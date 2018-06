Deviņas situācijas, kurās bērniem nākas vecāku dēļ sarkt

Gandrīz ikviens vecāks kaut reizi dzīvē nonācis situācijā, kad pēkšņi paša dēls vai meita viņa dēļ kaunējas. Un šķietami, tam nav bijis nekāda pamata! Taču, pašiem negribot, vecāki mēdz pieļaut daudz pavisam nevainīgu gājienu, kas pašiem ir tik ierasti, bet bērniem liek sarkt un sapņot par ielīšanu zemē, atrasties tūkstošiem kilometru attālumā no vecākiem, vai kas ir vēl briesmīgāk – izlikties, ka viņiem ar saviem "senčiem" vispār nav nekā kopīga.

Protams, šāda bērnu attieksme vecākus sāpina, tā var šķist cietsirdīga un netaisna, jo vecāki taču ir rīkojušies tikai bērna interešu labā. Psihologu veidotajā portālā "Wiolife" jomas speciāliste, psiholoģe Irina Beļajeva skaidro, kāpēc kautrēties par saviem vecākiem ir gluži dabiski un kādēļ par to nevajadzētu aizvainoties.

"Diez kādēļ dēlam pēkšņi vairs nepatīk, ka saucu viņu par lācēnu? Jā, draugi to var pamanīt, bet mūsu attiecības taču ir svarīgākas par jebkuriem draugiem! Un kas tur briesmīgs, ja es izprašņāšu viņa jauno draudzeni par viņas ģimeni, aizraušanām un iecienītākajām grāmatām? Vai arī, kāpēc meita protestē, kad atgādinu viņai uzvilkt cepuri un neaizmirst man piezvanīt, pavadot viņu uz diskotēku? Bet dēls sarkst, kad stāstu par viņa ieradumu gulēt ar plīša lācīti līdz 12 gadu vecumam. Tas taču ir tik mīlīgi! Kāpēc visi viņa 1550 draugi sociālajos tīklos var rakstīt komentārus, cik vien vēlas, bet man tiek izteiktas pretenzijas par vienu nevainīgu "laiku" (poga sociālajos tīklos – "patīk" – red.)? Ak, pareizi, vēl es savā profilā ievietoju viņa bildi divu gadu vecumā, kur dēls sēž uz podiņa. Un viņš tur izskatās tik amizanti!"

Skaidrojošās vārdnīcās vārds "kauns" tiek skaidrots kā nepatika, mulsums, ko izraisa paša vai cita amorāla, nepieklājīga, arī situācijai nepiemērota rīcība. Kad bērni aug, viņi piedzīvo vairāk kaunpilnu atgadījumu nekā pieaugušie. Kauna izjūtas pārvarēšana ir izaicinājums, ar ko jātiek galā nobriešanas procesā. Plašāk par kaunu jeb tā jēdziena skaidrojumu atradīsi te.

Kāpēc un kā rodas kautrēšanās

Parasti šāda kautrēšanās par vecākiem pirmo reizi parādās neilgi pirms pusaudža perioda iestāšanās un ilgst līdz aptuveni 18-20 gadiem, kad cilvēks jau ir pieaudzis. Vēl vakar tu savam bērnam biji piemērs, ideāls, bet šodien atvase jau kritizē visu, kas tev piemīt: vecumu, ģērbšanās manieri, humora izjūtu, tavu sabiedriskumu un pat mīlestību pret dejošanu. Un vienlaikus viņš sapņo par frizūru, kā Kārlim no 6.a klases, un par t-kreklu, kā Eduardam no arheoloģijas pulciņa, un vēl tavs bērns cenšas iemācīties nospļauties tikpat "skaisti", kā kaimiņš-baikeris no 8. stāva. Lieta tāda, ka pusaudžu vecums ir savas identitātes meklējumu laiks, tas ir periods, kad censties saprast, kāds es esmu, kāds es vēlos un varu būt. Līdz šim visu savu dzīvi bērns ir centies līdzināties vecākiem, klausīt viņu padomus, nopelnīt atzinību. Tagad maksimāli ir jādistancējas un jācenšas atrast jaunu, savu atbalsta punktu, izstrādāt personīgo uzvedības stratēģiju un iepazīties pašam ar sevi, uzsver psiholoģe.

Viss, ko piedāvā pieaugušie, rada šaubas. Tomēr ir arī sarežģīti palikt vienam, tādēļ jābūt "grupā", jābūt līdzīgam, bet dažreiz pat nemanāmam. Pusaudžiem ir svarīgi nēsāt to, ko ģērbj viņa draugi, runāt tajā pašā valodā, klausīties to pašu mūziku, smieties par tiem pašiem jokiem, apmeklēt vienas un tās pašas vietas, ēst līdzīgu pārtiku un padarīt šo "jauno pasauli" maksimāli aizslēgtu vecākiem.

Emocionālā atkarība no vecākiem gan nekur nepazūd (ja vien tā nekļūst tik nepanesama, ka bērns šo saikni pārrauj). Tas, ka dēls atnāk mājās un cērt durvis un ieiet savā istabā tā vietā, lai ar vecākiem dalītos dienas iespaidos, nepavisam nenozīmē, ka vecākus viņš būtu sācis mīlēt mazāk.

Bērns turpina būt tavs dēls vai meita, pretējā gadījumā viņam būtu absolūti "nospļauties" par to, kā tu ģērbies un kāda ir tava jokošanās maniere. Tieši šī tuvība un mīlestība pret vecākiem cilvēku arī padara tik ievainojamu. Turklāt, jo cilvēks ir mazāk pārliecināts par sevi, jo vairāk viņam gribas palikt nemanāmam starp vienaudžiem, šo periodu pavadīt, neizejot no ēnas, un jo biežāk viņš piedzīvo neveiklumu tuvinieku uzvedības dēļ.