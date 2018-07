Diāna Zande dalās padomos, kā bērnam veiksmīgāk iemācīt iet uz podiņa

Došanās uz podiņu ir liels notikums ne tikai bērna, bet arī vecāku dzīvē. Dažkārt tas var sagādāt vairāk raižu, nekā prieka. Diemžēl nav viena precīza algoritma, kā iemācīt bērniņam nokārtoties podiņā, taču piecu bērnu māmiņa, psiholoģe un kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Diāna Zande lekcijā vecākiem atklāj, kā soli pa solim visveiksmīgāk iemācīt bērnam doties uz podiņu.

Piemais solis – pareizā laika izvēle

Bērns ir jāmāca iet uz podiņu brīdī, kad vecāki ir relatīvi mierīgi, un viņi var veltīt tam pietiekami daudz laika. Brīdis, kad māmiņai ir jāraksta noslēguma darbs augstskolā, vai tētim ir saspringts laiks darbā, nebūs piemērots, lai mācītu bērnam nokārtoties podiņā. Podiņmācība prasa daudz laika un pacietības, tāpēc, ja vecāku domas būs fokusētas uz citām, iespējams, tobrīd svarīgākām lietām, tad nekas neizdosies. Tas var radīt tikai lieku stresu gan mammai ar tēti, gan pašam bērniņam. "Tas ir jādara mierīgā garā," skaidro psiholoģe. "Bērnam ir svarīgi, lai vecāki būtu relatīvi mierīgi brīdī, kad viņš apgūst iešanu uz podiņa, jo bērns sajūt uztraukumu. Vai kāds no jums var uztraukumā pačurāt? Es domāju, ka, nē! Ir svarīgi apsēsties un atslābināties, un tikai tad viss sanāks," viņa piebilst.

Eksperte uzsver, ka katrs bērns uz podiņa iemācās iet savā laikā. Nedaudz tas ir atkarīgs arī no vecuma. Pusotru gadu vecs bērns to var iemācīties pusgada, bet trīsgadnieks – trīs nedēļu laikā. Par spīti tam, viņa neiesaka gaidīt līdz trīs gadu vecumam: "Tas ir laiks, kad bērns sāk iet dārziņā, un, protams, ka ir forši, ja viņam jau ir kāda nojausma par to, kas tā tualete tāda ir," stāsta Zande.

Otrais solis – nodrošinies ar nepieciešamajiem palīgmateriāliem

"Mazajiem bieži vien ir bail sēdēt uz lielā poda, jo šķiet, ka viņus tur kāds varētu ieraut," stāsta psiholoģe. Lai samazinātu baiļu sajūtu, viņa iesākumā iesaka savam mazajam mācīt nokārtot dabiskās vajadzības bērniem paredzētajā podiņā. Tas ir mazāka izmēra, līdz ar to bērnam rada lielāku drošības sajūtu. Kad tas ir iegādāts un bērns brīvi čurā mazajā podiņā, ir laiks doties uz lielo tualeti. Lai tavs mazais uz tā var stabili nosēdēt, Zande iesaka iegādāties speciāli bērniem paredzēto poda vāku, kuru viegli var uzlikt virsū jau esošajai poda brillei.

Kaut bērnu uz poda nedrīkst atstāt vienu, un vecākiem vienmēr ir jābūt blakus, pienāks laiks, kad bērns nevēlēsies, lai mamma vai tētis šādos brīžos viņam ir blakus. Tas nozīmē, ka mazais jau kļūst liels. Tad noderīgi būtu iegādāties paaugstinājumu kājām, lai mazajam būtu vieglāk uzsēsties uz lielā poda. Psiholoģe piebilst, ka paaugstinājumam jābūt ļoti stabilam. Ja bērns kaut vienu reizi no tā nokritīs, tad, iespējams, turpmāk viņam būs bail iet uz tualeti.