Eksāmenu laiks: lai netrīc kājas un galva nav kā tukšs spainis

Rit eksāmenu laiks – gan 9. un 12. klases skolēniem, gan augstskolu studentiem. Un mūsdienās izglītojamie sastopas ar daudziem iespējamiem stresoriem – augstas prasības no skolas, liels mācību materiāla apjoms, dažāda veida pārbaudījumi, attiecību problēmas ar vienaudžiem, ģimeni vai pasniedzējiem, nepieciešamība apvienot izglītības iegūšanu un papildu darbu. Īpaši grūts posms studenta dzīvē ir eksāmenu un pārbaudījumu laiks, jo ir paaugstināta spriedze, bet vienlaikus nepieciešamas labas darbaspējas un smadzeņu funkcijas kapacitāte.

Lai veiksmīgi tiktu galā ar eksāmenu stresu, ir svarīgi parūpēties par savu emocionālo veselību, izvēloties veselīgas stresa pārvarēšanas stratēģijas. Veselības centra "Vivendi" studentu atbalsta programmas autore psihiatre Olga Sidorova sniedz padomus, kā neļaut eksāmeniem ietekmēt studenta emocionālo veselību. Bet tieši to pašu var attiecināt uz skolēniem.

Miegs

Daudzi studenti ziedo tik vērtīgo miega laiku, lai izlasītu pēdējās nodaļas un sagatavotos pārbaudījumiem. Svarīgi atcerēties, ka miega trūkums ievērojami ietekmē kognitīvās spējas, tādējādi pat tas, kas tika iepriekš iemācīts, var tikt aizmirsts eksāmena laikā. Ja ir grūtības iemigt, vērts izmēģināt plaši pieejamas aplikācijas, ar kuru palīdzību var ātrāk iemigt, piemēram, klausoties relaksējošo mūziku.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Uzturs

Pilnvērtīgs un sabalansēts uzturs ir ne mazāk svarīgs. Pēc iespējas jāizvairās no pārtikas, kas ir bagāta ar vienkāršajiem ogļhidrātiem, kas ātri noārdās, neveicina ilgstošu sāta sajūtu un liek domāt par ēšanu biežāk nekā par mācībām. Jācenšas izvēlēties uzturu, kas bagāts ar olbaltumvielām, saliktajiem jeb lēnajiem ogļhidrātiem, sezonāliem dārzeņiem un augļiem.

Ūdens

Īpaši pavasarī un vasarā, kad ārā ir karsti, ieteicams uzņemt pietiekamu ūdens daudzumu, lai palīdzētu organismam adaptēties karstajā laikā. Papildus tam, stresa ietekmē paātrinās vielmaiņa, tāpēc ūdens ir tik ļoti nepieciešams, lai veiksmīgi pārvarētu šo "karsto laiku". Lai palīdzētu sekot līdzi uzņemtajam ūdens daudzumam un neaizmirstu par to, vērts pamēģināt tādu aplikāciju kā, piemēram, "Waterbalance".

Fiziskā aktivitāte

Neskatoties uz laika trūkumu, 20 minūtes gara pastaiga svaigā gaisā sniegs lielāku enerģijas daudzumu nekā kafijas krūze. Ja nav iespējas regulāri apmeklēt sporta zāli, vērts atcerēties par modernajiem vingrošanas kompleksiem, kurus var apskatīties tiešsaistē "YouTube".

Sociālais atbalsts

Gatavojoties ieskaitei vienatnē, dažreiz rodas sajūta, ka "pārējiem noteikti nav tik grūti". Svarīgi komunicēt ar tuvajiem cilvēkiem un dalīties savos emocionālajos pārdzīvojumos ar tiem. Ja spriedzes līmenis sit augstu vilni, apsver domu parunāties ar kādu draugu, kuram ir izcila humora izjūta, vai arī noskaties kādu smieklīgu video. Humors un smiekli pazemina stresa līmeni un dod "atelpu" mācību maratonā.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Plāno savu laiku laicīgi!

Atlikt darbus uz pēdējo brīdi ir viens no izplatītākajiem studentu ieradumiem, it sevišķi pirms eksāmeniem. Šāda veidā mēs neapzināti cenšamies pasargāt sevi no liekā uztraukuma, nevēlāmies uzņemties atbildību un naivi ticam, ka viss nokārtosies pats par sevi. Taču raudzīties uz lietām reālistiski ir labāk nekā ar rozā brillēm. Paņem papīru, pildspalvu un saraksti visus darbus, ko nepieciešams paveikt. Svarīgi, lai pie katra uzdevuma ir konkrēts datums, kad tam jābūt pabeigtam.

Režīms

Uzrakstīt plānu ir tikai pirmais solis, otrais ir pie tā "pieturēties". Lai no paša rīta ir vieglāk sākt produktīvi darboties, svarīgi izpildīt līdz galam vismaz vienu uzdevumu. Tas varētu būt ikrīta rituāls – saklāt gultu vai arī uzreiz pēc brokastīm nomazgāt traukus. Šādi ikdienas uzdevumi ātri dod gandarījuma sajūtu par rezultātu un veicina vēlēšanos turpināt darboties tālāk.

Apzinātības prakse jeb 'mindfulness'

Pēc būtības tā ir svarīga iemaņa – pievērst uzmanību tam, kas notiek tieši šobrīd – šeit un tagad. Lai attīstītu šo iemaņu patstāvīgi, var izmantot dažādas aplikācijas, piemēram, "Headspace".

Relaksācija

Dziļa elpošana un dziļo muskuļu relaksācija ātri noņem spriedzes sajūtu ķermenī. Iemācies relaksēties brīžos, kad šķiet, ka nespēsi neko paveikt laicīgi!

Vaļasprieki

Neskatoties uz intensīvo sagatavošanās posmu eksāmeniem, ir vērts atlicināt laiku arī vaļaspriekiem. Nav iespējams mācīties 24 stundas dienā, tāpēc vērts veikt nelielus pārtraukumus starp mācībām un pievērsties uz īsu brīdi tam, kas sniedz gandarījumu un prieku.