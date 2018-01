Deviņi melu piemēri, ko vecāki maldīgi uzskata par pieņemamiem

Vecāki katru dienu melo saviem bērniem, pat to neapzinoties. Mēs aizliedzam melot bērniem, bet paši pastāvīgi to darām – kas māca atvases darīt tieši tāpat. Mamma melo, tātad arī es drīkstu. Skaidrs, ka bieži vien vecāki melo, lai bērnus ierobežotu vai neapbēdinātu tos. Un tomēr tas nav labi nedz bērnam, nedz jūsu attiecībām.

Lūk, piemēri ikdienas meliņiem, kurus vecāki pat paši neapzinās, lai gan būtu iespējams no tiem izvairīties! Tos apkopojis portāls "Mama".

Es nekad nepieļaušu, lai ar tevi notiktu kaut kas slikts

Saprotams, ka tu vēlies, lai viss būtu tieši tā, bet tas ne vienmēr ir iespējams. Tu bērni nespēsi pasargāt pilnīgi visu laiku. Tā vietā labāk saki patiesību – tā, lai bērns justos drošībā, bet apzinātos realitātes iespējamo bīstamību. Piemēram, vari teikt šādi: "Es vienmēr centīšos tevi pasargāt, bet pasaulē ir arī slikti cilvēki, tādēļ es tevi lūdzu nekur tālu no manis neiet uz ielas vai veikalā. Ir cilvēki, kuri zog bērnus. Kad manis nav blakus, tu vari atrasties briesmās."

Šī ir briesmīga patiesība, bet tā ir patiesība. Izvēlies pareizos vārdus, lai bērnā neradītu lieku trauksmi. Pasaki, ka bērnus nolaupa reti, bet ir vērts par šādu bīstamību atcerēties.

Zoodārzs nestrādā

Zoodārzs, saprotams, strādā, bet tev nav laika, jo tev ir daudz darāmā. Nemelo. Paskaidro, ka tev ir daudz darbu mājās vai darba lietās – mājās jābūt ēdienam, bet tas, savukārt, tiek pirkts par naudu utt. Bērns var pačinkstēt un pašaubīties, bet tas nemaz nav slikti – tāpat viņš sapratīs, ka ne vienmēr var dabūt to, ko vēlas. Bet tās ir noderīgas zināšanas. Tāpat būt godīgiem vecākiem ir labāk tādēļ, ka bērni gala rezultātā izaugs, un, ja tu viņam meloji par aizslēgtu zoodārzu, viņi noteikti apzināsies, ka tajā brīdī meloji.

Nesāpēs, es apsolu

Bērns baidās no potes un raud – tu nespēj to izturēt, bet pote obligāti jāveic. Bērns raud, jo zina, ka tu melo. Pagājušajā reizē tu tieši tāpat teici, ka nesāpēs. Bet sāpēja, un tagad viņš zina, ka viņam melo. Pasaki, ka nedaudz sāpēs, bet pēc tam pāries un jūs abi iesiet nopirkt saldējumu. Paskaidro, kāpēc nepieciešama šī pote. Patiesība ir tāda, ka pote var sāpēt, bet šīs sāpes ātri pāriet. Bērns ir spējīgs to pieņemt un apzināties – un pēcāk tev vairāk uzticēsies.

Kāds burvīgs zīmējums, tu droši vien kļūsi par mākslinieku

Neslavē bērnu, ja šīs uzslavas nav īpaši patiesas. Bērni nav tik lētticīgi, kā tev gribētos domāt. Viņi sajūt intonāciju, nolasa ķermeņa valodu un saprot, kad tu runā nepavisam ne patiesi. Paslavē nevis zīmējuma meistarību, bet neparasto ideju vai oriģinālo izpildījumu. Slavē par to, kas patiešām zīmējumā šķiet interesants un vērtīgs.

Laiks gulēt

Daudzi vecāki to sāk teikt jau pulksten 21, lai gan bērnam paredzēts iet gulēt pulksten 22. Tā vietā labāk teikt: "Laiks gatavoties miegam." Kad bērns jau pazīst pulksteni, īpaši svarīgi ir sekot līdzi tam, ko saki. Un tas ir svarīgi, lai veidotos uzticēšanās.

Es nezinu, kas atgadījās ar zīmējumu, kas karājās pie ledusskapja

Bet tu taču zini, kas notika – tu to noņēmi (un, iespējams, pat izmeti). Tu vienkārši nevari glabāt visus sava bērna radošos darbus, jo jums mājās nav tik daudz vietas. Paskaidro to bērnam. Parādi kastīti, kur glabā vissvarīgākos un nozīmīgākos bērna zīmējumus un citus darbiņus, pasaki, ka bērns šajā glabātuvē var likt visu, ko viņš patiešām nevēlas zaudēt.

Tūliņ atnākšu

Tu patiešām vēlies atnākt ātrāk un palīdzēt bērnam, ja viņš tevi sauc, bet pirms tam gribi pabeigt mazgāt traukus vai izdarīt kādu citu lietu. Tā arī tad pasaki – man jāpabeidz mazgāt trauki. Nesaki, ka nāksi tūlīt. Esi precīzs un nemelo.

Mums tam nav naudas

Nemelo, bet izskaidro situāciju tā, lai bērns spētu saprast. Pasaki, – ja mēs tagad nepirksim to un šo, tad drīz varēsim braukt atpūsties. Pastāsti, ka dažreiz kādu interesantu lietu dēļ nākas tomēr kaut ko upurēt. Tā ir noderīga mācībstunda – un tev nenāksies melot.

Es tūlīt aiziešu bez tevis

Neizmanto iebiedēšanas taktiku, runā par reālām sekām, lai veicinātu bērna pasteigšanos. Var teikt, – ja viņš nesataisīsies desmit minūšu laikā, vakarā viņš nedrīkstēs skatīties televizoru. Un tādā gadījumā raugies, lai viss arī notiktu, kā teici. Nebiedē bērnu un nemelo, bet seko līdzi, lai viņš būtu gatavs tieši tajā laikā, kad apsolījis.

Saki taisnību – tas ir labākais veids, kā bērnam sniegt dzīves pieredzi un sagatavotu tai. Bērns aug, un, ja tu viņam meloji, viņš tāpat vēlāk sapratīs, un tas nevienam – nedz tev, nedz bērnam, par labu nenāks. Uzticēšanās ir pamatu pamats ilgstošām un labām attiecībām, tādēļ labāk dažreiz bērnu apbēdināt ar patiesību. Uzticēšanos var nopelnīt tikai ar godīgumu. Patiesība ir tāda, ka bērni ar vecāku atbalstu var itin labi tikt galā ar jebkuru sarūgtinājumu.