Divu dēlu mammas atklāsmes: 18 lietas, kas jāzina manam pusaudzim

"Ir noslēdzies vēl viens skolas gads. Šķiet, ka tikai vakar tu laidi pasaulē savu bērnu, kurš nu jau iet pamatskolā vai vidusskolā un, iespējams, drīz vien uzsāks mācības universitātē. Daudz ir lasīts un rakstīts par to, cik pusaudžu gadi ir vētrains laiks gan bērnu, gan vecāku dzīvēs. Pusaudžiem šķiet, ka vecāki viņus nesaprot, turpretim vecāki savās raizēs un rūpēs aizmirst to, kā bija tad, kad paši vēl piedzīvoja šo trauksmaino laiku."

Anna Landersa ir divu dēlu māte. Abi viņas puikas ir sasnieguši pusaudžu vecumu (vienam ir 14, bet otram 17 gadu). Viņa atzīst, ka laiks, kad tavs bērns kļūst par jaunieti, nav no tiem vieglākajiem un raisa daudz pārdomas par savu audzināšanas veidu. "Katru gadu pēc skolas beigām es domāju par to, ka nākamais gads būs citādāks – es būšu pacietīgāka un saprotošāka, no mušas neuzpūtīšu ziloni, dusmu brīžos mazāk bļaušu un visā visumā būšu labāka mamma saviem dēliem. Izklausās vienkārši, vai ne? Taču tā nebūt nav. Man, un es domāju, ka citiem vecākiem arī, bieži vien sanāk lietas "salaist dēlī"," portālam "Scarymommy" atzīst Anna. Te būs 18 lietas, ko saviem pusaudžu dēliem vēlas pateikt Anna, bet ko patiesībā saviem bērniem gan jau gribētu atgādināt daudzi vecāki (fotogrāfijām ir tikai ilustratīvs raksturs – red.).

"Tavu bērnu par veiksmīgu cilvēku padarīs nevis tas, ko tu viņa labā darīsi, bet gan tas, ko tu esi iemācījis viņam darīt savā labā," atzīst divu dēlu māte Anna Landersa. Turpmākajā tekstā mammas pārdomas.

Esi pieklājīgs

"Jau no mazām bērnu dienām esmu tev mācījusi tādus vārdus kā "lūdzu", "piedod" un "paldies". Un mans lūgums tev ir – nekad tos neaizmirsti, un izmanto tos pēc iespējas biežāk. Būt pieklājīgam vienmēr ir bijis forši, pat jauniešu vidū. To es tev varu garantēt."

Personiskajai higiēnai ir liela nozīme

"Nelabi ost ne pavisam nav forši. Pārliecinies, lai tavas drēbes vienmēr būtu tīras un tava elpa svaiga. Esi kopts. Varu garantēt, ka tas ne tikai tev pašam liks justies labāk, bet patiks arī meitenēm. Ievērojot personīgo higiēnu, tu noteikti būsi ieguvējs visās dzīves situācijās."

Neizturies pret citiem tā, kā tu negribi, lai kāds izturas pret tevi

"Tu bieži nonāksi situācijās, kad tev būs jāizvēlas, kā rīkoties. Šajos brīžos es gribu, lai tu atceries vienu – neizturies pret citiem tā, kā tu negribi, lai kāds izturas pret tevi. Tieši tik vienkārši. Ceru, ka šis palīdzēs tev pieņemt pareizo lēmumu."

Izrādi cieņu pret vecākiem cilvēkiem

"Sasveicinoties skaties viņiem acīs un paspied roku. Ar cieņu un sapratni klausies, kas viņiem ir sakāms. Un pat tad, ja tev šķiet, ka tu visu saproti labāk, dod viņiem iespēju tevi apgaismot dažās lietās. Mūsu pieredzes stāsti tev var noderēt, tāpēc ne tikai klausies tos, bet arī sadzirdi, pat tad, ja dažreiz vienu lietu atkārtojam vairākas reizes. Ļauj mums parādīt tev pasauli no sava skatpunkta."

