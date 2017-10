Divgadniekam pastiprināta interese par elektroierīcēm; ļaut vai pilnīgi aizliegt

Ir labi, ja bērns ir zinātkārs un aktīvs, bet, ja viņa interese ir pārlieku spēcīga, turklāt par lietām, kas tomēr var radīt apdraudējumu. Tad mammai rodas bažas un neizpratne – visu aizliegt vai ļaut, bet kā nodrošināt absolūti drošu vidi mājās? Šoreiz stāsts par kādu divgadnieku, kuram ļoti interesē elektroierīces.

"Mans lielākais izaicinājums "cīņās" ar Kārli (divi gadi) ir tāds, ka viņu ļoti interesē viss, kas saistīts ar elektrību – elektriskas ierīces: mīļākā rotaļlieta ir putekļsūcējs, tējkanna, gludeklis (labi, ka vairs nedarbojas, pārāk daudz cietis no Kārļa mīlestības), tagad viņam ir arī savs ventilators (maziņš). Problēma, ka viņš visus šos priekšmetus, ja neskaita no elektrības atvienotu pagarinātāju ar kādām sešām rozetēm, laiku pa laikam iemēģina iespraust arī elektriskajās rozetēs. Daļa ir aizlīmēta ar bērnu drošības aizliktņiem, bet daļa – nu ir pieejama reāli.

Mājās es dzīvoju pastāvīgā trauksmē, jo, ja pagriežu muguru, iespējams, viņš jau būs iespraudis rozetē putekļsūcēju vai vēl kādu vadu. Runāts ir daudz, ka viņš varēs spraust, kad paliks četri, pieci gadi, bet tagad tikai mamma drīkst. Katru reizi vienalga ir histērijas. Nu katru reizi nē, bet sevišķi, kad atnāk pēc bērnudārza, ir histērijas. Viņu tās rozetes kā magnēts pievelk. Es īsti nezinu, ko darīt, jo no vienas puses jau ir labi, ka viņam interese un ka viņam atļauj to darīt, bet no otras puses – tas ir bīstami, un es nezinu, vai divus gadus un astoņus mēnešus vecs bērns var izprast, no kā rodas bīstamība un kā spraušanu var veikt atbildīgi. Tāda man dilemma, viņa interesi nekas neapdzēš..." pēc padoma portālā "Cālis" vērsās kāda satraukta mamma.

Atbild "Centrs Dardedze" speciālisti:

"Paldies par jautājumu! Pilnīgi piekrītam par to, ka divgadīgs bērns vēl noteikti nespēj apzināties iespējamos elektroierīču radītos riskus un sekas. Lai cik reižu mēs viņam teiktu, ka tā nedrīkst – ja bērnu rozetes ir ieinteresējušas, viņš centīsies tajās kontaktu ielikt, un risinājums ir riskantās vietas un lietas padarīt bērnam nepieejamas.

Jāsaka pavisam konkrēti – ja bērns ikdienā spēlējas ar elektroierīcēm, ja viņam interesē un ir pieejamas vaļējas rozetes, ir ļoti liela iespējamība, ka mēs kādā brīdī ko nepamanīsim un bērns var gūt mazāku vai lielāku traumu. Tāpēc šī ir tā reize, kad mēs pavisam konkrēti iesakām šo bērna aizraušanos nekavējoties pārtraukt – visas elektroierīces turpmāk turēt slēgtā, bērnam nepieejamā skapī vai telpā, savukārt visas rozetes nosegt ar drošības vāciņiem.

Protams, vecākiem nav viegli pieņemt šo lēmumu, jo līdz šim tas bijis atļauts un bērns pie rotaļām ar elektroierīcēm ir pieradis. Taču labāk turēties pretī bērna prasībām un raudāšanai tās dažas dienas, kamēr viņš pārslēgsies uz kādām citām rotaļām, nekā riskēt ar bērna veselību un dzīvību brīdī, kad viņš tomēr būs paspēlējies ar rozeti vai pie vecmāmiņas uzrāvis sev virsū karstu gludekli. Tas ir patiešām nopietns jautājums, kur vecākiem jānosprauž skaidras robežas – un to var izdarīt tagad.

Iesakām visiem bērna pieskatītājiem kopīgi vienoties par konsekventu pieeju – elektroierīces, vadi un rozetes reāli apdraud bērna dzīvību, tā nav rotaļlieta un bērnam tos dot nedrīkstam. Vienkāršos vārdos paskaidrojam to arī pašam bērnam. Un, kad esam ieviesuši jauno aizliegumu, piedomājam par citām (bērnam drošām) rotaļām vai izklaidēm, ko bērnam piedāvāt. Ieplānojam citas aktivitātes, kas bērnu aizrauj – dodamies laukā un aktīvi darbojamies kopā, lai palīdzētu mazajam ātrāk pārslēgt uzmanību.

Statistikas dati liecina, ka bērni vecumā līdz pieciem gadiem 77 procentos gadījumu traumas gūst tieši mājās. Domājot, kā parūpēties par bērnam droši vidi mājās un tās tuvumā, iesakām arī noskatīties Slimību profilakses un kontroles centra izveidotos videoklipus, kas atrodami šeit.

Savukārt te iespējams gan iepazīties ar ieteikumiem bērnam drošas vides iekārtošanā, gan arī aizpildīt pašnovērtējuma testu.