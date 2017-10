Divgadnieks baidās mazgāties; ko saka psihologs

Tā nu tas ir iekārtots – daži bērni ir burtiski apsēsti ar ūdeni, tik ļoti viņiem patīk plunčāties vanniņā, bet dažiem ir gluži pretēji – mazgāšanās sagādā milzu kreņķus, turklāt ne jau tikai pašiem, bet arī vecākiem, jo katra vannošanās reize ir īsts pārbaudījums nervu sistēmai. Piedāvājam iepazīties ar kādas mammas pieredzi un psihologa skaidrojumu šajā jautājumā.

"Man divus gadus vecais dēls baidās mazgāties – vai tā būtu vanna, vai bļodiņa… Kliedz, mani nedzird. Pamēģinājām, lai mazgā omīte, tētis – kliedz, rotaļlietas un vannas putas neinteresē, mazgāties ar mammu – ķeras man ap kaklu un nelaiž vaļā. Tāds mums stāsts kopš dzimšanas," pēc padoma portālā "Parents" taujā mamma Inga.

Atbild bērnu psiholoģe Gražina Budinaite:

"Daudzi bērni izjūt bailes, kas saistītas ar vannošanos. Visbiežāk tas ir saistīts ar kādu neizdevušos epizodi ūdens procedūru laikā, taču dažreiz noteikt patieso iemeslu nemaz nav tik viegli noteikt. Divu gadu laikā jūs esat izmēģinājuši daudz līdzekļu, lai cīnītos ar bailēm. No jūsu stāstītā līdz galam nav saprotams, cik tālu šīs problēmas ir izplatījušās. Vai dēls peldas ūdens tilpnē zem klajas debess, atsakās spēlēties ar ūdeni?

Viens no iespējamiem veidiem, kā bērnam palīdzēt pārvarēt bailes, ir spēle. Paspēlējieties ar dēlu ar lellēm – tieši vannošanās epizodes (šai spēlei jānotiek nevis vannas istabā, bet citā telpā, un laikā, kad dēlam būtu jāiet mazgāties). Iespējams, tu uzzināsi daudz vairāk par to, kas tieši viņu biedē. Viena lelle var it kā tēlot pieaugušo, bet otra – bērnu, kuram jāiet mazgāties. Dēls sākumā var tēlot bērnu, pēc tam ar tevi lomām samainīties (vai otrādi).

Iztaujā viņu, tieši kāpēc lelle baidās, kas varētu palīdzēt, lai bailes būtu mazākas. Kādu mīļāko rotaļlietu, piemēram, lelle varētu ņemt sev līdzi vannā, lai viņai nebūtu tik ļoti vai nebūtu nemaz bail mazgāties?

Vēl vienu iespēju mazināt bailes varētu sniegt pasakas. Izdomā un pastāsti bērnam pasaku par zēnu viņa vecumā, ar viņam līdzīgu vārdu (bet nedaudz mainītu), kurš ļoti baidījās mazgāties (gan vannā, gan bļodā). Pastāsti, ka šim zēnam nepavisam nebija viegli sadzīvot ar savām bailēm, bet kādudien viņš nolēma noķert savas bailes un kas notika pēc tam. Šādu pasaku var stāstīt vairākas reizes (ja vien, protams, tā dēlam patīk) un ar dažādām variācijām vai arī bez izmaiņām sižetā.

Veido rituālu, kurā ietilpst arī iespēja dēlam sagatavoties kopā ar tevi ūdens procedūrām. Varat abi izvēlēties tīras drēbītes, kuras tiek atrastas pirms vannošanās, vienoties par pasakas lasīšanu vai multfilmas skatīšanos pēc atgriešanās no vannas istabas."