Foto: Shutterstock

Vienmēr piedāvā savu vietu

"Šobrīd sieviešu tiesības un citas ar dzimumua līdztiesību saistītas tēmas ir ļoti aktuālas. Par spīti tam, mans lūgums tev ir – vienmēr piedāvā savu vietu kādam, kam tā ir vairāk nepieciešama. Esmu pārliecināta, ka pretim saņemsi smaidu un labus vārdus. Laipnība ir viena no svarīgākajām lietām, par kuru ikdienas steigā un rūpēs nedrīkst aizmirst."

Nekas nav iekalts akmenī

"Nebaidies no pārmaiņām. Lietas, apstākļi un situācija var likt taviem plāniem mainīties. Tev ik dienas ir dota izvēle – dzīvot, kā ir vai kaut ko mainīt. Atceries, ja tev nepatīk tas, ko tu dari vai kurp tu ej, maini virzienu! Nekas nav akmenī iekalts. Tu vari mainīt savus dzīves ceļu jebkurā brīdī. Galvenais ir nebaidīties."

Palīdzi citiem

"Diezgan vienkārši – sniedz palīdzīgu roku kādam, kam tas ir nepieciešams. Ja redzi vecu kundzīti, kura ar grūtībām nes savu iepirkuma maisiņu, pajautā, vai vari viņai palīdzēt. Ja sastrēgumu laikā kāds vēlas tikt joslā, pa kuru tu brauc, palaid viņu, palīdzi jaunajai māmiņai iznest ratiņus no sabiedriskā transporta. Esmu pārliecināta, ka tu esi sapratis manu domu – palīdzi citiem, tas vienmēr atmaksāsies."

Nekad nepārstāj mācīties

"Apņemies iemācīties pēc iespējas vairāk. Lasi grāmatas, avīzes, žurnālus, pētījumus, mācies no saviem pasniedzējiem un vecākiem, bet galvenais – uzdod jautājumus. Tu noteikti esi dzirdējis teicienu "stulbu jautājumu nav". Un tā patiešām ir. Ja kaut ko nesaproti – jautā! Nekautrējies, ka kaut ko nezini. Tā vietā dari visu, lai to uzzinātu."

Es tev uzticos

"Šobrīd tev ir pieeja visām lietām, no kurām mēs, vecāki, centāmies tevi pasargāt: alkohols, pornogrāfija un cigaretes. Šajā brīdī, kad tu no zēna audz par vīrieti, mana vienīgā iespēja ir tev uzticēties. Es paļaujos, ka tu šīs lietas savā dzīvē iekļausi prātīgi un ar mēru, domājot par to, ko esam tev centušies iemācīt."

Foto: Shutterstock

Esi tāds draugs, kādu tu gribētu sev

"Esi lojāls, uzticams un laipns. Tās ir vērtības, kuras vidusskolas gaiteņos, iespējams, netiek augstu vērtētas, bet es apsolu, ka tieši šīs īpašības raksturo labu draugu un partneri. Arī pats meklē cilvēkus, kas ir uzticami, lojāli un laipni. Izvēlies draugus rūpīgi. Jau šobrīd viņi bieži vien tavā dzīvē spēlē lielāku lomu nekā vecāki, un arī nākotnē draugi būs neatņemama sastāvdaļa."

Atzīsti savas kļūdas

"Mēs visi laiku pa laikam mēdzam kļūdīties. Vecākiem to ir grūti atzīt, bet bieži vien arī viņi pieļauj kļūdas. Un teiciens "no kļūdām mācās" ir patiess. Tikai tās atzīstot, tu spēsi mācīties. Vienmēr atceries – nekļūdās tikai tie, kas neko nedara."

