu arī gaidi uz lietām, kuras tu vēlies. Ja tu ieraugi veikalā džinsas, kuras vēlies, bet nolem tos neiegādāties, tad paskaidro bērnam, ka tavas vecās džinsu bikses vēl ir ļoti labas, un jaunas pirkt īsti nav nepieciešams, vai arī paskaidro, ka sagaidīsi izpārdošanu. Septiņas pazīmes, ka vecāki pārlieku lutina savu bērnu, atradīsi šeit. Foto: Shutterstock Sniedz iedrošinājumus dāvanu vietā Ja tavs bērns nodarbojas, piemēram, ar futbolu, tad tu nevari viņu apbalvot par katru veiksmīgu spēli vai iegūtiem vārtiem. Paslavē savu bērnu par padarīto un liec saprast, ka viņš ir malacis. Šādu ikdienas sasniegumu apbalvošana ar īpašām dāvanām bērnam liks zaudēt patieso iemeslu, kāpēc kaut ko darīt, kāpēc spēlēt futbolu. Saki bērnam, ka, pateicoties neatlaidīgam darbam, viņš ir sasniedzis labus rezultātus un tā turpinot, tie tikai uzlabosies. Kad bērna slavēšana var būt kaitīga uzzini te.