Tici saviem spēkiem

"Izvirzi mērķi un dari visu, lai to sasniegtu. Būs situācijas, kad tu smagi strādāsi, bet iecerēto nesanāks sasniegt. Par to nav jāsatraucas. Diemžēl, bet neizdošanās un vilšanās ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Par spīti tam, nekad nepadodies un tici, ka spēj sasniegt iecerēto. Galvenais ir savus sapņus pārvērst realitātē. Un atceries, ka neviens cits kā tu, to nespēj izdarīt."

Nesalīdzini sevi ar citiem

"Vienmēr būs cilvēki, kas ir gudrāki, sportiskāki vai izskatīgāki par tevi. Viņiem var būt labākas atzīmes skolā un dārgākas mašīnas. Dzīves laikā tu redzēsi, kā tavi draugi iestājas labākajās universitātēs un piedzīvo daudz citu brīnišķīgu brīžu. Tā vietā, lai salīdzinātu vai skaustu, atbalsti viņus un priecājies par draugu panākumiem. Tu nekad nebūsi kāds cits, un tici man – tu esi brīnišķīgs tāds, kāds tu esi!"

Nav nekas tāds, kas varētu mums likt pārstāt tevi mīlēt

"Tu jau iepriekš esi sagādājis nepatikšanas, un, esmu pārliecināta, ka tas notiks atkal. Taču es gribu, lai tu zini, ka nav nekas, ko tu varētu izdarīt, neliks mums pārstāt tevi mīlēt. Tāpēc, lūdzu, atceries, – lai kas arī notiktu, tu vari mums to stāstīt. Un piedod, ja dažreiz reaģējam ne tā, kā tu to bijis gaidījis! Par spīti tam, ja sākumā esam dusmīgi vai pārsteigti par tavu rīcību, es apsolu, ka vienmēr būsim blakus, lai tev palīdzētu."

Foto: Shutterstock

Neesi nekaunīgs autovadītājs

"Neesi viens no tiem autovadītājiem, kurš nepalaiž kādu savā braukšanas joslā vai ar savu neapdomīgo rīcību izraisa avārijas situācijas. Tici man, meitenēm tas nešķiet forši, jautri vai smieklīgi. Arī apkārtējiem šāda rīcība nebūt neiet pie sirds."

Uzticies savai intuīcijai

"Tava intuīcija ir dvēseles, emociju un loģikas kopums. Tas ir pavisam vienkārši – ja šķiet, ka tā rīkoties ir pareizi, tad, visticamāk, ka tā arī ir. Un, ja tā mazā balstiņa tavā galvā cenšas tev pateikt, ka tas, ko tu grasies darīt, labi nebeigsies, tad, visticamāk, ka tā arī ir. Uzticies savai intuīcijai, tā tevi novedīs uz pareizā ceļa."

Esi pazemīgs

"Sasniedz labus rezultātus, lai piepildītu izvirzītos mērķus, nevis, lai par tiem lielītos. Tas tev, mans bērns, ir jāatceras un sev jāatgādina ik dienas. Un nepārproti mani. Ar to es negribu teikt, ka tev nav jābūt lepnam ar saviem sasniegumiem, nebūt ne. Es vēlos tev teikt, ka tam nevajadzētu kalpot par iemeslu, kāpēc tu kaut ko dari."

Tērē tikai tik daudz naudas, cik tu pats vari nopelnīt

"Ja tu ikdienā tērēsi vairāk naudas, nekā tu spēj nopelnīt, tā ātri vien beigsies, un tu nonāksi parādos. Tie parasti ievelkas un nereti ir grūti atmaksājami. Es to varētu salīdzināt ar ķermeņa masu – ja tu uzņemsi vairāk kaloriju, nekā tu spēj patērēt, tu pieņemsies svarā. Visiem ir zināms, ka no liekā svara ir grūti atbrīvoties. Tas ir tieši tik vienkārši – tērē tikai tik, cik vari nopelnīt."